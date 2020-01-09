2020/01/09, 國際

哈利王子再次打破王室傳統：自行宣布「退居幕後」，也不見得都住英國

哈利王子再次打破王室傳統：自行宣布「退居幕後」，也不見得都住英國
photo credit: REUTERS/Toby Melville/達志影像
我們想讓你知道的是

哈利王子目前是英國王位的第6順位繼承人，排在父親查爾斯王子、哥哥威廉王子和他的3名子女之後，目前尚不能得知哈利決定退至幕後對於繼承順位是否會有影響。

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（中央社）英國哈利王子和妻子梅根今天拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「高層」（senior）王室成員，將退至幕後，未來時而住在英國，時而到加拿大居住，並會工作以求財務獨立。據知兩人公布聲明前並沒有徵詢任何王室成員意見，白金漢宮對此感到「失望」。

白金漢宮公布兩人聲明，並在兩人官方IG同步發布。聲明指出，他們計劃要在「這個制度下開創出更有發展性的新角色」。

哈利王子和梅根去年10月在媒體前公開了兩人的掙扎。梅根接受英國獨立電視台（ITV）訪問時，坦承她當了媽媽還必須承受媒體緊迫盯人，非常煎熬。她還說，其實朋友曾經建議她不要嫁給哈利，因為「英國狗仔會毀了妳的生活」。

哈利王子則是坦承自己和哥哥威廉王子「走在不同的道路上」，但兩人永遠是兄弟。

哈利與梅根在聲明中表示：「經過許多個月的反思和內部討論，我們決定在今年做出過渡，在這個制度下開創出更有發展性的新角色。我們想要由王室的高層成員引退，我們會工作取得財務獨立，但也同時全力支持女王。」

聲明表示：「在你們的鼓勵之下，尤其是在過去幾年，讓我們感到準備好做出這項調整。我們計劃把時間分配在英國和北美，繼續盡我們對於女王、國協以及身為資助人的義務。」

聲明指出：「這種地理上的分配，將能讓我們的兒子理解他所出生王室的傳統，同時讓我們一家能有空間展開下一篇章，包括發展我們的新慈善事業。」

哈利和梅根去年耶誕節遠離王室成員，帶著兒子亞契（Archie）到加拿大過節。兩人昨天特別到加拿大在倫敦的高級專員公署，感謝加拿大對於兩人的款待。

英國媒體指出，所謂王室「高層」成員指的是正在履行王室成員義務，以及繼承順位靠前的王室成員，目前可稱為高層成員的包括女王、王夫愛丁堡公爵（菲立普親王）、王儲查爾斯王子和妻子卡蜜拉、威廉王子和妻子凱特、哈利與梅根，以及女王次子安德魯王子。

哈利王子目前是英國王位的第6順位繼承人，排在父親查爾斯王子、哥哥威廉王子和他的3名子女之後，目前尚不能得知哈利決定退至幕後對於繼承順位是否會有影響。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

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哈利梅根自行宣布退居幕後，傳英國王室不悅

《BBC》報導，據知兩人在公布聲明前沒有徵詢其他王室成員意見，包括英國女王伊麗莎白二世以及哈利的哥哥威廉王子，其他的王室高層成員都因為這則聲明感到「受傷」。

《BBC》王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，事實上王室官員使用了「失望」這個字眼，是「頗為強烈」的用法。他表示：「我認為這代表了今晚王宮內部真正的感受，或許不在於事件本身，而在於事件處理的方式，沒有事前徵詢讓人很難受。很顯然現在是哈利與梅根站在一邊，其他王室成員站在另一邊。」

白金漢宮發言人表示，有關哈利和梅根引退的討論仍在「早期階段」。她表示：「我們理解他們想要有不同發展的慾望，但這是非常複雜的議題，需要時間去處理。」

哈利與梅根的動向猜測早在去年就傳得沸沸揚揚，兩人遠離王室成員，帶著兒子亞契到梅根過去拍戲時曾住過一段時間的加拿大過耶誕節，共度6星期長假，享受小家庭生活。

哈利與梅根也被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊了上百項商品的商標權，當中包括雜誌、衣服等，令人猜測兩人是否要發展商業王國，結果兩人就在今晚宣布將尋求財務獨立。

編按：2018年哈利王子選擇與梅根步入禮堂就曾打破過王室對離婚的汙名，梅根是非裔混血、離過婚的美國女星，而且比哈利大3歲，並非典型的英國王子妃人選。2019年，他們又再次打破英國王室傳統，產下一子後，梅根和小王子這次都沒在第一時間對外曝光，他們對「保有隱私」的堅持讓過去醫院前大批媒體和人潮守候的景象不在。

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

英國「太陽報」報導，93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會在18個月後、滿95歲時退休，由查爾斯王子擔任攝政王（Prince Regent）。攝政王就是在國王或女王尚未退位前，實際代掌職責的人。

儘管「攝政」是王室的禁忌詞，但其實女王退休的可能性並不是第一次被媒體討論，畢竟她已高齡93歲，丈夫菲立普親王早在2年前的秋天，就以95歲高齡退休，而女王再過18個月也將滿95歲。

英女王近年已經逐漸減少公務次數，在2016年仍有高達332場，去年已經減少至283場；71歲的查爾斯王子去年則是507場。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