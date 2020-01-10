《移工的仲介故事書》：在台灣也許能遇到好的老闆，但什麼都不做的仲介就只要錢

文：文龍

我是文龍，越南人，我結婚了，女兒3歲。媽媽年紀很大且身體不好，二個哥哥都沒有住在家裡，所以我負責照顧媽媽。我們的生活很辛苦，家裡有一頭牛，我每天帶著牛去幫人翻土賺錢，每個月大概賺4500元（編按：本文所有幣值均為台幣），我們全家人靠這個收入勉強過生活。

2017年1月我的舅媽介紹一位女仲介給我，她來我家的穿著打扮非常有氣質，看起來很專業很有水準。仲介說在台灣的工廠有工作，工作很好，每個月的薪水不含加班費是2萬1000元。如果我想去台灣工作，我必須要付14萬7000元給仲介。我和家人討論，照仲介說的薪水，大概在一年內我就可以還完仲介費，還有錢幫家人蓋堅固一點的房子，所以我決定去跟銀行借錢。在我準備要去銀行借錢時，我的女兒突然生病住院一個月，為了治好女兒的病，我厚著臉皮到處向親戚朋友借錢，我深深覺得我不能再讓家人過辛苦的生活，所以我拿地契向銀行借錢，但銀行不願意借我這麼多錢，我只好把唯一的牛賣掉，我很捨不得，因為牠是我的家人，但是我沒有其他的方法，賣牛的那天我很痛苦。

我們都付出了很多犧牲

仲介叫我馬上付錢給他，因為他們要辦護照和簽證。仲介說去台灣工作需要學中文，叫我付4500元上一個月的中文課。我還要上三天的課學習台灣工廠的工作（如：電焊），每天上課要付750元。仲介公司在河內，離我家很遠，交通費很貴，為了省錢，我住在仲介公司的宿舍，仲介跟我收三餐和住宿費6600元。所以我除了付仲介費14萬7000元，加上這些上課的費用和膳宿費，我付了將近16萬5000元。課程結束後，仲介說我將於2017年3月13日前往台灣，我回家向家人告別，大家圍在一起吃飯，我很捨不得離開家，尤其是離開媽媽，因為哥哥們住比較遠，只能偶爾回來看媽媽，我很不放心。媽媽哭著對我說，她很捨不得讓我去台灣，她不放心我一個人去那麼遠的地方工作。聽哥哥們說，我離開家後，媽媽一連哭了好幾個月，我很難過。為了讓家人有好一點的生活，我們都付出了很多的犧牲。

2017年3月14日我來到台灣，有一位司機來機場接我去一個地方，我在那裡等到隔天凌晨二點，有人來接我和其他勞工去醫院做體檢，之後台灣仲介來接我，帶我去工廠。我下午四點一到工廠就馬上開始工作，老闆給我三個便當，一個是我的晚餐，另外二個是我明天的早餐和中餐，我雖然感到很奇怪，但也只能默默接受。工廠裡除了我，還有另一位越南女生（我叫她和姐）和二位台灣人。因為我的語言不通，加上仲介從來沒有來看我，所以如果老闆和台灣人要和我溝通，會透過和姐幫我翻譯。我每天都很努力工作，工作非常辛苦，一天工作12小時，老闆規定我要完成約1000個產品。老闆脾氣很差，每天都大聲罵人，二個台灣人因為受不了老闆的責罵及辛苦的工作，都陸續離開，剩下和姐和我做全部的工作，後來老闆有再僱用一位越南女生。我工作第一個月收到薪水1萬6000元，我嚇一大跳，這個金額跟仲介當初說的完全不一樣，我感覺憤怒，我覺得被騙了，同時我覺得很煩惱，我不知道要花多久的時間才能還完跟銀行借的錢及幫家人蓋房子？但我除了生氣又能做什麼？我只能強迫自己更加努力工作，希望可以賺多一點的加班費寄回家。

只知道不斷跟我收錢

2018年3月我發生了職災。老闆把機器裡的模具拿去維修沒告訴我，我按照往常的作業流程啟動機器，機器裡煮沸的溶液頓時全部潑灑在我身上，造成我的臉、脖子、胸部、手三度燙傷。我痛得大叫，老闆送我去醫院，我在醫院住了快一個月，仲介在第一天來看我30分鐘就離開。接下來再來看我二次，也是看一下就離開。我請仲介讓我的朋友來照顧我，但仲介不同意。老闆在我住院當天拿走我的手機，不要讓我拍傷口及和家人聯絡。我住院第二天，醫生在我身上放冰塊降溫，刮掉我身上壞死的肉，我痛到不斷流眼淚，我沒辦法和家人聯絡，也沒有人安慰和陪伴我，我只有一個人面對這一切，我覺得很無助。工廠裡的越南女生有來照顧我二個晚上，但我發現她是被老闆逼來照顧我，晚上沒有休息，白天回到工廠還要繼續上班，沒有加班費，我覺得她很辛苦很可憐，所以我請她不要來照顧我。我在醫院住四人房，醫生和護士可憐我，常會來幫忙我；隔壁床是一位燙傷的阿姨，他的家人也會來幫我倒尿，我很不好意思，但他們要我好好休息，不要想太多，他們有時會拿水果給我吃，我很感謝他們，他們不認識我卻願意無條件對我好，而我的仲介，每個月我付這麼多的仲介費，但當我需要他們的時候，他們在哪裡?

