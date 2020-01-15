《東南方的國度》：中國的人造城鎮金邊，所有華麗光彩都集中在科芬特里街人潮裡

文：諾曼．路易斯（Norman Lewis）

在金邊的首要之務是安排到寮國的旅程，如果可以從柬埔寨過去，我還是想要走陸路。有條沿著湄公河的路，在西貢時是被視為有好幾個地方都到不了的。平常人們倚靠河流往上走，在雨季的最高點時，可以藉由各式各樣的船，從河口往上划行兩千五百七十公里，但現下來到乾季結束時的最低水位，就連西貢那邊也沒人知道船是否還能浮在河上。

一開始的詢問毫無希望。是有許多精美的舊河船，它們是幾十年來蒸汽領航、如詩如畫的遺跡，沿著國王的宮殿停泊，但卻毫無活動跡象，沒有拋光黃銅或叮叮噹噹的鐘聲，也沒有證據顯示綠色的繫繩索會鬆動，或者生鏽的鏈條會拉起定錨。船員們或在看不到的地方睡覺，或者已經離開了。讓人感覺這些船會永遠停泊在那裡，成為這城鎮單調平板的輪廓裡一個彩繪河流的背景。

但還真的有艘船要開動，一個跟我聊天的法國人說。他指著那艘船頭漆著眼睛、停在國王皇家遊艇旁的船，高高的黑色煙囪確實冒著一縷縷煙霧。飛快跳上梯板的我請求見船長，隨即被帶到一位穿著老式中國禮服的老先生面前，他半坐在我看來是一級船艙的長椅上，旁邊擺著一個裝有金魚的果醬罐，當我們說話時，他老是用支鋼筆心不在焉的戳弄著玩。

我問這位可敬的船員，這艘船什麼時候開船。他用流暢的法語回答說，目前就只在河上做一夜航行。我解釋說這似乎沒什麼用處，因為到寮國南方需要花上一個星期的時間。他聯繫得到其他可提供此項服務的同行嗎？據他所知是沒有，這位老先生愉快的回答。我繼續問海盜的情況，他們遭受過襲擊嗎？但見他掀起禮服，伸手探進一個內袋，興致勃勃的掏出一顆子彈來讓我看，說是從一名船員的屍體裡挖出來的，但現在這種攻擊已經很少發生。一或兩個月前，他還沒能離開他的產業所在，而這是他生平第二度前往金邊。我這才終於意識到這是艘私人所有的船，後來還了解到船主是一個很有名的中國百萬富翁。

走陸路的前景也不怎麼光明。皇家酒店裡有一個特別的告示板，貼著像是軍隊的常規命令，說的全是持續不斷變化的調整，以處理各式陸路旅遊狀況，以及允許車輛成雙上路之最低程度的預防措施，彼此間的距離不得超過一百公尺，而且每輛車必須搭載三名乘客。

當瓦拉斯（Valas）搭晚上的飛機過來時，情況看起來甚至更不樂觀，然後我們一起去「cercle」（社交圈）。迎接他的第一則消息，竟然是一個生意夥伴已經在離市中心三公里處被槍殺身亡。幾分鐘後，我們和一個曾被一隊自由戰士民族主義者綁架的男人喝起了酒。這位男教師被他的柬埔寨華人司機救了出來，靠的是在一場持續了幾個小時的爭論中說服了自由戰士，說他的主子遵行五常 ，看他無償接受了窮學生一事就可滋證明，所以應該留他一命。因此汽車被自由戰士拿去用的期間，他便遭到囚禁，直到汽油耗盡。他們釋放他的時候，就直接把他丟在車裡。

隔天的行程，有當地新聞中心的熱心人士說好要幫我安排去訪問柬埔寨法國軍隊司令埃薩爾將軍的總部。我判定若有人知道去寮國的可能性如何，那人必定是將軍無疑，因此，這些首要關注之務就可以推延到那一天再來煩惱。

