《「泌」壺裡的癌變》：下半身如果感到疼痛，是否都與泌尿道腫瘤有關聯？

文：謝登富

下半身疼痛，難道我有泌尿腫瘤？

如果下半身感到疼痛，是不是都與泌尿道腫瘤有關聯呢？

別緊張，其實並不盡然。當人們感受到疼痛的原因，大部分是因為身體某處有了發炎反應，使得神經受到了刺激。疼痛，其實就是身體試圖傳達的警告。

因此，疼痛雖然會造成病人很大的不舒服，但大部分會令人意識到疼痛的毛病，相對起來都比較不那麼可怕。舉例來說，最常見的下半身疼痛是下腹疼痛，而來自於膀胱的疼痛，大多是膀胱發炎或泌尿道感染，不是因為有腫瘤的問題。有了疼痛，我們就會有所警覺，進而前往醫院就診，也就比較容易發現身體是不是真的出了大問題。

疼痛，才是問題所在？

身體長出腫瘤，確實是造成疼痛的原因之一。腫瘤造成疼痛的原因，通常是因為壓迫到了神經，或是產生很強烈的發炎反應，製造出很多發炎物質，才會引起疼痛；有時候腫瘤太大進而引發出血，也可能會造成疼痛現象。

當腫瘤已經成長到使人疼痛的狀態，通常已經非常巨大，在醫學診療上不會太難被發現。

藉由上述提到的部分，我們也可以反向思考。如果在反覆檢查後都沒有發現腫瘤，那麼就表示，由腫瘤引起疼痛的可能性非常低。臨床上很多案例發現，當病人身體感受到疼痛時，反覆檢查卻沒發現有什麼特別的原因，這時候病人仍舊害怕不已，認為身體裡面可能存在著幾萬顆癌細胞而整日提心吊膽。

事實上，疼痛或許真的與腫瘤沒有關係，不需要太過擔心。

伴隨疼痛症狀，趕快就醫！

疼痛是否有伴隨症狀，也是值得注意的部分，如果僅是單純疼痛，而沒有伴隨的症狀，經過檢查後也沒有什麼驚人的發現，其實大可放心；但是如果還有相關症狀，那麼就需要特別留意。

比方說，感到腰痛又伴隨血尿，通常就需要好好找出原因，而不能只是當作一般的疼痛不予理會。

此種情形大部分是由於結石所產生，如果發現造成腰痛、血尿等原因，其實只是結石作亂，當然可以暫且放心，將結石排除掉即可；除非經過處理後，血尿情況還是持續而未有改善，才需要擔心是否還有其他因素沒有解決。

怎麼看待疼痛？如何處置？

「疼痛就是一個警訊！」我經常告訴前來就醫的民眾。一般民眾如果有腰痛的情況，不管到哪一科就診，醫生都會進行相對應的檢查和處理。

一旦有疼痛，就務必前去檢查，如果檢查出來的結果不是腫瘤，或是查無原因，就不必過於擔心，只要持續觀察與追蹤即可，不要因此茶飯不思、寢食難安，反而本末倒置，也不是一個好現象。

另外，有些疼痛症狀只要給予些許藥物，即能達到緩解效果，這類型的疼痛通常並不嚴重，大多只是由於肌肉拉傷或筋骨受傷所致，不是因為有一顆可怕的腫瘤藏在身體裡而隱隱作痛。

實際上，很多疼痛導因於肌肉拉傷或是姿勢不良，腫瘤僅僅是其中一小部分的原因。疼痛就像是身體在提醒我們，應該要就醫而拉起的警報。

重視身體發出的警訊，就醫後跟醫生好好配合及檢查，如果真的沒有問題，就不該杞人憂天；如果症狀還是持續的話，就要觀察是否有其他伴隨症狀，視情況再次安排檢查。有時候時間也是一個很好的診斷工具，因為時間一旦拉長，就能知道究竟是真的有問題，或只是短暫的肌肉痠痛。

運氣不好、習慣不良，癌症找上身？

我常常說，人會生病，多半是因為 「運氣不好」 或是 「習慣不好」。如果運氣不好，加上習慣也不好，兩件事情湊在一起，難免就會生病了！

假使檢視身體癌化的過程，可以發現基因具有決定性的因素。比方說，這個人的身體自我檢查系統嚴不嚴謹？免疫系統強不強？有些人的身體細胞內建檢查系統有十套，有些人只有五套，於是僅有五套系統的人，自然比較可能產生出錯的情形，所以「基因決定是否生病」這件事，原來有其根據。

