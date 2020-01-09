該支持穆斯林兄弟，還是反對分離主義？為何馬國人民對新疆人權問題的立場多分歧

以往，把在馬來西亞的維吾爾人送回中國是前朝國陣政府執政時的一貫做法。因此當2018年，馬哈迪政府把11位偷渡到馬國的中國籍維吾爾人送往土耳其時，就引起了中方的不悅。當西方媒體在積極揭露有關「再教育營」（又稱「集中營」）的報導時，馬哈迪政府此舉必然引起了國際的關注，讓國際的目光再聚焦在新疆和維吾爾人課題上來。

因歷史和文化的緣故，多數的維吾爾人皆選擇逃難至土耳其。雖然馬國不是他們的首選，但目前仍有百位維吾爾人還居留在馬國境內。不過，由於馬國公民因多元的種族、宗教、歷史背景、文化、語言等因素，因此對維吾爾族或新疆事件有着截然不同的看法。

穆斯林的抗議

首先，大部分的馬國穆斯林可能是基於宗教自由與人權因素，而力挺維吾爾族，並譴責中國當局的暴力和極權。2019年內，伊斯蘭非政府組織已至少三次在中國駐吉隆坡大使館門前，舉行和平抗議集會。此外，世界維吾爾代表大會（WUC，被中國政府列為恐怖組織）的代表們也兩度拜訪馬國，並會見多位政黨人士（包括馬國副首相）、非政府組織的領導人、各大媒體單位、評論人等。

對於上述情況，儘管馬哈迪曾宣稱不會干涉中國當局的任何事務，但承認維吾爾難民的合法權利。雖然這只是個媒體聲明，並未有任何的明文規定或法律效力，但確實已能看清楚馬國官方的立場。在馬國官方立場而言，此舉既可鞏固國內穆斯林的支持，也可用帶有模糊空間的立場聲明，不直接傷害與中國之間的關係。

然而在民間穆斯林的社群裡，對中國政府打壓穆斯林的不信任感已日趨加深。例如，在越來越多穆斯林會在禱場所探討維吾爾族的問題，近日開始有小部分的穆斯林提倡在有選擇的基礎下，避免購買中國製造的商品。在同為穆斯林兄弟的宗教情感驅使下，許多馬國穆斯林視支持維吾爾族為理所當然，最終少了理性思辨的空間。

當然，無法否認仍然有部分的馬國公民是基於人權和自由民主的基礎下，聲援維吾爾族的。

中國政府的支持者

另一個視角，在中國經濟實力的影響下，大部分的馬國華裔和小部分的非華裔是反對維吾爾人的分離主義的。因此對他們而言，當前中國當局對新疆維吾爾族執行的政策是可以被接受的。

以與馬國執政黨民主行動黨關係密切的前馬中商務理事會總執行長丘光耀博士為例。此前他所出版的《互利共贏的一帶一路》一書當中，就吹捧了中國的經濟模式和宣稱支持中國維吾爾族的巫裔為「激進分子」。

依個人觀察，馬國的中文輿論多半傾向中國政府的說法，即認同中國地廣人多，確實需要「合適的鐵腕政策」。另，他們相信許多有關新疆事件的報導，是西方媒體在中美貿易戰的博弈下對中國政府的操弄，進而對西方媒體的報導有所存疑。

Photo Credit: 中央社 丘光耀出版的一本涉及中國一帶一路內容的漫畫因在馬來西亞眾多學校派發，引起爭議。馬來西亞教育部下令立刻展開調查，並要求相關漫畫回收及徹查合法性。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年10月23日

中國駐馬大使館的回應

為了反擊種種國際輿論的「攻勢」，中國駐馬大使館也開始在線上與線下積極經營公共外交，背後不乏扭轉因新疆課題造成「負面形象」的考量。

首先，在線上社交媒體上，中國駐馬大使館透過官方臉書，發布多則有關新疆維吾爾族的「自辯」短片、澄清文章、媒體文稿（包括在馬國各報章投書）。同時，中國駐馬大使館還邀請了知名馬來裔藝人茜拉（Sheila Hamzah）和瑪莎（Masya Masyitah），拍攝宣傳該館形象的抖音影片等帖文，由於這兩位馬來裔歌手通曉中文，可見中國大使館欲爭取馬國各族群的企圖心。

在線下方面，中國駐馬大使館也多次資助馬國穆斯林組織的活動、新疆維吾爾自治區文藝團在馬國的巡迴表演、安排中國伊斯蘭教協會的拜訪團（2019年二度拜訪馬國），以及在2019年也首次在大使館舉辦開齋節的開戶活動等，無不顯示中國駐馬大使館欲拉近與馬國穆斯林社群關係的用心。

此外，中國駐馬大使館也積極經營馬國的黨政、媒體關係，如多次邀請馬國伊斯蘭組織的領導人們、部長、政黨人士、媒體、青年組織等，組織到訪新疆的「拜訪團」，以便能更深一層的了解「再教育營」 的「實況」，而且費用全由中國政府承擔的。值得注意的是，雖然參與者有機會與「再教育營」的維吾爾族交流，但成員的活動必須是在大量警衛的監視下進行的。

結語

2019年12月中旬，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠（Arsenal）的土耳其裔德國籍中場厄齊爾（Mesut Özil）開始在社交媒體為新疆的維吾爾人發聲，並譴責中國政府的暴行，維吾爾人的遭遇再一次成為全球的焦點。然而，這項聲明已經遭到中國政府和球迷的抵制。

反觀馬國的狀況，馬國人民似乎在宗教，族群和經濟觀點的局限下分道揚鑣。他們很難以客觀的視角關注維吾爾人的遭遇。固然維吾爾人爭議的引發相信是雙方（中國政府和維吾爾分離主義）的責任，但維吾爾人的生活基礎能否存續，始終無法脫離人權與宗教的自由的保障。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