日治初期穿搭哲學〈仕紳篇〉：在自由有限的年代，利用服裝表達自身立場

文：台灣服飾誌

剪不剪頭髮，這是個問題

日本統治台灣五十年，這之中經歷了各種流行與政策的更迭，也因此我們用始政（1895年－1915年）同化（1915年－1937年）皇民化（1937年－1945年），簡稱為前中後三個時期，跟大家介紹日本時代的服裝穿著。

日本時代的台灣，是服飾最多元的一個時代，日本人帶來了傳統的和服，洋服也隨著西化政策與商業流通來到台灣。原本已經深耕社會的「台灣服」（清制服裝）更是不離民眾的生活，在這樣的背景下，三方的文化交融逐漸有了新的風貌。

Photo Credit: 台灣服飾誌，委託繪師：南綠

日初期，洋風剛被吹進台灣，代表進步的西方文化，也逐漸被位於上流階層的仕紳家族們接觸到，在還沒明定「剪髮」的年代，要不要將過去習慣的辮子剪掉，便成為了他們糾結的難題。 像是豐原仕紳張麗俊，就曾經提出三點自己不想剪辮的理由：一、 剪髮必須改裝，改裝要花耗衣費頗多；二、 剪髮雖然可以有文明的外殼，但是卻很難因此學好醫學。（雖然小編不知道有什麼關聯）；三、 剪髮有適合好看的，也有不適合不好看的，不好看的會被取笑。（這個好中肯啊）

當然最重要的其實是第一點，短髮總感覺要搭配洋服，然而洋服在那個年代並不便宜，因此許多人便折衷剃短了頭髮，戴上西洋的帽子趕赴流行。但在服裝上，仍然穿著他們熟悉的長袍馬褂。

地方仕紳穿著

短髮

我們參考了張麗俊先生的一張照片，裡面他剪的是寸頭，因此我們沿用照片裡的樣貌。

Photo Credit: 台灣服飾誌 張麗俊先生肖像照

馬褂

「褂」是清朝延至日本時代慣穿的台灣服之一，通常被做成圓領對襟，若衣長在腰際間被稱為「短褂」，又被稱為「馬褂」。為了符合短髮，通常仕紳們搭配馬褂有經過一些改裝與剪裁，比原來的寬鬆更來的合身一點，有些模仿洋服的形制，因為既可以省下購買洋服的經費，又不至於被嘲諷為「西人首，華人足」的窘境。

Photo Credit: 台灣服飾誌 袖口偏窄的馬褂

長袍

長袍也是清領時期台灣常穿的服裝之一，在大腿兩側開岔，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開岔，下方需再搭配腿褲以防走光。

Photo Credit: 台灣服飾誌

麥桿帽

最左上角的「麥桿帽」 麥桿帽在二十世紀初是中上階級的象徵，隨著日本人引進，台灣服與麥桿帽的搭配，也一時成為風潮。 除此之外，類似的草編帽也在日治時期的台灣流行（大約在1911年後的大正時期），而台灣大甲生產藺草和林投纖維做的草帽及紙編帽，1897年到1941年間就賣了六百多萬頂。

Photo Credit: 台灣服飾誌 最左上角的「麥桿帽」

台灣人的面目

「用平常的衣服，現了台灣人本來的面目。」（黃旺成，1925） 隨著時代演進與洋服逐漸流行，但原來的「台灣服」（清制服裝）卻並未離開台灣人的生活，對於仕紳而言更是。一九二零年代，隨著各式文化運動崛起，台灣服逐漸變成一種台灣意識的象徵。像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈台灣民報〉後，不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為，因此他那天便以台灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。

除了黃旺成先生以外，我們熟知的林獻堂也有類似的舉動。身為台灣議會之父，他的意識覺醒的更早，一九一零年代後，雖然林獻堂也有西裝，但更常長袍馬褂出席各式社交場合，像是櫟社詩會、臺灣地方自治聯盟理事會、畫展等等，在相片中，他往往成為洋服中唯一的台灣服。

Photo Credit: 台灣服飾誌 正中間那人便是林獻堂

林獻堂的長袍馬褂，一方面可視為代表台灣（對日本政府爭取自決權益）的意識，另一方面是象徵對漢文化的堅持。林獻堂的臺灣服，可以說非常具有在地性與文化性的象徵特質。 所以當我們看見短髮搭配長袍馬褂的照片，不見得是攝於1910年代的始政時期，也有可能是在1920年代左右台人意識覺醒的打扮。

在那個自由有限的年代，利用服裝和溫和的行動，去表達自身的立場，是台灣人少數可以做的事，那在這個民主的時代，知識份子們擔負的責任又是什麼呢？這是我們要共同決定與面對的了。

參考資料

張麗俊先生照片、吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉、吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服──日治時期台灣多元的服裝文化〉、高春明《中國古代平民服裝》、蘇旭珺《台灣早期漢人傳統服飾》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航