2018年4月我一離開醫院，老闆就叫我開始工作，雖然我的手和身體的傷口還很痛，但老闆說工廠只有我一個男生可以操作機器，這是我的工作。我看著其他越南女生，她們的工作很多，每天都很辛苦，如果我不去工作，她們真的很可憐，所以我只好忍痛去工作。開始工作前三天，老闆不讓我打卡，到第四天才讓我上下班時可以打卡。我剛出院前二週，每週要去醫院換藥二次，去換藥的時候，老闆都會幫我打卡，說我是請假要扣我的薪水。仲介帶我去醫院換藥，因為他是台灣人，所以沒有人幫我翻譯醫生說了什麼?我不知道我的傷口應該要怎麼照顧？需不需要復健？因為我新長出來的肉沒長好，醫生決定拿我腹部兩邊的皮移植到手臂上，我看著身上大大小小的疤痕和伸不直的手，我很怨恨仲介，如果他們在醫院有幫忙翻譯，讓我了解傷口的狀況，我就會有機會去做復健，知道如何保護傷口。他們什麼事都沒做，只知道不斷跟我收錢。

我住院的那一個月沒有薪水，還欠老闆4萬3000元的醫療費，老闆說要從我每個月的薪水扣。我每個月很努力工作，但拿到的薪水都很少，因為老闆除了從薪水裡扣醫療費，還說我弄壞產品及弄壞機台，他要扣我的薪水當做賠償，我覺得很生氣，我會發生職災都是因為老闆維修機器沒告訴我；我受傷老闆沒有幫我付醫療費，也沒有給我住院期間的薪水；我還沒有恢復健康就強迫我開始工作，找一堆理由從我的薪水裡扣錢，我覺得很不公平，所以我向1955申訴。2019年7月勞工處叫我去處理申訴的事，我當天晚上回到工廠就被老闆鎖在外面，不管我怎麼按門鈴都不讓我進去。我請仲介幫忙，仲介來接我去仲介公司住一個晚上，但沒有給我東西吃。隔天仲介帶我回工廠，老闆不讓我繼續住在宿舍，叫我自己出去找地方住，也不給我三餐吃，叫我自己買，我真的忍受不了，所以我再向1955求助。老闆在勞工處非常生氣用難聽的三字經罵我，仲介也幫老闆用中文罵了我一堆，我唯一聽得懂的是仲介罵我發生職災是自己工作不小心，跟老闆沒有關係，為什麼要把錯賴給老闆？我很生氣，做錯事的是老闆，結果他沒有被懲罰，反而是我受了很多苦難還要被強迫忍受這些不是事實的責罵；收了我服務費應該要幫忙我的仲介，在我發生職災後不但從來沒有協助我和幫我翻譯，在勞工處也完全沒幫我說一句話，反而幫老闆一起罵我，這還有公平正義嗎？我不知道為什麼我需要付仲介服務費請仲介幫忙老闆罵我自己？

我住進安置中心後，我很努力找工作，好不容易找到一份新工作，因為新仲介需要轉出的資料所以聯絡舊仲介，結果舊仲介跟新仲介說了一堆不是事實的壞話，讓我失去了工作。後來我找到另一份新工作，新仲介要我付4萬元買工費，為了能夠賺錢繳清貸款，我沒選擇，我需要有工作可以賺錢養家。我對仲介非常失望，他們眼裡只有錢，完全沒有把我的需要放在心上。我現在在南部工作，天氣很熱，但我不敢穿短袖。因為大家看到我手上的疤痕，都會誤會我是打架受傷造成的，這讓我在即使很熱的夏天還是穿著長袖，仲介永遠不會知道他們對我造成多大的傷害，我一輩子都要因為這些疤痕忍受著別人的誤解。唯一值得慶幸的，是我現在的老闆對我很好，他很感謝我努力工作，把我當作家人一樣，而新仲介，依然維持每月來跟我收錢卻什麼服務也沒有的傳統。

Photo Credit：台灣移工聯盟

書籍介紹

本文摘錄自《移工的仲介故事書》，台灣移工聯盟出版。

【內容簡介】

為什麼絕大多數的移工，一提到仲介都是滿心的怨懟憤恨呢？移工們都經歷了什麼？



為了讓移工在跨國流動過程中「被仲介」的經驗，能夠更具體地被理解，台灣移工聯盟（MENT）與移工們合作，讓移工們自己寫、自己說出一篇篇的「仲介故事」。



我們最後選出了15篇故事，翻譯成各國語言（中、英、印、越、菲、泰）。這15篇故事裡，有來台灣不只一次的移工，有去過不同國家的移工；大多涉及政府給牌的「合法」仲介，也有政府沒給牌的「非法」仲介；有個別移工的特殊經驗，也有不同移工的相同經驗。



透過這些文字，我們質疑的是：如果這些故事是來台移工跨世代的共同記憶的話，那麼台灣政府「發展」至今的「私人仲介管理」，不但可能是個徹底失敗的政策，更可能是縱容私人仲介在勞動者的跨國移動過程中，對移工進行剝削的結構設計。

（節錄自本書〈前言〉）



【關於Rumahku 志工團】

醫學院的學生團隊，與在台移工對談了解移工的需求與生活樣貌、在台灣醫療院所內設立穆斯林祈禱室與促進多元文化友善、在醫學生與醫療從業者中倡議「移工人權」。

【購書訊息】

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中文版：180頁（15個故事）

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英文版：236頁（15個故事）

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印尼文版：158頁（9個故事）

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菲律賓文版：150頁（8個故事）

➡回饋價200元，移工價100元

越南文版：122頁（8個故事）

➡回饋價200元，移工價100元

泰文版：102頁（5個故事）

➡回饋價200元，移工價100元



*本書收入將全數投入MENT行動（例如移工大遊行）使用

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