金邊是中國的人造城鎮之一，所有溫暖的華麗光彩都興高采烈地集中到週日晚上的科芬特里街（Coventry Street）人潮裡。中國人在該地自動達到一定程度的人口數和繁榮之前，對東南亞城鎮根本不感興趣，之後他們便像群居的鳥類一樣降落，以其烏鴉般的生命力激發出生氣蓬勃，當地文化的微弱幼芽則慢慢衰微，剩下的就是一個退化的本土貧民窟，圍繞著堅實、明亮、自給自足的中國核心。瓦拉斯和我去找柬埔寨芭蕾舞團。在他定居那裡的一九四六年以前，除了國王的私人劇團之外，還有一團也相當活躍。舞蹈社我們是找到了，但房子卻是空的，鄰居說芭蕾舞團解散了。顯然無法與目前在某間中國電影院上映的《毒藥與老婦》的吸引力競爭。

但是，岑夫人的盛況依然強勁。她是金邊領頭的鴉片窟，也可說是「解毒沙龍」，那是現在出於一種拘謹諷刺而做的改稱。沙龍是樹林中一幢精美竹屋，空洞的窗孔閃著奄奄一息的淡淡光芒。在這浪漫的情境中，金邊的無賴菁英會在晚上群聚交流，吸著鴉片菸斗。

夫人親自接待我們，她擁有可匹配其社會地位的一切平靜尊嚴。顯然在被稱為「屋主」這個稱謂上，有著一定的虛榮價值，相當於允許用教名稱呼知名的一流侍者的特權。客戶的等級和需求由屬下處理，但社交上的重量級人物總是以跟行政總部報到的模式，強調一定要向夫人致意。我們在陽台上喝加了汽水和冰塊的威士忌，看夫人向我們展示她在法國學醫的兒子，以及在西貢上大學、有著驚人美貌的十七歲女兒最新的照片。她也大方表示他們是由不同的法國父親所出。瓦拉斯應這場合所求，開了些正式的善意玩笑，其中包括對夫人來說溫和的、彬彬有禮的提議，以及跟她的女兒求婚。

瓦拉斯說人們見岑女士，首先是因為此乃必要之務，其次則是會在那裡碰到各式各樣的生意人，以及其他人脈。事實上，我們就碰到了一個人，希望我們能夠跟他購買特定的一輛美國汽車。那輛車其實是為了他早有屬意的某位特別客戶，也就是一位富有的華人進口的，因為這車是中南半島唯一一輛有耀眼的鍍鉻配件的，所以期望那位華人會把握住機會購買。在親眼看到車子前，這位可能的買家已經提出了包含基本要素的所有問題：有裝收音機嗎？是的，有。有車罩開闔的按鈕操作？有。停車和超車證？有。雙聲帶喇叭？是的。空調？沒有，但可以安裝。偏偏就在當他確定此筆交易已經十拿九穩的最後一刻，對方的捲尺出現了。很抱歉，太小了，比另外有人提供給他考慮的別克汽車短了幾公分。這便是金邊的華人居民，脫離他們的文化主流，拒絕好奇和精緻，並且接受純粹以時尚、魅力和大小來決定的口味標準。

為了在岑女士老主顧的場子裡入境隨俗，應該要脫下衣服，換上紗籠。起初會覺得這麼做很幼稚又不好意思，感覺就像個在裸體主義殖民地裡的膽小白老鼠，但身處所有這些在吱吱作響的走廊上填充他們樂趣的肥胖官員、參謀長和次長當中，這種尷尬的感覺很快就會過去，不過就像是偶遇半盛裝的麋鹿而已。在那裡似乎沒想到要保有隱私。紗籠是暫時性的內在與精神狀態的獎章，展示一個人在晚餐後幾小時內成為本地人的決心，並且做好打算，一有空出來的墊子，就可以毫不在乎的隨地躺下。

