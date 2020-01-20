手搖飲料突圍記：當台灣已殺成紅海，東南亞變身品牌一級戰區

如果要說到享有國際及知名度的「台式」飲食，珍珠奶茶，或泛稱手搖杯飲料大概當之無愧。從本土市場，紅到中國，日本，東南亞，乃至歐美都紛紛開始有加盟商，舉凡新店開幕，都會在當地造成不小的轟動。而無論是台灣還是國際的飲料產業，目前仍處於戰國時期，市場上雖有不少賣相較好，經營較久的飲料店，但仍未看到有如星巴克，麥當勞般的寡佔（或獨佔）廠商，反倒是新的品牌不停出現，主打更有創意的口味，或更「網紅」的設計風格，乃至搭配外送app的發展，簡直就是一塊潛力十足的市場。

根據統計，台灣人光一年就可以喝掉超過台幣500億的手搖杯飲料，這還只是財政部根據有開發票的店家統計而來，實際的營業額恐怕遠不止這個數字。不過，在台灣本土市場逐漸飽和的情況下，品牌出走，或著直接進攻海外市場，成為許多創業或加盟者的選擇。

泰國曼谷就是一個競爭激烈的地方。一來是在整個東南亞地區中，曼谷算是國際化與購買力都名列前茅的城市，再者，人口基數夠大，消費者願意花錢也敢嚐鮮，加上國際訪客（觀光與商務）居於世界前三（其他有資格排在世界前十的東南亞城市也只有新加坡和吉隆坡而已），故吸引各大飲料品牌紛紛進駐，更別說泰國自己的本土店家，仿效極快，紛紛也賣起珍珠奶茶與各式茶類飲品分食這塊商機。

比較早到泰國佈局的台灣品牌有COCO、KOI（五十嵐子品牌），以及隨後的歇腳亭、老虎堂、一芳等，乃至獨立的個體戶，或在台灣仍屬小眾、精品化的品牌也開始進駐。

譬如同樣來自台灣的GABi KAPi，在經營策略上便跳過幾乎飽和的台灣市場，直接進攻海外，僅留一間位於台北內湖的總店，致力研發新品，而今年底開幕首家曼谷旗艦店，選址也直接鎖定一級戰區：暹羅商圈（Siam Center，可視為台北的忠孝復興），在人潮最洶湧的地段，標榜特調系列，吸引泰國年輕一代的消費群眾。

Photo Credit：Jack Huang 來自台灣的GABi KAPi設於曼谷的暹羅商圈。

由於手搖杯飲料店市場規模大，特別是在東南亞的主要大城市，動輒一杯可以賣到台灣1.2-1.5倍的價格（對比當地的薪資水平，可謂相當高單價的商品），仍時常大排長龍，因此業者往往需要從各種角度為品牌尋找定位。GABi KAPi便是挑戰主攻「咖啡」市場，避免和其他「茶」類飲品過度競爭。

Photo Credit：Jack Huang 作者到訪GABi KAPi，一品台灣味。

舉例來說，在過去幾年曼谷的飲料店多半以單品茶類，或混合茶類做基底，搭配珍珠，蒟蒻等配料為主。不過近年來受台灣影響，以及顧客越來越講求變化和創意，口感較好的黑糖珍珠、漸層色系、以及增加新鮮水果主打健康等難度較高的飲品，逐漸成為市場新寵。GABi KAPi便以此為發想，基底則是用咖啡替換茶，並與不同種類的軟性飲品混搭，創造出「特調」系列的飲料，由於漸層配色得宜，很快成為網紅的熱門打卡對象。

當然，想要在全曼谷最熱鬧的商圈立足，肯定不容易。畢竟雖然人流能夠帶來商機，但一級戰區的租金貴，方圓幾百公尺內的飲料店林立，消費者的選擇多，若不能做出特色，適時變換menu，累積忠實客戶並提升經濟規模，很容易被其他新進駐的品牌取代。根據筆者的實地參訪與了解，GABi KAPi除了拓點曼谷，目前也正著手規劃越南、馬來西亞、甚至日本的直營店計畫，可見未來台灣的小眾品牌為求在國內市場上殺出一條血路，往海外拓展已是趨勢，同時得以讓台灣最引以為傲的手搖杯飲料文化，走向更廣的國際舞臺。

另一方面，從筆者近幾年在泰國的趨勢觀察，新進入曼谷（或廣義來說進入東南亞）的台式飲料店，普遍有品牌精緻化，少數單品明星化的趨勢。為了滿足口味越來越挑惕的顧客，以及視覺上方便拍照打卡，店家多半都有主打的特調單品，藉此創造話題與討論，並使消費者能清楚的區分不同品牌的差異，增加購賣意願與印象。

台灣的飲料文化在海外大放異彩，幾乎已成為外國人提到台灣，一定會聯想到的商品。而走出本土市場後，身價也瞬間翻了一倍，在某些特別受歡迎的東南亞城市，一杯珍珠奶茶的價格可直逼星巴克（甚至更高），卻仍經常見到排隊人潮，足見台灣飲品的魅力。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