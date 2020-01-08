保險桿、排氣管…一身都是寶！妥善回收，讓報廢車輛重獲新生

「食衣住行」是人類生活基本所需，而對於現代人來說，汽、機車正是不可或缺的交通工具。尤其是在臺灣，機車密度連年常居亞洲之冠，退役後的廢棄機動車輛，數目自然也相當驚人。一部機動車輛由上萬個零件組成，大至車殼、保險桿、排氣管、避震器、輪胎、椅墊、鉛蓄電池，小至車頭燈、電線、泡棉、冷媒、觸媒轉換器……都可以回收再利用，可說一身都是寶。但當車輛壽命終結的那一天來臨，究竟該怎麼做，才能妥善回收，讓資源循環、重獲新生呢？

作為回收王國，臺灣光是2018年回收的廢棄汽、機車就超過113萬輛，回收率更是高達99.7%。從1998到2017年，總計回收約358萬輛汽車與624萬台機車，若將車頭車尾相連，總長度達36,482公里，可繞臺灣超過30圈，所創造的循環經濟能量不容小覷。

一般而言，車齡5年以上的機動車輛就要定期驗車。若車輛行駛超過10幾年、不堪使用、無法通過驗車，或是超出法定排氣標準，就應該進行汰換了。2018年起陸續實施的新空污法，也預計將針對「高齡」的大型柴油車，以及較不環保的二行程機車加嚴標準。然而，機動車輛一定要經由報廢手續，才能正式宣告壽終正寢，可別隨便亂停在路邊喔！而且，車主主動申報繳廢汽、機車，還能夠申請獎勵金。

根據環保署的獎勵制度，以車輛出廠年度計算，汽車車齡達10年以上（含10年）、機車車齡達7年以上（含7年），經完成回收程序後可申請獎勵金；廢汽車每輛為新臺幣1,000元，廢機車每輛為新臺幣300元。

車主可自行取下車牌，連同身份證、印鑑、牌照登記書及行照等證明文件，到監理站辦理車籍報廢後，遵循「回收二步驟」回收廢棄車輛，再透過線上系統申請獎勵金。回收廢車輛首先必須聯繫廠商前來拖吊車體，撥打環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」或上資源回收網站，都可搜尋到合法回收商的名單，自行聯絡約定拖載時間。接下來，別忘了向回收商拿取「廢機動車輛回收管制聯單」，憑單申領獎勵金。

Photo Credit: 環保署回收基管會 資源回收業者拆解車輛。

而報廢後的車輛，將進到回收處理廠，並劃分「零件回收」、「再生材質」兩大部分進行環保拆解工作。除了從安全氣囊、電瓶、輪胎到冷媒等一一拆卸，為了避免對環境造成污染，必須將所有的液體排放乾淨，包括汽油、潤滑油、冷卻液等；若是電動汽、機車，還需要移除車上裝載的電池組。

零件回收的部分，主要包括引擎、方向盤、車燈、底盤、懸吊系統等零件，皆可取出重新使用。其次則是將車體重新分解為各種工業材料，再打造成不同產品；無法再利用的廢料如木材，則可作為輔助燃料等用途，減少對環境的衝擊。

Photo Credit: 環保署回收基管會 廢機動車輛在回收處理廠的粉碎機，分離出鐵。

回收處理廠通常會透過粉碎機敲碎車殼，壓縮成鐵塊，再進一步分離出輕質與重質的材料。廢塑膠、廢橡膠及廢泡棉屬於輕質材料，重質則包括鐵、銅、鋁等金屬。臺灣業者甚至與歐盟同步，引進最新科技打造的處理設備，持續優化回收再利用流程與比率。

其中玻璃、塑膠、金屬等皆有較大利用價值，例如汽機車坐墊中的泡棉塑料，就可以再製為環保地磚、坐墊、汽車冷氣靜電濾網等產品。又如保險桿中的塑膠，可熔解後再製成新的保險桿、內飾板或工具箱。此外，拆解下來的電池，還可以回收利用於儲能設備；皮革、布料、碳纖維等也都各有用途。甚至還有設計師將汽車零件應用於家具、藝術品的設計上，種種的創意發揮，都賦予廢棄機動車輛不凡的價值，促成資源永續的重要一環。