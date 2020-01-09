美伊局勢升溫恐波及東南亞移工：越南要求中東國家護僑，菲派兵赴伊拉克撤僑

（中央社）美國和伊朗開戰陰影籠罩中東地區。越南國外勞動管理局8日要求人力仲介公司查核在中東就業的越勞名單和相關資訊，以便衝突發生時可以迅速因應，「最壞情況發生時將撤回越勞」。

「勞動者報」新聞網站今天報導，越南勞動榮軍與社會部國外勞動管理局副局長阮嘉廉（Nguyen Gia Liem）表示，已要求曾輸出勞工到中東各國的人力仲介公司，重新檢查與整理在此地區工作的越勞名單與聯絡方式等資訊，尤其是在沙烏地阿拉伯的越勞，若戰事發生時，這個國家可能受到最大的影響。

阮嘉廉表示，此舉為的是掌握越勞在中東地區的情況，以利美國和伊朗緊張局勢升級為軍事衝突時可以迅速採取因應措施，向勞工提供必要協助，「最壞情況發生時將從此地區撤回越勞」。

阮嘉廉表示，越南勞動榮軍與社會部也要求阿拉伯聯合大公國（UAE）與沙烏地阿拉伯等國勞動管理機構加強掌握情況，及時向當地雇主與越勞提供協助。他說：「為了確保勞工的安全，我們已經準備好各種情況下的因應方案」。

越南國外勞動管理局數據顯示，目前約有2.7萬名越勞赴中東地區就業，主要在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林與阿曼等國工作，從事建築、機械與幫傭等；其中，在沙烏地阿拉伯的越勞人數最多，高達逾2萬人。

報導說，越南人力仲介公司2019年全年向中東各國輸出逾1100名越勞。近年來赴中東地區就業的越勞人數呈現下降趨勢，原因是此區薪資沒有吸引力、工作環境惡劣以及安全考量等因素。

美國3日在伊拉克狙殺伊朗軍情最重要將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗7日發射十多枚飛彈回擊美國駐伊拉克軍事基地，引發中東地區緊張局勢加劇，引起國際高度關注。

Photo Credit: AP/達志影像 1月7日，命喪伊拉克的伊朗將領蘇雷曼尼靈柩送抵伊朗，運送的卡車被送葬者團團包圍。

（中央社）菲律賓已下令在伊拉克的僑民強制撤離，並將派遣軍隊前往協助撤僑；菲國駐沙烏地阿拉伯使館也做好準備，將在緊張情勢升高時撤僑。在利比亞的菲僑則被提醒做好疏散準備。

大量菲國海外移工在中東工作。當局估計，伊拉克約有1600名菲律賓僑民，另有約1000名菲律賓人在利比亞。

伊朗7日攻擊駐伊拉克美軍，回應美方3日以無人機擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），中東緊張情勢升高。

綜合菲國媒體報導，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）8日說，菲國駐伊拉克大使館已將伊拉克全國危機警戒提升到最高級，軍方將派出一艘軍艦、飛機和兩個營的士兵前往協助撤僑。

他表示，菲國軍隊在伊拉克不會參與軍事行動，「那裡可能出現突發危機，我們必須立刻過去」。

羅倫沙納說，當局尚需取得外交許可，並與伊拉克政府研商規範以確保菲國軍隊不會被襲擊。

菲律賓內政部長安約（Eduardo Año）表示，僑民可決定要回到菲國或撤離到鄰近中東國家。

菲律賓駐沙烏地阿拉伯使館發布公告保證他們已做好準備，可撤離任何受近日中東局勢影響或流離失所的僑民。

另一方面，在利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）武力威脅下，利比亞首都的黎波里（Tripoli）周邊地區暴力情勢加溫。

菲律賓駐利比亞使館今天敦促僑民做好準備，從激烈交火區疏散。

菲國駐利比亞使館去年撤離149名僑民。

使館官員說，利比亞一所軍校上週遭轟炸，30多人身亡，8名菲籍護士在離軍校幾個街區的診所被救出。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