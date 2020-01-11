【2020立委選舉】藍營鐵票倉離島選情確定，金門、馬祖、澎湖2藍1綠立委自行宣布當選

2020大選台灣本島打得火熱，離島的選況也不惶多讓。下午5點，金門縣率先傳出結果，由國民黨的候選人陳玉珍自行宣布當選，為國民黨拿下第一席；連江縣的國民黨候選人陳雪生、澎湖縣的民進黨楊曜稍早也自行宣布當選。

此得票數是根據中選會11日下午5時48分的數據，最終得票數及當選確認以中選會公告為準。

此得票數是根據中選會11日下午6時的數據，最終得票數及當選確認以中選會公告為準。

離島的金門縣、連江縣向來都是一片藍天，歷屆當選的都是泛藍立委，2016年總統大選蔡英文在這兩個選舉區也只拿下不到兩成的選票。

去年立委缺額補選，陳玉珍以1097得票數擊敗票數次高的民進黨參選人陳滄江，以28.69%得票數當選。

金門首位女立委陳玉珍再度連任

本次立委選舉，金門有10名參選人完成登記，雖是「10搶1」的局面，但實際上是國民黨籍陳玉珍、金門縣前縣長陳福海、前民進黨籍陳滄江的「三陳」之爭。

三陳之中，最年輕的是46歲的國民黨籍候選人陳玉珍。陳玉珍出身政治世家，父親陳水木是前金門縣議會議長，她本身曾任第3、4、6屆縣議員，從政經歷豐富。陳玉珍在去年3月脫黨參選，擊退國民黨的洪麗萍成為金門史上第一位女立委，並在去年8月恢復國民黨黨籍，在金門縣長楊鎮浯的加持下爭取連任，選前民調也大幅領先另兩位候選人。

陳玉珍新聞曝光度雖高，但也衍生不少爭議，去年12月她與國民黨立委因「楊蕙如網軍案」前往外交部抗議，遭員警阻止推擠，過程中陳玉珍的手被門夾傷，緊急送往台大急診室就醫，遭外界質疑濫用醫療資源。

Photo Credit: 中央社 國民黨金門縣立委陳玉珍2019年12月到外交部抗議， 過程中不慎受傷，國民黨總統參選人韓國瑜（中）來到台大醫院探視，韓國瑜緊握著陳玉珍的手，幫她加油打氣。

而由台灣基進黨推出28歲的「任務型」立委參選人洪正，則在臉書上表示，自己是「全台最速落選人」。

馬祖：民進黨李問苦戰，仍不敵藍營老將陳雪生

下午5點半，國民黨現任立委陳雪生自行宣布當選，贏得3連任。陳雪生曾任2屆的連江縣縣長，也分別在2012年、2016年二度選上連江縣立委。

2016年大選，陳雪生獲得了2927票，以68.06%的得票率當選。

此次參選，陳雪生遇上前國民黨籍、已當過5屆立委的曹爾忠脫黨獨立參選，陳雪生雖然有現任優勢，但曹爾忠獲得鴻海集團創辦人郭台銘的支持，一度為這次的選戰增添變數。另外還有民進黨的李問、國會政黨聯盟李克焜、前連江縣議員王長明參戰，出現5搶1的局面，選情激烈。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人韓國瑜（前中）2019年11月在馬祖為國民黨立委參選人陳雪生（2排右2）站台助選，呼籲鄉親繼續支持國民黨。

連江縣對民進黨來說是「艱困中的艱困」選區。連江縣是國民黨的鐵票倉之一，民進黨歷屆參選立委得票率都沒有達到5%，2008年、2016年兩次大選民進黨都沒有在這裡推派候選人。

不過這次有別以往，年僅30歲、擁有美國芝加哥大學碩士學位的前民進黨發言人李問主動請纓上陣，挑戰翻盤。

李問打選戰的方式有別於以往的候選人，以一身氣球裝、馬祖特產「淡菜裝」四處拜票，也改編軍歌製作《發揚馬祖精神2020》當作競選歌曲，相當吸睛。李問也和安親班合作推出英語教學，透過活動參與、社區服務及各項政見，搶攻馬祖青年認同。

澎湖：民進黨楊曜自行宣布當選，確定3連任

相對於政治版圖明確的金馬，澎湖縣在以往的選戰中一般都認為是「藍稍大於綠」，不過最近2次縣長選舉中，藍綠則各贏一次。現任澎湖縣立委、民進黨籍的楊曜力拼3連任，遇上國民黨澎湖縣議員歐中慨，選前民調兩黨候選人都在誤差範圍數值內，緊張的選情，也讓總統蔡英文在臉書上催票。

核稿編輯：楊士範