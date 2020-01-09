澳媒報導王立強被蔡正元威脅「遭民進黨收買」，蔡正元公布錄音否認

（中央社）自稱是中國間諜的王立強去年11月向澳洲媒體披露曾奉命操控台灣的選情，如今再傳出，國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。而蔡正元今（9）日早上也開記者會公布商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及蔡與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。

以下是澳洲《世紀報》8日報導的全文（世紀報原文連結）：

一名自稱是中國間諜且試圖向澳洲投誠的男子據稱在去（2019）年耶誕夜被警告說，除非他公開撤回先前的供詞，否則可能會被遣返回中國或遭殺害。

王立強去年11月接受澳洲媒體《世紀報》（The Age）、《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）及「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說，他替一個北京指揮的集團工作，這個集團專門針對香港及台灣的獨立及民主運動進行干預，他這番話引發了國際醜聞。

王立強逃到澳洲尋求庇護，協助澳洲安全情報組織（ASIO）。

中國政府駁斥王立強的說詞，指他的說法虛假，並表示他是被定罪的罪犯；而澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）發布罕見聲明說，澳洲安全情報組織認真看待王立強有關外國干預的自述。

根據熟知第一手消息的匿名人士，澳洲安全機關如今已得知王立強在去年耶誕夜首度受到威脅和勸誘，之後還有許多次。

目前無法聯繫到王立強並取得他的回應，他似乎躲起來了；然而，消息來源說，有人在一連串訊息中告訴王立強，如果他公開聲明撤回先前有關替中國當間諜的說詞，他的家人就可免於受罰，他的債務也會還清。根據消息來源及記者看見的訊息，這些給王立強的指令似乎是由一名在台灣的資深政治人物和一名在中國的商人協調發送。

王立強收到一份底稿，有人指示他錄製一段影片訊息，他要在影片中誣指台灣以民主方式選出的執政黨「民主進步黨」給他「一大筆錢」賄賂他、要他說謊。這類影片會成為台灣這週末的大選中很有爭議的干涉事件，中國共產黨的影響力以及王立強自稱奉命擾亂選舉，成了關鍵政治議題。

澳洲聯邦警察正嚴肅調查王立強受到的疑似威脅，有消息來源證實警方於王立強在耶誕夜首度收到威脅訊息的數小時內就展開調查。

澳洲聯邦警察發言人表示，已獲知一名目前住在澳洲的男子遭受威脅，警方嚴肅看待這種性質的威脅，已開始調查。澳洲聯邦警察還表示，警方轄下的「反間諜及特殊調查小組」（Counter-Espionage and Special Investigations Taskforce）以外國干預為工作目標，包括隱蔽的干預行動及傳統間諜活動等。

影音訊息

台灣政府正在調查王立強11月的說法。他當時宣稱曾在2018年台灣九合一選舉期間，指揮「網軍」散布親北京的政治宣傳。王立強點名的秘密宣傳工具包括多個臉書專頁，其中一個最近遭到臉書關閉。王立強也說，他曾接到要介入1月11日台灣總統大選的指令，並說，就是在接到指令時，他決定叛逃。

熟悉通訊內容的數名消息人士指出，在耶誕夜及之後的幾天，王立強被告知他必須錄製並發布一段影片，在影片中收回上述的說法，並指控是遭到總統蔡英文的民進黨收買。

疑似下達指示的兩個人，一是台灣政壇爭議性人物蔡正元，另一位是在中國經商的孫先生（孫天群）。蔡正元是台灣的主要在野黨中國國民黨（KMT）的前立法委員和現任副秘書長。國民黨在這次大選要挑戰蔡總統。

蔡正元被視為立場親北京，他在2017年因為涉嫌侵占公款遭到逮捕，並短暫羈押。

Photo Credit: 中央社

在據稱是蔡正元發給王立強的訊息中，有蔡正元與中國國家主席習近平會面的照片。王立強被告知，如果他在總統大選本週六登場之前聽從指示，他將可自由回到中國或前往台灣，獲得金錢的報酬，家人也會得到保護，但如果不從，就會被引渡到中國受死，或甚至在澳洲遭到報復。

