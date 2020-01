《2030轉職地圖》：透過成功與失敗對比，思考帶來多元收入的斜槓是加分還是扣分

文:Sandy Su(蘇盈如)

斜槓,是加分還是扣分?

在某個新鮮人求職的講座上,有位可愛的妹妹問我,她正在經營部落格,分享自己的設計作品,可是沒什麼人觀看,粉絲人數遠不及線上網紅們,也不及設計師前輩們,還要浪費時間繼續經營下去嗎?

如果這件事會耽誤課業或主業,當然要有所取捨,但時間管理得當,我會說「要」!不少人認為,經營部落格就是要紅、要賺錢,不然幹麼浪費寶貴時間來經營?但在追求名聲與獲利之前,應該先理解透過經營部落格可以達到的目標:

記錄自我成長

累積作品

學習數位行銷

認識廠商,或進一步得到合作機會

企業為了增強競爭力,多元化面試已漸漸取代傳統面試。雇主會透過多重管道來挑選最有潛力的候選人,甚至會搜尋人選的臉書,觀察真實的一面。臉書無疑是經營個人品牌的重要工具之一。然而有些人認為臉書是個人用途,無須迎合外人的眼光,更別說用來經營自我形象;也有人想維護個人隱私,選擇不使用任何社群網站。但無論是臉書、IG,還是部落格、YouTube,確實對職場技能帶來一定的影響力。

擁有經營部落格的經驗,會對面試帶來加分的效果,例如:

被問到如何為產品做有效宣傳,可以藉用經營部落格的經驗來說明。

被問到如何規畫自我成長,可以用部落格的累積作品與時間軸來證明。

向面試官說明,透過與粉絲的互動熟悉數位行銷的概念。

經營成功者可以運用業配文獲利的案例,強調自我價值。

回到這位妹妹的問題──粉絲人數很少。

但是利用部落格記錄自己各階段的作品,可能過了三年後,粉絲的質與量會有意想不到的收穫。無論經營有成或失敗,都是一種成長的過程,甚至可以用失敗的經驗來加速自我成長。若能與面試官分享這些學習曲線,可提高加分的機率。

成功與失敗的斜槓對比

有句話說:「一個人的個性決定他的一輩子。」

斜槓確實可以為人生添增色彩,帶來多元收入,但究竟是助力還是阻力,要考量到個人資質、性格、情商、家庭背景等現實因素,並非所有人都適合。以下透過成功與失敗對照組,來思考斜槓這件事。

CASE 14:透過自媒體獲利百萬的梅塔

2019年出版《自媒體百萬獲利法則》一書的許維真(梅塔/Meta),是一個成功的斜槓代表。

梅塔為了送給自己一份大學畢業的成年禮「環遊世界五大洲」,填志願時放棄了人人稱羨的臺大,選擇可以拿到獎學金的國立高雄大學。大學畢業後,靠著獎學金所餘與擔任英文家教所存下的新臺幣20萬元,用雙腳走過世界五大洲一百天,共十三個國家。

環遊世界的經歷啟發她建立多元的價值觀。她運用旅遊經驗,開啟日本的海外職涯序幕,進入日本企業擔任網路運營經理。下班後,她憑藉熱愛閱讀的動力,經營自媒體「一書一觀點」,分享書籍內容給忙碌而沒時間閱讀的族群,不斷累積各種領域的追蹤者。這樣的斜槓生活,替她開啟更寬廣的職涯,例如:受邀擔任企業顧問、與青年職涯發展中心合作舉辦實體讀書會、訂閱服務上架、出書……成功打造屬於自己的獲利模式。

梅塔的成功,來自於清楚的規畫──每年為自己設定新目標,並且達成,而不是像無頭蒼蠅般瞎忙。

CASE 15:多才卻失敗的斜槓人生

B先生是我最近在社交圈聽到的有趣案例。

B先生有許多想做的事情,加上網路上經常看到光鮮亮麗的斜槓案例,促使他下班後開始接設計案賺錢。另外,他也學打版做衣服、買器材練攝影,培養多樣興趣。他自認學習能力強,樣樣都可作為謀生之路。

然而,私下接案與學習興趣花費太多心力,導致本業的績效考核不佳,他索性辭去工作,打算用「自己會」的各種技能去接案謀生。不到半年,他才發現每項技能都沒有自己想像的厲害,更遑論能與真正專精的箇中好手一較高下。收入不穩,家中也無法支援他為了學習所衍生的各項成本,B先生只能黯然回到職場,然而又想念接案時自由自在的生活,在離職與就業之間徘徊了五年之久,目前已三十三歲仍舉棋不定。

