恭喜你，以下是遇到好老闆的六大特徵

文：李全興（老查）bestguy通信

回想自己在職場生涯裡遇過的老闆，那些讓我可以很順利的進行工作，或是讓我學到很多的老闆們，大概都有以下的一些特徵：

1. 願意分享資訊與知識，通常也是好老師、好教練

好老闆知道，唯有部屬能力越強，團隊才會越強，所以通常都會願意勁量跟部屬分享他所擁有的資訊與知識，不會藏一手。以及肯花時間指導部門裡的同事，且越厲害的老闆，因為已經把工作的要點融會貫通，通常在教人的時候會很有方法與架構。

所以如果遇到一個不是只是說他自己多厲害，而是會跟你分享他所知道的，以及願意花時間跟你解釋方法與訣竅的老闆，一定要好好把握機會跟他好好學，之後也許就遇不到了

2. 有自信但不固執

好老闆通常也是厲害的工作者，所以會有一定程度的自信，這會展現在他不會爭功或自誇，因為他很清楚自己的能耐與份量。以及也不會靠耍權威、大小事都插手或要你凡事請示，來鞏固來自己的地位。也比較願意嘗試新作法，聽部屬的意見。

遇到這種老闆，就要嘗試多提建議，以及爭取讓自己發揮的機會，做出表現。

3. 重視團隊與部屬

因為他知道團隊的成功才是他的成功，所以唯有團隊可以凝聚，才可以發揮成效，所以他會很在意成員間的相處與分工，讓不同的人擔負最適合的角色與責任，解決紛爭，不會漠視組織裡的問題。

遇到這種老闆，記得要把你遇到的問題跟他好好討論，尋求他的意見與幫助。

4. 對工作有原則

一個好主管通常都有他的原則，那就是他最重視的標準。也是他的中心思想與底線，而他的成功多半也是因為堅持這些好的原則與標準，進而與其他工作者產生差異化而獲致。你不一定會完全接受這些原則，但是聰明的做法是嘗試去理解這些原則，並且一定要尊重與配合。

5. 在意如何解決問題

好老闆在問題發生的時候只會關心「我們要怎麼解決這個問題？」，而不是追究責任或是試圖推諉或掩飾。也因為如此，你會跟他學到一件很重要的事：永遠都應該聚焦在解決問題與行動方案。這點不只是發生問題的時候有用，在面對不確定的環境變化時也非常重要。

6. 不怕承擔責任

當事情出錯，或是成果不如預期時，好老闆會把責任承擔下來，因為他知道這樣才不會讓團隊成員不敢嘗試創新，或者是會因為自保而掩蓋問題的真相。這個也是年輕的工作者需要培養的正確態度，而且你會發現，比起試著去推諉或掩蓋但最後還是要面對，其實一開始就承擔責任並嘗試補救，會讓事情簡單且好處理很多，後果也沒有你以為的那麼可怕。

Photo Credit: StockSnap @Pixabay CC0

如何跟老闆好好相處

跟老闆好好相處，不是只是讓他不來「釘」你，而是發揮影響力，讓他支持你。別忘了主管也是人，人都有七情六慾和心理需求，我們需要激勵，主管也一樣。你得知道主管的風格、他的價值觀，他是怎樣的人？重視什麼？喜歡或害怕什麼？最近碰到了什麼問題？諸如此類，都需要去了解，你愈是了解，就愈能管理好你的老闆。

但是這不是要你去拍馬屁，拍馬屁純粹是為了討好而討好，但是好好跟你的老闆相處是為了把工作做好，對組織、績效都有幫助，當然對你的成長與表現也是。最基本的是以下兩點：

1. 把老闆當顧客

當你向老闆報告你的想法或提案，想請他准許或者給你資源的時候，除了要準備充分之外，要記得從他的角度思考。

沒有人喜歡被施壓或推銷，對老闆也一樣，如果他已經表現出不支持你的案子，你還一再反覆勸說這件事對你有多重要、做不成對你的有什麼影響，你只是在替他製造困擾跟壓力而已。這時候就應該動用其他資源或關係，對老闆產生影響。有時候繞遠路反而更快抵達目的地。例如，透過更能影響老闆的人，可能是其他同事、客戶、公司其他主管，來幫你達成目的。甚至把這件事擱一下，在適當的時機再提，可能也是必須的過程。

總之，只要你不放棄，就一定有機會。

2. 不要給老闆「意外」

沒有人喜歡意外，如果遇到問題，一定要提早跟老闆報告，愈早講愈好，可以給對方有充分的時間去消化、準備，或者尋求解決。你可以盡量選擇對的時間和地點說，像要在會議上說？或是約他單獨報告？設法挑最適當的時間、環境說明，讓他有充分的時間反應。不要讓你的老闆在狀況外，成為最後知道壞消息的人，他會加倍生氣。

怎麼樣叫作壞老闆，又應該如何因應呢？

《經理人月刊》在台灣有做過一次問卷調查，2299份有效問卷裡只有12%的人回答職涯裡沒有遇過壞主管，看起來壞老闆也是比較常會遇到的。所以當然也要來談一下遇到壞老闆的情況。

1. 常見的壞老闆類型

從《經理人月刊》的統計結果顯示，職場上最常見的是控制狂型主管，占了41.6%，接著是小心眼型（37.9%）和搶功勞型（35.1%）。相較於前面提到的好老闆來對照，你會發現壞老闆大概都是因為自信不足，或者把她自己放的比團隊、組織來得重要所造成的。

2. 壞老闆對你的工作產生負面效應

不過，如果工作者礙於想累積年資、財務上需要薪水的原因，繼續留在原本的崗位。這時候對主管的不安，會逐漸轉移到對環境和自我的不安，像是感到被孤立、缺乏認同感，以及認為工作成果一無所獲。接近60%的人，會覺得工作毫無成就感，並且失去動力，51.4%的人則會出現憤怒或低落的情緒。長期來說，對於在工作上的成長與發展，絕對是負面的影響。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以，雖然我自己碰到壞老闆的機率不高，認真說我的職涯裡換過9家不同的公司，十多種不同的職務，但我的上司被我歸類在「壞老闆」類的人大概也只有5個左右（還是因為神經太大條了？），但是我的因應之道大概就只有兩種：盡可能不受他影響，嘗試做到相安無事。如果不行，就會離開那個工作。

因為我覺得如果讓自己的工作心情、態度與表現受到壞老闆影響而消極負面，是很不值得的，因為工作除了為了當下的待遇，對未來會產生長遠的影響與價值，絕對不應該讓壞老闆影響到這部分。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航