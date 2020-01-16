《拆解人性的四色溝通術》：80％的人由兩種顏色特質組合而成，綠色人最常見、紅色人最少見

文：湯瑪斯．埃里克森（Thomas Erikson）

我們為什麼會變成現在的樣子？

行為是怎麼形成的？人與人的差異為什麼會這麼大？簡單來說，這是遺傳與環境綜合的結果，早在我們出生前，就已為成年後所表現的行為模式奠定基礎了。我們與生俱來的性情與特質會影響行為，這個過程始於基因傳承階段。我們不僅遺傳到父母的基因，還受到祖父母和其他親戚的基因影響。我們在成長過程中都聽過別人說，自己說話很像、或長得像某個叔伯姨嬸之類。要解釋遺傳上為什麼會發生這種情形會耗費很多時間，暫且簡單的說，遺傳為我們的行為發展奠定基礎。

我們剛出生時是什麼樣子？多數嬰兒都是衝動、愛冒險、初生之犢不畏虎。小孩想怎樣就怎樣，小孩會說：「我不要！」「我當然可以！」沉浸在無所不能的狀態。父母當然並非一直喜歡這種自發的、有時無法控制的行為。然後，原本的基因翻版突然轉變成另一個樣子─過程可以大好也可以大壞。

孩子如何受影響？總體而言，孩子會以兩個方式學習。一種是因為覺得不夠好、不滿足，而努力追求夠好和滿足；另一種是透過模仿學習，孩子會模仿看到的言行，通常會以同性別的父母作為模仿的對象。

1. 核心價值：核心價值存在我們的內在深處，深植於一個人的性格，你幾乎完全不會想到要改變。這些價值是我們小時候從父母那裡學來的，或在學校被灌輸的。以我的情況為例，價值觀大抵就是「在學校努力讀書好好表現，長大就會有好的工作」或是「打架就是不對」。後面這句話促使我從來不會對別人舉起拳頭。

另一個重要的核心價值是「每個人都有同等的價值」。這是小時候父母就教導我的。因此我從來不會依據一個人的出生、性別或膚色來評斷他。我們每個人都有很多這類的核心價值，憑本能就知道什麼是對的、什麼是不對的。

2. 態度與方法：再外面一層是一個人的態度，這與核心價值有些不同。態度是我對事物形成的意見，根據我的經驗，或我後來上中學、大學，或在第一份工作中的遭遇所產生的結論。有一位親戚曾經對我說，她不相信銷售員。她買任何東西都會退貨，不論是羊毛套頭衫、沙發、汽車。每一項事實都必須仔細檢查探討，但不論她事先做了多少研究，事後還是會辦退貨。

Photo Credit: 商業周刊提供

我觀察到這個模式後向她為問起，她才告訴我理由，她認為八五％的銷售員都是騙子。我告訴她我也是銷售員，但沒什麼效果，至今我仍不知道我是屬於那八五％，還是剩下的一五％。重點是，你可以修正這個態度。也許她曾經被嚴重欺騙幾次，因而學會不要相信銷售員。但如果能有很多次正向經驗，還是可以完全扭轉過來。結果會如何？總的來說，我的核心價值和態度會影響我如何選擇行為，聯合起來形成我的核心行為，也就是我最想要成為的那種人。核心行為是我在完全自由、完全沒有外在因素影響的情況下會表現的行為。

過程中你會面臨到一個挑戰，那就是我們何時能完全不受外在影響？我在不同的情境下和一些人討論這個問題，大家的結論是：睡覺的時候。但每個人不一樣。有些人就是不在乎、任何時候都做自己，因為他們從沒認真想過別人怎麼看他。一個人越是了解自己，越可能適應周遭的人。

別人到底怎麼看我？

我們其他人通常看到的是習慣的行為。別人會解讀你在某種情況下選擇特定行為的理由。重點在於你戴什麼面具融入特定狀況。我們當然可以有不同的面具，通常在職場與和在家裡的時候會戴上不同的面具。本書不是探討心理學的進階課程，但我們會以不同方式解讀事物，然後據以決定行為。我們會有意無意的受到周遭因素影響，而選擇一種作為。當然這樣簡單的解釋仍不足以描述，是哪些因素促成一個人的行為模式。這只是一個初步的介紹。我們的行為模式就是這樣產生的，請看下面公式：