海外職涯的斜槓力量

海外工作者最擔心工作不穩定,畢竟要負擔昂貴的房租,禁不起失業的衝擊。所以,第五章〈轉職順風車〉STORY 08的小夏便將仲介中文保母作為副業來獲得額外收入,由於做得有聲有色,甚至有仲介業邀請她合作。等到取得永久居留權後,小夏便可以合法接受對方的合作邀約,不用被單一工作綁住。

許多日本企業已經開放副業,讓海外工作者可以有多一份收入。此外,日本企業為了拓展臺灣市場,會與在日的臺灣部落客合作,提供報酬與免費吃喝玩樂機會,邀請部落客寫文,協助曝光相關服務或產品。等到粉絲數量到達一定數字後,還可獲得長期合作的機會。這類經營部落格的斜槓模式,可以幫助在日本的臺灣工作者減輕生活負擔。

CASE 16:借助部落格的力量,進入日本廣告公司的瓶顆

還是大學生的瓶顆(陳于婷),於2011年創立臉書粉專「YUNIQUE」,分享手作、圖文、美食紀錄。隔年參加旅遊比賽,獲選2012年千葉觀光宣傳大使(千葉樂活體驗團),由於這個經驗,瓶顆了解訪日旅遊推廣,也開始撰寫相關遊記。2013年到橫濱留學一年,持續記錄日本生活與旅遊情報。

回臺後,瓶顆進入臺商工作,透過網路得知一個推廣訪日旅遊的工作機會,她立刻投遞履歷。2015年,日本正籌備2020年的東京奧運,所有旅遊業者都積極拓展日本國內觀光。有經營旅日粉專與部落格經驗的瓶顆,因此得到在日本的第一份正式工作,進入一家訪日旅遊廣告代理商(B to C〔Business to Consumer〕),擔任旅遊網路媒體小編,開啟廣告媒體生涯。儘管本業繁忙,瓶顆還是持續經營粉專與部落格,記錄日本的私房景點。

瓶顆的自媒體經營經驗幫助公司提升流量,還運用在日臺灣人的人脈網展開幾個新企畫,為公司增加營收。後來,她從B to C跨到B to B(Business to Business),進入第二間公司,負責經營訪日旅遊網路媒體。她透過在職訓練學習SEO技術,將公司媒體從零經營到業界第二;同時也將SEO運用到自己的部落格,讓網站每日流量成長到一千以上。

透過瓶顆的案例,我們可以知道,社群媒體行銷的技能與旅遊部落客的經驗在現在的日本市場備受重視,經營部落格可以作為海外職涯的武器。她在正職工作上看見自己的數據性成長,私人時間都用來經營部落格,生產更多作品。她說,透過這樣的斜槓生活可以釋放職場負能量,與粉絲互動也能讓自己成長,帶給她繼續在海外打拚的無形力量。同時,廣告界的經驗與自媒體的斜槓人生幫助自己更理解未來的職涯規畫,她今後的目標是成為自己的部落格經紀人。

CASE 17:將副業扶正的設計公司CEO

汪森在2012年辭去在臺灣的穩定工作,來到日本念語言學校,再進入設計系專門學校進修。由於他擁有在臺灣電視圈工作多年的經驗,畢業後順利拿到工作簽證,進入網路商城負責代管行銷,為女性服飾、女性包包、家具、汽車零件、食品等各商家設計網路廣告(例如橫幅式廣告等)。

第一份工作穩定後,他開始經營工作圈的專業人脈網,讓自己跟上時事,熟悉就業市場最新動向。透過與專業人士的交流,探聽職場上的黑心故事、惡質廠商,以避開地雷。他的第二份工作是在大型網路企業擔任設計藝術總監(Art Director, AD),更了解日本網路設計業的速度與成效,增進在臺灣工作時未曾接觸到的領域相關能力。

因本業提升自我能力的汪森,開始計畫斜槓生涯,接洽IT設計與行銷外包的案件。他發現要在海外生活與工作,必須建立自己的人脈網,才能壯大斜槓人生。他的經營方式是,揪團看煙火、主辦烤肉會和生日趴來認識各領域臺灣人。擴大社交圈後,汪森認識許多傳產老闆們正面臨數位轉型而困擾不已,他們希望在日的臺灣前輩能將親身體驗分享給在臺灣的年輕人。2016年,汪森受邀進入臺商會,擔任部長職務,積極經營僑界商業人士的交流活動。由於汪森的專業背景,得到許多大型公司廣告行銷外包的委託,展開忙碌的斜槓人生。

有關時間管理,汪森將工作分配為上班四個task、下班八個task,並在期限內完成。傳統華僑的人脈網力量讓他的副業成效斐然,收入漸漸高過正職,於是他選擇辭職,專注發展自己的事業。目前,他成立自己的設計公司,並與朋友合資其他事業。

其實,在日本發展自己的事業並不在汪森設定的職涯目標,但由於一路以來的斜槓經歷與人脈經營,替自己開闢一條新路。

書籍介紹

