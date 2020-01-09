哈利王子再次打破王室傳統：自行宣布「退居幕後」，也不見得都住英國

（中央社）英國哈利王子和妻子梅根今天拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「高層」（senior）王室成員，將退至幕後，未來時而住在英國，時而到加拿大居住，並會工作以求財務獨立。據知兩人公布聲明前並沒有徵詢任何王室成員意見，白金漢宮對此感到「失望」。

白金漢宮公布兩人聲明，並在兩人官方IG同步發布。聲明指出，他們計劃要在「這個制度下開創出更有發展性的新角色」。

哈利王子和梅根去年10月在媒體前公開了兩人的掙扎。梅根接受英國獨立電視台（ITV）訪問時，坦承她當了媽媽還必須承受媒體緊迫盯人，非常煎熬。她還說，其實朋友曾經建議她不要嫁給哈利，因為「英國狗仔會毀了妳的生活」。

哈利王子則是坦承自己和哥哥威廉王子「走在不同的道路上」，但兩人永遠是兄弟。

哈利與梅根在聲明中表示：「經過許多個月的反思和內部討論，我們決定在今年做出過渡，在這個制度下開創出更有發展性的新角色。我們想要由王室的高層成員引退，我們會工作取得財務獨立，但也同時全力支持女王。」

聲明表示：「在你們的鼓勵之下，尤其是在過去幾年，讓我們感到準備好做出這項調整。我們計劃把時間分配在英國和北美，繼續盡我們對於女王、國協以及身為資助人的義務。」

聲明指出：「這種地理上的分配，將能讓我們的兒子理解他所出生王室的傳統，同時讓我們一家能有空間展開下一篇章，包括發展我們的新慈善事業。」

哈利和梅根去年耶誕節遠離王室成員，帶著兒子亞契（Archie）到加拿大過節。兩人昨天特別到加拿大在倫敦的高級專員公署，感謝加拿大對於兩人的款待。

英國媒體指出，所謂王室「高層」成員指的是正在履行王室成員義務，以及繼承順位靠前的王室成員，目前可稱為高層成員的包括女王、王夫愛丁堡公爵（菲立普親王）、王儲查爾斯王子和妻子卡蜜拉、威廉王子和妻子凱特、哈利與梅根，以及女王次子安德魯王子。

哈利王子目前是英國王位的第6順位繼承人，排在父親查爾斯王子、哥哥威廉王子和他的3名子女之後，目前尚不能得知哈利決定退至幕後對於繼承順位是否會有影響。

哈利梅根自行宣布退居幕後，傳英國王室不悅

《BBC》報導，據知兩人在公布聲明前沒有徵詢其他王室成員意見，包括英國女王伊麗莎白二世以及哈利的哥哥威廉王子，其他的王室高層成員都因為這則聲明感到「受傷」。

《BBC》王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，事實上王室官員使用了「失望」這個字眼，是「頗為強烈」的用法。他表示：「我認為這代表了今晚王宮內部真正的感受，或許不在於事件本身，而在於事件處理的方式，沒有事前徵詢讓人很難受。很顯然現在是哈利與梅根站在一邊，其他王室成員站在另一邊。」

白金漢宮發言人表示，有關哈利和梅根引退的討論仍在「早期階段」。她表示：「我們理解他們想要有不同發展的慾望，但這是非常複雜的議題，需要時間去處理。」

哈利與梅根的動向猜測早在去年就傳得沸沸揚揚，兩人遠離王室成員，帶著兒子亞契到梅根過去拍戲時曾住過一段時間的加拿大過耶誕節，共度6星期長假，享受小家庭生活。

哈利與梅根也被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊了上百項商品的商標權，當中包括雜誌、衣服等，令人猜測兩人是否要發展商業王國，結果兩人就在今晚宣布將尋求財務獨立。

編按：2018年哈利王子選擇與梅根步入禮堂就曾打破過王室對離婚的汙名，梅根是非裔混血、離過婚的美國女星，而且比哈利大3歲，並非典型的英國王子妃人選。2019年，他們又再次打破英國王室傳統，產下一子後，梅根和小王子這次都沒在第一時間對外曝光，他們對「保有隱私」的堅持讓過去醫院前大批媒體和人潮守候的景象不在。

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

英國「太陽報」報導，93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會在18個月後、滿95歲時退休，由查爾斯王子擔任攝政王（Prince Regent）。攝政王就是在國王或女王尚未退位前，實際代掌職責的人。

儘管「攝政」是王室的禁忌詞，但其實女王退休的可能性並不是第一次被媒體討論，畢竟她已高齡93歲，丈夫菲立普親王早在2年前的秋天，就以95歲高齡退休，而女王再過18個月也將滿95歲。

英女王近年已經逐漸減少公務次數，在2016年仍有高達332場，去年已經減少至283場；71歲的查爾斯王子去年則是507場。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