實際上的吸鴉片菸是段單調乏味的過程，除非持續下去，否則似乎沒有帶來任何回報。他們跟我保證吸上六管，就會很不舒服，但那跟初學者在頭幾次一樣，皆在預期之內；不過對我而言，光是滲入隔間裡那股「工匠特製」的陳舊煙霧氣味就夠嗆人的了。另外還有個規定，就是在酒精燈上烘烤一抹鴉片、然後再移到九十公分長的煙管碗上的過程中，吸菸者得在墊子上攤開身子。準備儀式由一群年輕的柬埔寨女子負責，她們全都長得其貌不揚。關於這一點，岑女士的辯解是所有漂亮的女孩，最近都被某些剛成立愛國軍隊的前土匪綁架走了。瓦拉斯抽了三管菸後就準備離開，儘管同一個房間裡的兩名公務員和一位官階頗高的官員其實已經抽了十五管菸，並說在離開前要抽滿三十管，但沉溺其中的人，似乎全然不受影響。撇開共享軟趴趴的懦弱親密感之外，因為我後來見過執勤中的這位軍官，所以他們的舉手投足看來似乎並無任何異常之處。

瓦拉斯高度懷疑鴉片的品質，問說是不是從暹羅走私進來的垃圾，所以還得找出標有政府印章的原始包裝來說服他。

雖然在吸鴉片的人當中，瓦拉斯找不到想要買車的人，但至少有已經解散的芭蕾舞團的消息，說女孩們現在都在廟會舞場上班，因此我們離開岑夫人的昏暗天堂，上了車，再次陷入金邊市中心浩瀚刺耳的喧鬧中。發現揚聲器功能放大時，我想對於一直享受噪音的中國人來說，今天必定是美好的一天。跟在堤岸一樣，這裡交叉路口的人群也充滿著興高采烈的氣氛。報馬仔帶著橫幅站在十字路口，擴音器裡大聲喊著演員的台詞，旋律搭配著激烈的鐃鈸撞擊聲，一臉木然、一身絲綢飄飄的男人隨著精妙的鼓聲躬身低頭，唱歌的女孩從優美餐廳一樓的開放式包廂中嗚咽唱出遼闊的世間悲苦。

但是柬埔寨人跳舞的地方則相當適切地與這些韃靼人 的狂暴猛烈稍做隔離。我們找到的是一條安靜的街道，塵土飛揚的路面上堆滿了廢紙，還有些哀傷的黃狗。透過破損的籬笆傳來有人敲鼓的聲音，另一邊則是個像啤酒花園的地方，有十幾張大理石桌面的桌子和一座舞台，一排手放膝上的柬埔寨女孩坐在後頭，前頭是一支麥克風和一個一人鼓手的樂隊。舞台中央有張小桌子，上面擺了個全脂奶粉錫罐，裡面插著一大把鮮紅色的花，全部壟罩在那種恐怖的早期日光燈管樣式的燈光下，告示上有著最簡略的法文、中文和越南文。

明明所有的客戶都是柬埔寨人，但是經營此地的華人卻懶得用他們的語言來發布通告。中國管理人員坐在舞台邊的一張桌子旁，背對著顧客做帳。柬埔寨人啜飲著血紅色的檸檬水，像是被自己內在的影像逗樂了一樣面露微笑。騎著裝飾有三角小錦旗和各種小玩意兒的自行車的柬埔寨人，川流不息的前來，全都來自我們之前在郊區看到的那些棚屋，他們穿著運動衫、打著美式領帶，配上往後梳的光滑頭髮，顯得非常俐落爽快。

