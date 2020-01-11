文：許嬰寧

為了孩子不離婚，對孩子真的是好的嗎？

很多相處不順利的伴侶，沒有離婚，往往都是因為有孩子的關係，為了孩子，選擇不離婚。

可是，在接下來的歲月裡，感覺婚姻生活痛苦，感覺不自由，甚至感覺被綁在原地，也找不到可以離婚的時間點，不知道孩子長到多大，才算是可以選擇做自己。你是否有想過：

1. 孩子可能永遠都準備不好

孩子太小，不可能自主開始心理建設，若考慮要離婚，一定要主動開始幫孩子做建設，否則孩子永遠都不會準備好，並不會因為他年紀增長、懂事了，就會某天準備好可以接受父母的分開，所以不要等著「孩子長到幾歲了」，我才能離婚。

2. 沒離婚的父母相處不睦，孩子當然也非常清楚

孩子其實很敏感，對於家裡互動狀況、大家的情緒表現都很敏感，父母不睦，孩子早就知道了。當父母開始吵架、孩子就容易受到影響，每個孩子特質不同，有些會更安靜、有些會更暴躁，有些會變得看似早熟，但其實是用他的自我保護機制，在上演「我不在乎」的劇情，因此父母雖沒離婚，但對孩子的影響不見得比較小，甚至是拖更長。

3. 孩子害怕的是什麼

大人常以為孩子害怕的是孩子少了一半的愛、以為孩子會害怕被問及為什麼單親，孩子害怕的點有時候並不是這些。依照孩子的年紀不同，他們想像的也和大人有落差。較小的孩子，最容易陷入的恐懼是「是不是我的錯？」還有「你們是不是不要我了？」好好瞭解孩子的害怕才能對症安撫。

4. 減少對孩子的影響和改變

決定離婚的時候，父母要以減少對孩子的影響做規劃，越早越完善的規劃，甚至和孩子去討論，才能降低對孩子的影響。影響是不可能避免，父母也千萬不要帶著補償心態去面對孩子，那會對孩子來說造成困惑，也對日後互動形成痛點。

5. 保護好自己，你才有能力保護孩子

無論是什麼原因讓父母提議離婚，為人父母的一定要先保護好自己，才能保護孩子。當我們陷入身心俱疲的狀況，往往對孩子的耐心也會降低，對孩子的行為和需求的敏感度也會銳減，這些都是潛在的傷害。當我們勉強自己，就有可能連帶傷害孩子。

父母分開固然不是最理想的狀態，但對於已有婚姻問題且無法解決的伴侶來說，勉強留在婚姻裡，恐怕對自己和對孩子都是長期的惡性循環。

在你們爭吵的時候，把自己弄得疲憊不堪、而孩子也漸漸築起心牆，承受害怕，不知不覺也影響了孩子對感情、對家庭的想像。

離婚與否沒有絕對答案，我們應該考量怎樣做可以使目前傷害降低、改善現況。

延伸閱讀

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九