中國武漢「不明肺炎」病原體，初判為新型冠狀病毒

（中央社）中國官媒央視新聞今（9）日引述病原檢測結果初步評估專家組的研究結果表示，經實驗後初步判定武漢不明肺炎的病原體，是一種新型冠狀病毒。據武漢市衛生健康委員會昨天指出，武漢市已有8名不明原因的病毒性肺炎患者治癒出院。

《央視新聞》客戶端報導，專家組表示，截至本月7日晚上9時，實驗室透過基因定序、核酸檢驗法、病毒分離等方式，對武漢不明肺炎患者的肺泡灌洗液、鼻咽拭子、血液等樣本進行檢驗，共得新型冠狀病毒陽性結果15例，並從其中1例樣本分離出病毒，經顯微鏡觀察後發現，病原體呈典型冠狀病毒型態。

專家組指出，從患者樣本發現病原的核酸、基因體和抗體證據，短時間即可完成；但病原分離和致病性鑑定等研究，需數週時間；而針對新發病原體的特效藥物和疫苗研發，則可能需要數年才能完成。

專家組表示，由於這波新型冠狀病毒有別於已發現的人類冠狀病毒，接下來仍需結合病因學研究、流行病學調查和臨床反應等，做進一步研究。

據報導，目前已知的人類冠狀病毒共有6種，其中4種致病性低，一般會引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀，在人群中較常見；另外2種則是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸道症候群（MERS），可引起嚴重呼吸道疾病。

據武漢市衛生健康委員會昨天指出，武漢市已有8名不明原因的病毒性肺炎患者治癒出院。這是武漢市衛健委自2019年12月31日通報不明肺炎病例後，首度對外發布有患者治癒出院的消息。

武漢市衛健委最新一起不明肺炎情況的通報在5日發布。內容指，至5日8時，符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例；未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

這則通報表示，已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸道症候群（MERS）等呼吸道病原。病原鑑定和病因溯源仍在進一步進行中。

通報還稱，武漢市在國家和湖北省的支持下，已採取以下主要防控措施，包括全力救治患者，以及對所有病例展開隔離治療，並繼續在全市醫療機構展開相關病例搜索和回顧調查等。

世衛：武漢肺炎禍首，疑為新型冠狀病毒

世界衛生組織（WTO）今日也表示，中國武漢出現超過50起肺炎病例的群聚感染，可能源於一種新型病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。

世衛表示，還需更多綜合資訊才能精確證實造成這波感染的病原體類型，還說可能是一種新的冠狀病毒。

《路透社》報導，冠狀病毒家族成員繁多，從普通感冒到SARS等各種感染都是冠狀病毒所引起。有些病毒類型引發的疾病較不嚴重，有些則會造成嚴重疾病，例如中東呼吸症候群（MERS）。

世衛在聲明中說：「有關武漢肺炎病例的初步資訊⋯⋯指向一種冠狀病毒可能是造成這波群聚感染的病原體。」

世衛表示，中國當局進行實驗室測試，已排除是SARS及MERS的冠狀病毒，也排除流行性感冒、禽流感、腺病毒及其他常見的呼吸道病原體，「因此，不能排除是一種新的冠狀病毒」。

武漢自去年12月起爆發肺炎疫情，到今年1月5日為止，中國當局已通報59起病例。

世衛提到，冠狀病毒引發的疫情具有週期性，包括2002年的SARS、2012年的MERS等。

世衛引述中國當局的說法表示，造成武漢不明肺炎的病毒可在部分病患身上引發嚴重病症，且似乎不易在人與人之間傳染。

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核稿編輯：楊之瑜