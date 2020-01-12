《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》：巨蛋、機場、車站和後樂園，東京知名建築的冷知識

文：李仁毅

日本橋與東京車站（Nihonbashi & Tōkyō Eki）

日本古今的交通樞紐，一個暫時就過了六十年

中國早在春秋時代，就有車同軌一詞，而古羅馬也有條條大路通羅馬的說法，交通建設不僅可以帶動民間經濟的發展，同時也有讓政治與軍事力量快速投射至各地的戰略重要性。在日本，德川家康在一統日本、建立江戶幕府之後，想的也是同樣的事，開始規劃從江戶輻射至各地的交通網，這就是五街道。

所謂的五街道，包含到京都的東海道，到日光（日本栃木縣）的日光街道，到白川（日本福島縣）的奧州街道，到草津（日本滋賀縣）的中山道，以及到下諏訪（日本長野縣）的甲州街道，而這五條要道共通的起點，就是日本橋。最早的日本橋誕生於1603年，是一座木造的拱橋（這種形狀的橋日本人稱為太鼓橋），因位處所有要道集中之地，其繁華不可言喻，並同時成為浮世繪巨匠葛飾北齋1823年作品「富嶽三十六景」，以及歌川廣重1832年作品「東海道五十三次」的首禎圖像。

木造的日本橋，自然難逃祝融肆虐，在明治維新前大大小小共燒了十次，於是明治政府就在1911年以石材建成現存的第十九代（一說為第二十代）日本橋，有趣的是當時雖然已是明治時代，但銘板上的日本橋三個字，卻是東京市長拜託德川幕府末代將軍德川慶喜揮毫寫成，而且他的字還真的很漂亮呢。日本橋的裝飾顧問妻木賴黃是明治三大建築巨匠之一，在他追求「和洋折衷」與「日本趣味」的理念下，讓日本橋擁有非常獨特的西洋風青銅麒麟、獅子雕像，以及燈柱雕飾。

日本橋北岸一帶，自江戶時代起就是非常繁榮的魚市 場，稱作魚河岸，但在1923年關東大地震時整個燒光了，魚販們就將市場遷移到築地，這才造就築地近百年的榮景。此外日本橋上還有一塊設於1972年的鋼板標示「日本國道路元標」，意即日本所有路標「距離東京還有○○公里」的計算，都是以日本橋作為基準。

明治維新不僅讓日本橋從木橋變成石橋，還帶來了西洋的最新玩意兒，就是鐵道與火車。日本最初的鐵道開通於1872年，連接東京新橋與橫濱，但是代表日本新時代交通樞紐的東京車站，卻因受到日清戰爭與日俄戰爭的影響，直到大正時代1914年才完工。因為東京車站具有「國家中心車站」與「天皇的車站」概念，所以位置就在皇居正前方不遠處，也相當鄰近日本橋。

這棟使用3500噸鋼材、926萬個磚塊所建成的三層樓建築，雖然平安度過1923年的關東大地震，但仍在1945年東京大空襲時遭受破壞，1947年戰後重建時，日本人將東京車站從三層樓改為二層樓，並稱之為「暫時復原」，只是這個暫時，一晃眼就過了六十年，直到2007年時終於開始動工回復最初的三層樓樣貌，並於2012年完工，好趕上2014年過100歲生日。2019年，日本步入令和時代，東京車站也成為新版日幣一萬元鈔票的背面圖案。

後樂園與東京巨蛋（Kōrakuen & Tokyo Dome）

原來不是後面的樂園，東京職棒的大本營

在建立幕府之後，德川家康開始封藩，其中家康的九男義直、十男賴宣、十一男賴房分別封於尾張藩、紀州藩與水戶藩，是地位僅次於將軍的德川御三家。當時包括尾張藩、紀州藩的各藩藩主，都得定期往返於領地與江戶城，也就是所謂的「參勤交代」，唯獨水戶藩主不用回到水戶藩（日本茨城縣），而是常駐江戶城，據說是為了當有個萬一發生時，水戶藩主就能立即成為備位將軍。

總之，六歲起就成為水戶藩主的德川賴房不能回到領地，只能一直待在江戶，既然要長住，那就住得舒服一點吧，於是1629年時，賴房命令工匠在自宅修築廣大庭園，之後由第二代藩主德川光圀（他就是日本戲劇「水戶黃門」裡的主角老公公）改修完成，並命名為後樂園，但之所以取這名字，還得從大海的另一邊談起。

明朝萬曆28年（1600年），朱舜水出生於中國紹興，之後明朝在1644年滅亡，他便致力於反清復明，1659年他眼見復國無望，就流亡至日本。當時許多中國文人也像朱舜水一樣逃到日本，紛紛被各地藩主大名招聘，朱舜水也在1665年以66歲高齡為德川光圀所聘用。在朱舜水的建議下，上述的庭園即根據范仲淹岳陽樓記「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」一詞，而命名為後樂園，也因朱舜水的影響，而讓後樂園內擁有小廬山、西湖堤、圓月橋、蓬萊島，以及用「求仁得仁」一詞所命名的得仁堂等等，多項饒富中國意趣名稱的景觀。

