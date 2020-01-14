那位打造「海洋吸塵器」的少年，在他第二次航行時成功了

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

荷蘭青年史萊特（Boyan Slat）為清除海洋塑膠垃圾打造的「海洋吸塵器」，在10月間首次成功收集垃圾，驗證他的理想行得通之後，12月間再傳捷報——該次任務已完整執行完畢，並在加拿大溫哥華展示回收的塑膠。

這些塑膠垃圾將製成永續產品出售，以資助清理工作。為了幫這些未來的塑膠產品認證來源，史萊特創立的「Ocean Cleanup」組織與立恩威驗證公司（DNV GL）合作，認證來自海洋的塑膠。

海洋吸塵器首次成功收集垃圾，任務在12月間完成。照片提供：The Ocean Cleanup

從失敗中改進，001/B升級版達成任務

這次在太平洋垃圾帶執行的第一個任務，確認了史萊特的概念確實可行——透過海洋的自然動力被動收集塑膠。自此之前，設備出過不少問題，但2019年10月，Ocean Cleanup宣布該系統已開始捕撈和收集塑膠垃圾，從巨大的幽靈漁網到尺寸僅1公釐的塑膠碎粒。

自從2018年9月啟動第一個清理系統編號001後，他長長的交付清單上大多數項目都已實現。但早期的報告顯示，系統001並沒能把收集來的塑膠垃圾保留在系統中，雖然嘗試補救並成功通過設計確認，卻發生疲勞斷裂，最後在2019年1月拉回岸上。

工程團隊分析了根本原因、修改了系統，接著在2019年6月部署了升級版系統編號001/B。經過數月的嘗試與調整，這個捕撈塑膠的概念已經通過考驗。

海洋吸塵器的概念在2019年10月通過考驗。照片提供：The Ocean Cleanup

Ocean Cleanup打從一開始就計畫為收集來的塑膠垃圾建立「價值鏈」，以提供清理工作所需資金。由於這是第一次嘗試100%使用海洋塑膠垃圾製成產品，未來可能會充滿挑戰。如果一切順利，該組織預計在2020年9月推出第一批用太平洋大垃圾帶的塑膠垃圾製成的產品。屆時也將宣布產品的詳細資訊、價格和數量。

該組織開放支持者捐50歐元/美元，優先購買第一批太平洋大垃圾帶驗證塑膠產品。這筆捐款將幫助清除更多的海洋塑膠。

建立透明可驗證的「價值鏈」，為海洋清理工作募資

史萊特談到Ocean Cleanup接下來的計畫時說，「多年來，我們一直期盼第一批塑膠上岸。我相信我們可以將這些獨特的材料變成精美的產品，將垃圾化為解決方案。由於大多數人永遠沒有機會親身前往太平洋大垃圾帶，我們想提供每個人參與清理的機會。」

海洋吸塵器工作人員在船艙上整理收集來的垃圾。照片提供：The Ocean Cleanup

目前並沒有強制要求有獨立的第三方驗證材料來自海洋，標有「海洋塑膠」的產品材料也可能並非100%來自海洋。為了使工作更加透明，Ocean Cleanup產品使用的材料來源將由產業認證領導廠商DNV GL進行認證。在過去的一年半，DNV GL一直在發展一種標準，來實現最高水準的可追溯性，闡明海洋塑膠的定義方式，為這個快速增長的市場帶來透明度。這項新標準將開放給所有想認證海洋塑膠產品的各界，確保再生塑膠的來源有所定義並經驗證，消費者可以信任他們購買的產品是由海洋中回收的塑膠製成。

「透過標準和獨立驗證來建立信任，是DNV GL超過155年歷史的工作和使命。我們的目標始終是因應眼前的挑戰，以透明的方式幫助實現更安全、更永續的成果。」DNV GL執行長克里斯歐提（Luca Crisciotti）承諾，「購買經DNV GL認證的產品，消費者可以完全相信這是海洋塑膠產品，他們正在為解決塑膠問題做出貢獻。」

隨著「任務一號」的完成，Ocean Cleanup已經開始為其下一個系統編號002做準備。這版新設計的目的是建立一個全尺寸、完全可運作的系統。工程團隊的下一個重大挑戰，將是處理系統長期耐用度和持續留著塑膠垃圾的能力，尚待完成後測試更新的功能。系統編號002將是全面清理太平洋大垃圾帶的關鍵入門磚。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航