行為＝f（P×Sf）

行為 是性格與周遭因素作用的結果（function of Personality and Surrounding factors）。

是性格與周遭因素作用的結果（function of Personality and Surrounding factors）。 行為 是我們能觀察到的。

是我們能觀察到的。 性格 是我們想要了解的。

是我們想要了解的。 周遭的因素是我們能夠去影響的。

結論：我們不斷以某種形式互相影響，重點是不要只看表面，要弄清楚背後的玄機。

DISA四色溝通術簡介

第十八章會敘述DISA系統產生的背景，但你可能想直接查知這套系統實際運作的方式，那就請繼續讀下去。你可以看到，我們將人的行為模式分成四大類，本書的重點是如何辨識各類型（按：見圖表3-1）。當你讀到不同的顏色時，你眼前會浮現一些不同的臉孔，有時可能浮現你自己的。

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所有人當中，約有八○％是由兩種顏色特質組合成的。大約五％才是表現出單一特質的。剩下的人多為由三種顏色特質主導。全書我會專注在單一顏色，因為他們是構成人類行為的基礎。這就像食譜一樣，在我們開始備料、烤蛋糕之前，得先了解所有食材。完全的綠色行為，或綠色與其他顏色特質結合成的行為是最常見的，而最少見的是紅色人，或紅色與其他顏色組成的行為。

你認識的很多人擁有的特質，是你也希望擁有的——有時候，你甚至會嫉妒這些人，因為他們能精通你無法精通的事。例如你可能希望像紅色人那樣俐落的做決定；或希望自己可以像黃色人一樣，與萍水相逢的人也能順利聊天。或者你希望不會那麼容易緊張憂慮，能夠像綠色人那麼自在就好了。也許你希望你能把文件整理得井然有序，這對藍色人來說是易如反掌。

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當然， 反過來看也是如此。接下來的內容或許會幫助你了解，你有時也有點愛指使別人，就像紅色人常會做的。太愛說話，是黃色人的毛病。把事情看得太輕鬆、沒有認真投入什麼事，是綠色人的缺點。對一切抱持懷疑、認為處處是風險，是藍色人的特徵。你可以透過本書學習看見自己容易犯的錯誤，並且規避這些行為的措施。

不論你學習到什麼，請作筆記或在書上畫線，總之一定要得到你需要的東西。

書籍介紹

本文摘錄自《拆解人性的四色溝通術：瑞典行為教練教你駕馭職場、團隊與人際交流》，商業周刊出版

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作者：湯瑪斯．埃里克森（Thomas Erikson）

譯者：張美惠

管他是惡主管還是豬隊友，運用「DISA四色溝通術」

讓你讀懂人心、掌握人性，和誰都可以共事

老闆做了奇怪的決定卻沒有人辯駁？

這同事也太愛指使別人了吧！

我傳給朋友一則長長友善的訊息，他只回「好。」

這些令你不能理解的對象，有個共通點：

每個人在遇上類似的情況時，都會以自己習慣的行為去反應，這就是「行為模式」。

培訓過五千多位管理者的領導顧問、行為科學家──湯瑪斯．埃里克森（Thomas Erikson）要傳授你一門瞄準人性差異的「DISA四色溝通術」，他認為人的行為模式不外乎是紅、黃、綠、藍四種特質所組成，只要學會辨識它們，無論是你的天生人際障礙、還是別人難以應付的特質，書中一一解答：

紅色人，支配型：果斷，可是愛指使別人。 黃色人，影響型：腦子動很快，但是光說不練。 綠色人，穩定型：喜歡助人，卻因害怕衝突而極少表明立場。 藍色人，分析型：為你規避風險，但工作步調很慢。

只要融入對方的溝通模式、看他是什麼顏色，即使在辦公室你也能做自己。

如果目前無法分析眼前的人是哪個顏色？作者建議，持續傾聽。

本書特色

18年實務指導、39種情境：作者將18年來輔導企業管理者的案例濃縮，包含主管、同事、朋友、家人、情人等人際問題，每一段都戳中你的痛點。 隨地拾起的人際經營指南：同事忘記時間如何告知？主管動不動就發怒，怎麼溝通？部屬交出兩倍業績，小心你的獎賞方式可能冒犯他……。 做自己也能培養好人緣：只要搞懂四種人性特質，不必改變自己，就能打破關係與工作的停滯期。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航