明治二年（1869年），各地藩主版籍奉還，意即將人民與土地歸還予天皇，當時的水戶藩主德川昭武也將江戶的房子與後樂園歸還給政府，房子之後在1870年轉作為東京砲兵工廠用地，但後樂園則保存了下來。1923年的關東大地震，讓砲兵工廠受創頗重，砲兵工廠就逐漸轉移至位於福岡縣的小倉，在1935年轉移結束後，這個水戶藩主的老家在1937年再次迎來一次重大的轉變：變成職棒球場。

日本第一個職棒聯盟出現於1936年，但是東京球隊的幾個比賽場地都不大理想，於是聯盟運用東京砲兵工廠撤除後的空地，在1937年建成後樂園球場。這個球場在二戰末期時被日本軍方接管，不但在場內種植馬鈴薯和玉蜀黍等戰爭食糧，還在觀眾席上架設高射炮。

二戰結束後，後樂園球場很快地恢復營運，為了振興戰後經濟，1949年東京市府在棒球場與後樂園之間的空地蓋了後樂園自行車競技場。身為巨人隊等數個球隊的主場，後樂園球場中刻劃了王貞治、長嶋茂雄等多位職棒英雄的傳說，但隨著設施逐漸老舊，故事也走向新的篇章。1987年，後樂園球場結束營運走入歷史，1988年全日本第一個室內棒球場：東京巨蛋在後樂園自行車競技場舊址誕生，至於後樂園球場的舊址，則成為東京巨蛋城中的飯店與購物中心。

羽田機場與成田機場（Haneda Kūkō & Narita Kūkō）

你有萊特兄弟我有玉井兄弟，東京面向世界的二大門戶

坐飛機到東京旅遊時，所看見的第一個景點會是什麼呢？對，就是機場，而大家非常熟悉的羽田機場與成田機場，也有著很有趣的故事呢。1903年，美國的萊特兄弟完成人類史上首次的動力飛行，開啟了航空紀元篇章，之後日本陸軍的日野熊藏與德川好敏二位大尉，也於1910年在東京代代木陸軍練兵場完成日本本土首次飛行，隔年日本陸軍就在埼玉縣的所澤，開設了日本第一個飛行場。

在這航空黎明期之中，美國有萊特兄弟，日本也有一 對航空先鋒玉井兄弟。玉井清太郎出生於1892年，家 裡從事木工，他從小就對飛機深深著迷，長大後也不斷與弟弟玉井藤一郎一起打造自己所設計的飛機。1916年，清太郎在東京灣邊一處叫做羽田町的地方，創立了日本飛行學校與三本葭飛行場（也稱為羽田飛行場），但就在隔年的1917年5月，他在一場為學校招生與募集資金的飛行宣傳中不幸墜機喪生，得年僅26歲。

清太郎過世後，弟弟藤一郎隨即繼承哥哥遺志，繼續推動飛行學校的工作，然而屋漏偏逢連夜雨，同年10月一場颱風所引起的大潮，將機庫與飛行場摧毀殆盡，藤一郎只得轉移陣地到神奈川縣。1929年，日本政府選定日本飛行學校舊址前的廣大填海新生地做為機場用地，之後在1931年，只有一條跑道的日本第一個國營民航機專用機場 「東京飛行場」（同樣也稱為羽田飛行場）完工啟用，羽田機場於焉誕生。

二戰結束後的1945年9月，美軍進駐戰敗的日本，同時也接收東京飛行場，將其稱為羽田陸軍航空隊基地，為了快速擴充機場以容納大型飛機起降，9月21日美軍下令機場附近1200戶共三千個居民在48小時之內立即撤離，而且沒有任何補償，這些人只能眼睜睜看著自己的家園被鏟平，成為今天機場跑道的一部分。

1952年，美軍將羽田機場歸還日本，日本就將機場改 為現在的正式名稱「東京國際空港」，之後隨著日本經濟 的快速復甦，航運量也大增，但要再擴充羽田機場有著很多的困難，日本政府就開始尋找新的國際機場用地，最後在1966年選定千葉縣成田市東南方一處叫做三里塚的皇室御料牧場建設新機場，並於1978年完工啟用，這就是成田機場，但因為在選址與建設過程之中，極度缺乏與民眾的溝通，所以也發生相當多的抗爭與暴力事件，還造成數人死亡。

在今天，羽田機場依然是全日本乘客人數最多的機場，一年達8500萬人次以上，每天起降超過1000航班，成田機場則為第二名，乘客數約4000萬人次。但是擁有超過300家各式流行商品、化妝品、家電、餐飲及免稅店的成田機場，一年的營業額將近日幣1400億日圓，已成為全日本營收最高的購物中心。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》，河景書房出版

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作者：李仁毅

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Photo Credit: 河景書房

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航