但癌化並非只是運氣不好，如果沒有接觸到一些「致癌物質」，也不一定會有後續衍生問題。什麼物質會致癌？什麼食物該吃？不該吃？想必大家也多少有所瞭解，這就是所謂的習慣問題。

我們常常問：「人為何會有癌症？」其實就是――運氣不好加上習慣不好。如果單看習慣問題，譬如時常接觸致癌物，如果運氣還不錯，確實不一定會變成癌症，好比有些人長期抽菸，也不一定就會得肺癌；但如果一個人運氣不好，同時又有不良習慣，生病將在所難免。

運氣好壞與否，不是我們所能決定的事情，但習慣卻是自己可以控制得了，所以我們應保持良好、健康的生活習慣，避免癌症有機會靠近。

若是說到泌尿系統，多吃一些生鮮蔬果與健康食物，有助避免身體的癌化。什麼是不健康的食品呢？諸如醃漬類、過期物，或是來路不明的食品；藥物的部分，正常治療情況下使用藥物不在此限，但濫用就容易產生病變；又比方說，因為染髮而大量接觸不好的化學染劑，都是可以避免的行為。

謝醫師的健康揭「泌」：藥物的監控機制？ 現今醫療比較進步的國家如美國、台灣等，任何藥物都需要接受嚴格監控。 醫師提供病人處方藥品後，如果病人產生異常反應，醫生便需向衛生單位通報並留下記錄；如果異常反應太劇烈，藥物甚至可能停止上市，或者重新進行研究。

我們無法控制運氣，但是可以努力改變習慣，維持一個健康的生活習慣，使自己更健康，像是常常飲用白開水幫助排尿，就是很好的例子。不過，大家都知道要多喝水，可是，還是有很多人做不到。

當然，在臨床案例中，有些病人明明具有良好的生活習慣卻仍舊生病，有時候真的只是運氣不好。但是，正如台灣俗語常說的：「三分天註定，七分靠努力！」如果已經運氣不好，再加上習慣也不好，那麼一定更容易生病。

門診中，曾有一位三十歲女性美髮師罹患膀胱癌，原因可能來自於幫顧客染髮，長期接觸化學染劑而致癌，再加上本身體質的因素，因此年紀輕輕就罹患膀胱癌。照理來說，很多美髮師都做同樣的事情，也沒有得到膀胱癌！然而，如果一旦「運氣不好」，可能本身基因比較敏感，加上長久暴露於不良的環境中，又不習慣多喝水，就會讓這種憾事發生，令人不勝唏噓。

謝醫師的健康揭「泌」：高壓氧，也能治療癌症？ 醫學上，有一種治療方法稱為「高壓氧」。 高壓氧用於治療傷口癒合不佳或感染，比起一般情況下，提供傷口及身體組織更多的氧氣，使體內的免疫細胞或正常組織得到更多的養分，進而抵抗細菌，並讓新組織能夠健康地生長出來。 另外一種高壓氧的治療，應用於潛水夫病，潛水夫病是由於缺氧所造成，因此利用高壓氧提供足夠的氧氣作為治療。特別要注意的是，使用高壓氧治療法時，其中一個條件是病人必須沒有罹患癌症的疑慮，因此無法用來作為治療癌症的療法。

小心，細胞正在癌化中……

細胞癌化，指的是細胞從正常轉變為腫瘤的過程。簡單來說，癌細胞皆是從正常細胞慢慢轉變而來，一般正常的細胞，時間到了就會自然死亡。

一旦有細胞，到了時間卻沒有死掉，就表示邁出了前往癌細胞的路途：因為它不會老化、死亡，當分裂時又產出同樣情況的下一個細胞，慢慢地，就會分裂出越來越多不會老化和死亡的細胞。

當這一群異常的細胞聚在一起後，就會開始產生一些量變與質變，不會理會周圍細胞告訴它們：「不行，你們的時間到了，應該要自己老化、自己死亡！」的訊號。

緊接著，身體的免疫細胞也會跑過來關切，試圖消滅它們。如果免疫細胞成功完成消滅的任務，人體就會回復平靜。但是，如果免疫細胞任務失敗，或者是，這些細胞也有能力逃脫免疫細胞的關切，那麼癌化的作用就會繼續下去。

在避免被消滅之後，這一群癌細胞就會越長越多，此時它們的養分就會不夠。由於它們需要比正常細胞更多的養分，因此發展出另外一個能力――讓血管長到它們身邊，等於是另外提供一條道路，供給新的養分。