管理平台的人敲響了小鑼，鼓手重新開始敲打。一位臉龐圓如滿月的柬埔寨年輕人被朋友們拱上舞台，開始就麥克風低聲吟唱起蒂諾・羅西 一首名為〈卡馬格騎手〉（Gardien de Camargue）的歌曲。唱完第一段歌詞之後，他接過了人家遞給他的一對響葫蘆，繼續唱著歌，並開始狂搖出某種無法辨認、鼓手只得盡力跟上的節奏。現在輪到柬埔寨芭蕾舞團的前成員開始行動，其中一個和某位客人的眼睛一對上，便站起來離開舞台，走到他的桌子旁，雙手合十祈禱，面容莊嚴的鞠了個躬。年輕人隨後跟著她回到舞台上，加入她一起繞著中間那張上頭擺有插著鮮花的牛奶罐的桌子，跳起了遊行舞蹈。這對男女保持著三、四呎的間隔，手掌和手臂依循著《羅摩衍那》 的正式手勢舞動，腳則盡其所能地適應不太像是狐步舞、反而比較像是倫巴舞或比津舞的節奏。跳舞不收錢，全都包含在啤酒錢裡。

女孩們的臉上掛著傳統所要求的冰冷表情，因為在古典舞蹈中，情緒必須通過一整套的表演姿勢來演繹，但他們的舞伴似乎已經擺脫了這種禮貌的紀律，並不介意看來好像正樂在一段低俗的歡樂時光中。當一個女孩覺得她已經給出舞伴所付的錢的價值時，就會在舞曲當中轉身，向他鞠躬，然後這對舞伴隨即轉身離開對方，連眼神都沒有交換一瞥。這支舞是近年來從暹羅傳進來的，柬埔寨國王處於遺忘邊緣的啞劇手勢已經被置於其中，並加以神聖化。

相關書摘 ▶《東南方的國度》：西貢市中心相當宜人，沿河走下卻看見騷動的生活

書籍介紹

本文摘錄自《東南方的國度：一趟行經越南、柬埔寨、寮國的旅程》，馬可孛羅出版

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作者：諾曼．路易斯（Norman Lewis）

譯者：胡洲賢

這裡，是最後的印度支那。

彷彿暗示著未來的命運，諾曼．路易斯趕在雨季刷洗走一切之前，

記錄下殖民主義在這片土地上的黃昏。

一九五〇年，前往西貢

二戰結束後，亞洲的變革迅速蔓延開來，所有國家都在戰勝氣氛與民族主義的支持下，迅速展開反殖民行動。不同於鄰近的英屬印度在戰後旋即獨立，法國人並不想放棄印度支那，並與蓬勃的抗爭勢力「越南獨立同盟會」進行長期戰事。除了越南本土的戰爭之外，柬埔寨與寮國的局勢也不穩定，槍林彈雨下的土地，失去了以往的肥沃與壯闊。在這樣的局勢下，諾曼．路易斯決定前往西貢一探究竟，展開這場動盪與危險的旅程。

不為人知的半島內陸

除了西貢與越中地區，沿著當今柬埔寨、寮國國界的高山地區，住著一群芒族、占族、嘉萊族、埃地族、苗族等少數民族。他們與越南人的關係疏遠，且在獨立的抗戰中，常常成為被犧牲的對象。然而，華麗的鼓鑼文化、盛大的宴客酒會、古老的習俗，叫路易斯讚嘆不已。他接著更跨越山脈，前往柬埔寨吳哥窟，觀賞在古城前表演的傳統舞蹈。然而，這片土地還是逐步現代化，只剩寮國，還有法國人刻意保護、略保山林的野性。

「你應該見見越南知識分子！」

在旅程往返之中，路易斯有幸跟一位年輕的越南學生閒聊，這才發現，自己聽到的幾乎都是法國人的片面之詞。於是旅程尾聲路易斯才透過線民的引導，認識一批越盟分子。他們大多一貧如洗、裝備簡單、規矩森嚴，但獨立的願望強烈。此時，戰事仍吃緊，面對法屬印度支那的未來，只能等待命運的裁決，希望這個潛伏在叢林的文明，再度光芒萬丈。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航