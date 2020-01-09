行政院拍板：春節連假「至少7天」， 未來10年哪一次放最多天？

（中央社）行政院長蘇貞昌去年宣布，未來春節連假最少7天；蘇貞昌今天表示，他已核定相關規定，透過「補班挪移」，讓農曆春節至少有7天假期，且從今年開始，就從除夕前一天開始放假。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）出席院會後記者會時表示，蘇貞昌已核定，除夕前一天會彈性挪調放假，但還是要補班，不會影響放假總天數。

Kolas說，人事總處按照新修訂的要點預估，未來10年內，春節連假有4次可放7天，5次放9天，有1次（2023年）可放到10天。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，春節年假是民眾返鄉、全家團圓的最重要節慶，也是可以有比較長的時間好好休息、與親人朋友聚會，聯絡感情或外出遊玩的假期。過去政府規定年假都從除夕當日才開始，所以很多人都要等到除夕當天，或是前一天小年夜的晚上，才可以返鄉，因此總在集中的時間帶來最大量的車潮，也為整體交通疏運帶來很大的考驗。

蘇貞昌說，去年2月總質詢期間，有立委針對春節可否彈性連休一事質詢，希望比照其他國家，讓民眾有固定且較長的春節連假，可以及早規劃活動，並藉此活絡經濟，他當下就請人事長施能傑回去研議，希望未來不要等到除夕當天，能夠提早一天就放假。

蘇貞昌表示，人事總處很快提出方案，他去年4月29日核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期。從今年開始，就從除夕前一天（1月23日）開始放假。

不過值得注意的是，年後的2月15日（週六）必須補班，但讓家長有點傷腦筋的是，那天高中職以下學生都不用上學。至於為何今年補班拖到2月15日，是因為鄰近的幾個周六都有重要事件，包括1月11日為總統、副總統與立法委員選舉投票日、1月18日為109學年度學科能力測驗；而2月1日及8日則是術科考試，因此才會延至2月15日。

他說，這樣不只讓民眾有更大的空間，可以更彈性的安排假期，也因為返鄉人潮的分流，交通可以更為順暢，民間各行各業也可以提早因應，觀光旅宿周邊產業也可以因為長假期增加國民旅遊，帶動經濟發展。用小小的調整，處理大大的塞車問題，既便利民眾，又可帶動旅遊、刺激消費、發展觀光，這就是展現態度，拿出辦法，解決問題。

蘇貞昌並指示人事總處、交通部及相關部會充分宣導，鼓勵民眾利用提早的假期，做好返鄉規劃，分散車流；也宣導擴大秋冬國旅優惠活動，政府已延長到1月底，期間入住旅宿業的人，如果手中還有夜市抵用券或溫泉券還沒用完的，使用期間也延長到2月底，歡迎大家多多消費。

《三立》報導，明年（2021年）春節連假將從2月10日休到2月16日，跟今年一樣休7天；後年（2022年）則從1月29日放到2月6日，一共放9天；2023年更一路放10天，從1月20日放到1月29日，也是未來10年放最多天的一次。

行政院人事總處副人事長蘇俊榮表示，這是人事總處文官研擬的方案，為了方便民眾、紓解車潮，未來10年的春節連假都從小年夜開始放，「即使未來有政黨輪替現象，預期也不會有所改變」。

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核稿編輯：楊之瑜