針對王立強的行動，似乎是要藉著誣陷執政黨於貪腐，藉以左右台灣總統大選的結果。如果民進黨和蔡英文總統敗選，將會是中國政府的重大勝利。

蔡正元等人要求王立強口述的台詞，還包括收回對對中國商人向心的指控。王立強之前曾指稱，向心是他在香港工作時的老闆，並且是中共一批間諜的首腦。台詞寫道：「向心和我僅見過一兩次面。我說向心夫婦涉及間諜活動，只是因為向心是我所認識最富有、地位也最高的人。」

王立強自稱是間諜的說法11月在澳洲見諸媒體之後，正在台灣訪問的向心被禁止離境，台灣國家安全官員並開始對他進行調查。與中國軍事科技領域有深厚關係的向心否認有任何不法行為。

王立強被要求口述的台詞包括：承認自己在去年11月的媒體訪問中透露他在台灣從事間諜活動的指控，是因為一位民進黨人士「向我承諾⋯⋯民進黨保證會給我一大筆錢，並解決我在澳洲的庇護申請，或幫助我在台灣定居。」

澳洲媒體報導，國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息｜Photo credit: 截圖自雪梨晨驅報網頁

自由定居台灣

消息人士讓《世紀報》與《雪梨晨驅報》查看中間人透過各種通訊程式傳給王立強的一些訊息。他們起初試圖向王立強提供利誘，以換取他的合作。一則訊息提到，「如果你在這個月底前接受提議，每個人將協助確保你能安全回到中國大陸，同時將協助你解決你的所有債務。」另一則訊息說：「國民黨已經同意了，他們可讓他安全定居台灣。」

蔡正元似乎一味向王立強提供利誘，那就是在他的政黨安排下，讓王立強安全進入台灣；孫先生則是威脅利誘並施。《世紀報》與《雪梨晨驅報》取得的訊息也顯示，孫先生與蔡正元互有聯繫，討論如何與王立強交涉。

消息人士指控孫先生曾提出警告，如果不合作，王立強可能會被引渡到中國並遭到殺害，或者他在中國大陸的家人可能受到懲罰。根據澳洲《外國干預法》，為了增進外國勢力的利益，使用賄賂或威脅手法侵犯尋求庇護者等在澳人士的權利，將構成犯罪行為。

蔡正元8日下午受訪時表示：「我一直與王立強直接接觸。我的朋友（孫先生）也與他直接接觸。」蔡正元否認有不當行為，或涉及催促王立強錄製影射民進黨貪腐的劇本。

蔡正元說：「我沒有要求他發表任何聲明。」不過，蔡正元傳了一則訊息給孫先生，他在訊息中似乎提到將指示王立強錄製的劇本。

孫先生8日表示，他已寫好給王立強看的劇本。孫先生自稱是的向心的密友，但與蔡正元受訪內容和《世紀報》與《雪梨晨驅報》看到的訊息不同的是，他否認與蔡正元有聯繫。

向心否認認識王立強，但孫先生表示，兩人曾見過「一到兩次面」。孫先生也證實，向心曾為中國軍方工作。孫先生則否認威脅王立強或他的家人。

蔡正元公布錄音 未從王立強口中聽到民進黨給錢

蔡正元今天公布商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。蔡正元表示自己並沒從王立強口中聽過民進黨給錢一事，是孫天群堅稱，王立強親口有告訴孫天群邱義仁給錢一事。

蔡正元今天上午在國民黨中央黨部召開記者會，公布包括商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，孫天群在錄音中向詢問的記者否認是收到了國民黨的委託，以及是透過朋友介紹認識蔡正元，也說了介紹王立強與蔡正元聯絡。

根據電話錄音，孫天群要王立強把事實說清楚，質疑王立強本來就不是間諜為什麼要騙人，孫天群還要王立強不要害向心。但孫天群在與澳洲記者對話中說，王立強說民進黨給了一大筆錢。

此外，是否有要求王立強發聲明，孫天群在電話中向記者承認有此事，但否認有威脅。

據瞭解，澳洲聯邦警署（The Australian Federal Police, AFP）在調查蔡正元與孫姓商人（應為孫天群）去年12月24日起發給王立強的訊息和通話內容。王立強目前與妻兒住在澳洲，並已向澳洲當局供稱自己是間諜，同時申請庇護。

可靠消息人士說，孫天群在電話中和文字訊息對王立強提出警告，這些都有紀錄。同時，孫天群和蔡正元對王立強也提供利誘。

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核稿編輯：楊之瑜