等到養分足夠之後，癌細胞又會不斷增長，此時它們會再發展出最後一個最重要的力，就是脫離現在所處的位置，跑到別的地方生長。它們透過血液流動到另外一處生根，等到這樣的能力演化出來之後，就已經是不折不扣的癌細胞了。

階段 狀態 階段一 不老不死，躲避免疫細胞追查。 階段二 使血管長到身邊，提供充足養分。 階段三 脫離原處，轉移陣地。

一旦演化到這個地步，就已經是身體泌尿系統裡面的癌細胞，當這些癌細胞數量越來越多，等到產生十億、二十億顆的時候，身體上可能就會看到一個腫塊，同時伴隨一些症狀產生，當出現症狀之後，我們才有可能發現原來身體裡面長了一顆腫瘤！

但是除了癌細胞，我們身體也具有同樣不會死亡的細胞，比如神經細胞。神經細胞從出生後就維持固定的數目，不會改變，所以不能只用「是否死亡」作為條件，來定義是否為癌細胞。

癌症的研究方法

現今癌症的動物研究對象大多是小老鼠，把致癌物打到小老鼠身上，誘發牠們產生癌症；或是把小老鼠的某些基因剔除、改變，藉此產生癌症。

小老鼠的研究讓醫學專家們看見了癌症的部分面貌，但是研究出的許多癌症治療方法，應用到人體上卻都不太成功，這又是為何呢？

科學家們雖然讓小老鼠產生了癌症，但是這些老鼠身上的癌症，與人體真正癌症的產生過程，還是具有一些本質的差異，因此採用小老鼠作為癌症的研究仍會有所限制。

然而，小老鼠是最方便做研究的動物，如果不用小老鼠進行研究，尋找替代的研究對象，是相對困難的一件事。目前研究上陷入兩難的是，我們可以從老鼠身上看到一些現象，但這些現象在人體上是否必然會發生？就需要更多驗證才能夠加以確認。

部分科學家說：「如果和癌症的作戰，是指治療實驗室裡老鼠身上的癌細胞，那麼人類早就可以消滅癌症了！」相當遺憾地，我們要治療的是「長在人類身上」的癌細胞，畢竟人體相對小老鼠還是複雜很多，因此目前對於癌細胞的治療仍然有其侷限性。

基於人道考量，現在的科學研究對動物實驗的要求更為嚴謹，必須要有一個很明確的目標才能施行，不能隨便犧牲動物的生命來做研究。現在就連稍有規模的研究機構，想要進行動物實驗時，都還要提交給動物實驗倫理委員會做審查。由於公眾對於這方面的要求越來越高，這十年來的醫學研究，其實已經有了許多轉變。

對於其他物種生命的尊重，是人類進步的象徵。當然，這也讓科學研究的難度越來越高。

謝醫師的健康揭「泌」：除了動物之外，什麼是人體試驗？

一些新藥在開發或是進入市場之前，通常會請病人來做臨床測試，或是請一般人來進行藥物測試，這是所謂的人體實驗。人體實驗比起動物實驗有更多的要求，後面章節會再加以詳述。

人體實驗大致分為三個階段。第一階段：毒性測試，此階段是測試藥物到底有沒有毒性？或是瞭解藥物的毒性在哪裡？因此，需要「健康的人」來做這項測試，通常也會支付對等的報酬。這項測試是必要的一環，如果沒有這項測試，藥物在人體中的真實狀況將無法確認。但也不是漫無目的去做毒性測試，因為在進入測試之前，必須具備非常多的數據，還必須說服監察機構如何在毒性測試裡確保安全性。當中一定會有危害，但重點在於如何控制，此項測試必須在沒有疑慮的狀況下才能實行。

經過第一階段的毒性測試之後，才能夠進入第二階段。此階段主要證明此藥物具有療效，至於療效多少則是第三階段的工作。第二階段只需要少量的受試者，大約幾個病人證明確實有效即可。

最後一個階段，比較該實驗藥物相較於既有的治療，究竟有無好處？此階段需要大量的受試病人，此外病人必須被區分為兩組，一組使用新的藥物，一組使用現有的治療。測試結果必須證明新藥真的有其療效，最後才能得到政府的許可，進入市場應用。

人體實驗階段 測驗內容 測驗人數 階段一 是否有毒性 少，健康人 階段二 是否具有療效 少，病人 階段三 是否比起原藥物更好 多，病人

書籍介紹

本文摘錄自《「泌」壺裡的癌變：直擊泌尿腫瘤，癌症治療全攻略》，博思智庫出版

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作者：謝登富

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Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航