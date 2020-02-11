【大人學】遠離關係盲點：在喜歡的人面前，不把話說盡，才是體貼

文：張國洋

在某些人的觀念中，認為自己喜歡一個人，就要盡量地誠實以對。他們相信，對於喜歡的人毫不保留的講出任何話，是自己給對方的一個「特權」。

也因此，他們在關係中，會毫無修飾地批評對方，直陳對方不上進、不打扮、不用心、不努力。或是，會想跟另一半告解自己前一段戀愛的細節，EQ再差一點的，還會直接比較現任和前任之間的差異，或是哭訴自己在之前戀愛中受到的苦。甚至有些人在聽到第三方（如自己父母）對自己伴侶的批評時，也都一字不漏地轉達出來。

這真的是關係中的神奇盲點，對方如果生氣了，當事人可能還不滿：「我是愛你才跟你說這些，如果是別人我才不講！」似乎把不加以修飾的誠實，當作給愛人的一種特權。

但我得說，這個認知完全錯誤。以上種種，根本不是一種特權，而是一種對關係的傷害。我甚至相信，在這個世界上，恐怕根本沒人想要這樣的特權。

身為成熟大人，你其實不會對外人失禮

事實上，若不談親密關係，下面這幾種狀況，成熟大人都知道該怎麼回應。

比方說，某一天你媽對你說：「唉呀你看，我的皺紋越來越多，真是顯老。」

我想大部分的人都不會直接跟他說：「媽，沒錯，你的皺紋真是越來越多。」因為誰都知道，這話必定會讓她會難過的。

所以，你可能會這樣說：「媽，哪有這回事，跟同年齡的人一比，妳還是最漂亮的呀！」你會試著包裝一下，好讓媽媽心裡舒服。而這部分的言語迂迴，背後其實是一種體貼。

我再舉個例子。假設你的客戶，在開會之餘跟你閒聊說：「欸，你不覺得我最近好像胖了，穿上這件衣服好像被繃帶綁住，看起來超臃腫的。」你絕不可能當面跟他講：「欸，對，這襯衫你穿起來好醜喔！肥死了！」雖然你很誠實，但是你知道真相是傷人的，所以你也不會選擇說實話。

你看，當我們面對外人的時候，不論是老媽、老闆、同事、陌生人，你其實都會做類似的回答。你會有禮貌，你會生出一份體貼。

可是，當你面對身邊親密伴侶，不知道為何，為何可以不加掩飾地把心裡的話都講出來？絕對誠實似乎才安心、才舒適、才是愛。

這顯然是哪裡搞錯了。

所謂的愛，是把對方的需求，置於我的不舒適之前

抱持著「該要把真相講出來」的人，跟我說過一種論點：「Joe，我當然理解你講的，可是面對外人時，演一演當然沒關係。可是面對身邊的人還要演，那我不是整天都在演戲？到底何時才能做自己？」

我們在面對外人時，知道要「把其他人的需求，放在自己的感受」之前，跟媽媽講妳沒有老，或者跟客戶講說你不胖，你知道這雖然不完全是實話，但有時候善意的謊言，其實是一種體貼，是一種尊重。可是反過來，當面對喜歡的人，應該會比陌生人、外人來得更重要，不就「更應該」把他們的需求，擺在自己之前？

如果，你會在面對這些喜歡的人時，突然把「自己的需求」（想輕鬆做自己）擺在他們的感受之前，我要請你注意，那表示其實是你在這段關係中，你更在意的、更渴望的，是要別人來愛你，別人來配合你，是要別人來取悅你。但你偏偏又不願意承認，自己是自私的。所以，你用「這是一種給你的特權」包裝，甚至你連自己都騙倒了。

當然，你若願意承認「我在關係中，就是想要別人配合！」這倒也沒問題。畢竟，你若想要成為一個任性、受寵的一方，總是受到別人照顧，那我完全可以理解，這也沒有什麼不對。你若有這樣的期待，我建議你必須對自己誠實，你得要先承認，你就只是期待另一半來配合你，你想成為一個任性的被愛者。

若無法坦承自己的任性，總要把自私包裹成利他的行為，例如：「我是為你好，才會跟你講這些！」或者：「唉呀，這些話我才不會跟別人說呢，就是因為我們感情好我才告訴你。」亦或是說：「我是愛你，才跟你說實話，你還生氣？真是不知好歹！」我覺得這就是關係殺手了。

我們關係談不好，常常是因為模仿了父母的錯誤行為

類似的話，搞不好我們都從父母嘴裡聽過。我相信你小時候聽到這種論點，但其實心裡應該不太痛快吧？

大部分的人，在跟另一半的相處時，往往是從父母身上模仿來的，不妨說是原生家庭延伸吧。可是若是小時候的你也覺得不痛快，長大後卻要我們的伴侶完全接受，這不是將錯就錯了嗎？

此外，你其實認真想想，這些話真的非常傲慢又自以為是。

一方面，其實你只是想為所欲為，任意講自己想講的話；另一方面，卻想讓對方忍耐自己，認為你的愛非常無私，還不准對方辯駁與生氣。我真心認為，這其實完全不是愛。這其實是一種口舌上占便宜的行為，只是被精巧地包裝成「我愛你，我才跟你說」。但背後只是彰顯了說話者的缺乏體貼，以及不在意對方感受的任意妄為。

那麼，該怎麼辦才好？我會建議兩個思考方向：

思考一：你是否該好好地自我盤點一下。若你發現，你想要的就是做自己，就是在關係中任意使壞，任何事情想講就講。那這倒也沒有問題，可是你必須徹底的跟自己承認：你就是想要使壞做自己。但絕對不要包裝成：你的直言，是給對方的特權。因為事實正好相反：你的誠實，只是想從對方身上拿到特權。

思考二：你若沒有想耍任性，只是不自覺地被父母影響了，那你應該要朝另一個方向努力。努力什麼呢？你應該要自我訓練，訓練自己永遠不要把話說盡。盡量不要把絕對誠實當成關係中的衡量點，也讓自己在說話上更重視體貼而非要求對方接受你的誠實。

請記得這句話：「如果你願意對他說謊，願意為這個人承擔內心的不安，這才是看重對方。」

這什麼意思呢？

這背後的邏輯是：對大部分的人，「說謊」是件難受的事。就算是善意的白色謊言，多少還是會引起良心不安。這也是很多人會希望在關係中「不要演，能完整做自己」背後的根源動機。

可是，如果我們喜歡別人，應該會想多付出一點。

所謂「付出」，我的定義是：在每一次在選擇的時候，你會選讓自己承擔難受或辛苦的那個選項。

換言之，你若在跟對方對話的過程中，願意承擔「不能做自己，不能在這段關係中暢所欲言」，以及說出謊言自己難受的痛苦，那這背後才是有愛。如果連這些你都不願意做，你只是選了一條對自己最輕鬆的路：讓自己講得暢快、內心舒服，開心做自己。那你其實根本不愛對方，反而是對方因為更愛你而持續默默忍受你的無禮罷了。

總結

所以，如果你想成為成熟的情人，訓練自己做出不舒服的事情，願意為對方而不舒服，這才是愛情的最終樣貌。誠實，絕對不是選項，因為誠實往往只是你更在意自己的舒適罷了。

這概念恐怕有些違反直覺，但我還是希望你能多花些心思重複看幾次。不管是父母的關係、伴侶的關係，或是同事的關係。如能把一份體貼放在心頭，學著不把話說盡，不把話說絕，人際關係一定會截然不同的。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航