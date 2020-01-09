【綠能真相知多少】坊間流傳的台灣能源轉型爭議，哪些真哪些假？

近幾年社會上對於能源轉型總有很多歧見，許多人認為「不反對發展再生能源，但再生能源現在還不夠成熟，不應該那麼躁進，為什麼不是2025年之後再大力發展再生能源呢？」但真是這樣嗎？我們真的應該過幾年再開始發展再生能源嗎？

讓我們幫你總整理那些對能源轉型的疑慮跟爭議。

一、為什麼需要現在就積極發展再生能源，不能再等幾年嗎？

氣候變遷帶來的威脅，不容我們再消極下去

2019年12月，聯合國氣候變遷會議在西班牙召開，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示目前全球的努力「根本就不夠」，「氣候變遷正在對全人類的健康跟安全造成極大的威脅」。

全球暖化越趨嚴重，極端氣候造成的災害越來越頻繁，澳洲野火從2019年的9月開始，燒到2020年1月仍未止住。在全人類共同面對氣候變遷的這個時刻，推動能源轉型，讓永續能源取代化石燃料，減少二氧化碳排放的工作刻不容緩。氣候變遷所帶來的威脅及災難已經不容我們再繼續拖延下去了。

透過再生能源來減少碳排也已經有成功案例可以參考，德國近幾年推動再生能源有成，2019年德國的再生能源發電量佔比逼近43%，2018年時德國依靠再生能源就為國內減少184百萬噸的碳排。不只有德國在推動再生能源，根據彭博社的預測，整個歐洲將透過發展再生能源跟減少燃煤電廠減少碳排，到2050年時，相較2018年減少95%的電力部門碳排。

每年100億美金的投資，台灣應該盡快搶進市場

發展再生能源不但可以解決氣候變遷的問題，也同時可以提升我國的能源自給率，穩固台灣的能源安全。除此之外，離岸風電已經是世界的發展趨勢，現在正是建立離岸風電產業鏈的好時機。

現在發展離岸風電，不但能推動產業轉型，更能讓台灣的離岸風電產業鏈搶佔亞太地區龐大的風電市場商機。根據IEA2019離岸風電報告，除中國以外，2040年亞太地區已經有政策規劃的離岸風電將達到60GW，平均每年的投資額將達100億美元。因此無論是就氣候變遷、能源自主還是產業發展，各方面都顯示台灣應該盡快發展再生能源，否則將錯失良機。

Photo Credit: AP / 達志影像

二、政府發展離岸風電花太多錢？

離岸風電現在會比歐洲貴，是因為前期需要經歷學習曲線過程

也有許多人認為，跟歐洲國家比，為什麼他們的離岸風電2塊多，台灣卻要5塊多，我們為什麼沒辦法用同樣的低價購買離岸風電？這是因為台灣並不具有離岸風電的經驗及技術，開始發展的初期需要經過學習曲線。海底的水文資料、施工的工作船、工作碼頭、在地人才的培訓、維運人才的培育等等，以上這些都會需要學習成本，就算2025年之後再開始發展離岸風電，仍會需要經歷這些學習曲線。

歐洲的離岸風電之所以比較便宜，就是因為他們已經經歷過這個學習曲線，英國跟德國發展初期的躉購電價也都是5塊多。若看從躉購制度走向競價的時程，英國花了18年（累計10GW），德國也花了13年（累計8GW），反觀台灣只花7年（累計3.8GW），可見台灣相較德國英國，已經更快的從躉購走入競價，所以跟這些歐洲國家比，台灣並不見得花比較多的錢去推動離岸風電。

離岸風電其實是花9000億

在選舉期間，不斷聽到某候選人及其幕僚提出「離岸風電要花2兆」的說法，讓許多人認為目前的離岸風電政策花太多錢，將使台灣未來的電費大漲，讓下一代難以負荷。

關於這個2兆風電的爭議，已經有很多人做過說明了，2兆是台電20年的總收購價，台電還會把這些電轉賣出去，所以台電在買賣之間的差價大概是8000-9000億，每年大約400-450億，這個多出來的差價會由再生能源發展基金支付，而再生能源發展基金，則是向核能跟火力發電業收取。真的想知道2兆如何計算的，可另詳見延伸閱讀：「離岸風電花2兆」是怎麼算出來的？都被外商賺走了嗎？。

我們是買電，不是自己花錢蓋風機

政府並沒有自己花錢蓋風機，只是跟這些風電業者買電。所以如果這些風機不轉，不會有亂花錢的問題。這些風機如果壞掉了發不了電，或是風太小發不了電，都是業者在賠錢，政府不用花錢維修風機，所以不會有浪費錢的問題。

三、2016-2018年再生能源比例看似沒有增加很多？推了半天仍只有5%？

比例沒變是因為少了慣常水力，太陽光電的發電量則是增加了一倍多

2016年蔡英文政府上台後，決定大力發展再生能源。但有人質疑，這三年來不見再生能源有任何起色並指出：2016年時再生能源的佔比是4.8%，到了2018年卻不升反降，只剩4.6%。

但如果仔細看不同再生能源別的發電量就可以得知，佔比沒有明顯提升是因為這兩年適逢枯水期，慣常水力的發電量非常差，但太陽光電的成長卻非常明顯。從2016年到2018年，太陽光電的發電量增加了一倍多。2019年光是前9個月的發電量，就已經超過去年整年度的發電量。因此，說政府這幾年推動再生能源的成果不佳其實並不公允。

總結：過去這三年的發展，讓台灣的再生能源進入下一階段的發展

上面我們說到，這三年多來再生能源的佔比表面上似乎沒有顯著的增加，雖然如此，但其實再生能源在這兩三年完成了許多重要的里程碑，尤其是今年更是可以看到遍地開花，在太陽能、離岸風電、電業自由化等等方面都有重要的成果。

例如台灣第一座商業規模的離岸風場啟用、太陽光電的發電量在用電尖峰一度超越核二或核三兩部機組的發電量、台灣發出第一張再生能源售電業執照等等。

這些里程碑不只是宣告台灣今年又多發了幾度再生能源，而是讓台灣的再生能源進入下一個發展階段。這樣的轉變，為再生能源在未來的定位打下了紮實的根基，2019的這5%再生能源，已經跟2016年的5%有著完全不一樣的意義。如果想知道2019年台灣再生能源還有哪些重要的里程碑，分別又帶表著哪些意義，我們也整理出來了2019台灣十大綠能里程碑。

除了以上的這些疑慮之外，再生能源還有非常多的爭議或者是誤會，也真的還存有許多待解決的問題。但這些問題不會自動消失，如果沒有明確的能源政策，難以使公私部門產生動力去解決這些問題。2019再生能源已經有許多振奮人心的好消息跟重要的里程碑，推動再生能源需要積極長遠的能源政策、更需要全民凝聚共識、共同參與，才能完成台灣的能源轉型。

Photo Credit: TRENA

重點整理： 無論從氣候變遷、能源自主還是產業發展的面向，發展再生能源都刻不容緩 台灣離岸風電比歐洲貴兩倍是謬誤，每個國家都必須經歷學習曲線，而且政府不是自己花錢蓋風機，我們只是跟風電業者買電 2016-2018年再生能源比例看似沒有增加很多？枯水期水力發電大幅減少，太陽光電適時補上。 結論：再生能源已經進入下一階段的發展，未來幾年將發展得更快

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航