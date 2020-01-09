NBA的David Stern時代（上）︰時勢造英雄？

由1984年起任NBA總裁三十年的史坦（David Stern）在元旦離世。不少報道都將他描述為將NBA塑造成全球知名品牌的關鍵人物。這個講法錯不了。在史坦就任總裁一職前，NBA在美國被視為形象欠佳的聯盟。七十年代末、八十年代初，部分NBA決賽戲碼在美國國內只得到電視錄播的待遇，與現時百多個國家的觀眾可同時間觀看直播完全是兩回事。

沒有多少人能否定史坦在經營上的貢獻，但他今天被人記下的成就，也顯然與時勢有關。

NBA在八十年代能在美國國內能翻身，與八十年代湖人／魔術手莊遜（Magic Johnson）與塞爾特人／「小鳥」布特（Larry Bird）之爭不無關係。而史坦成為NBA總裁的同一年，米高佐敦（Michael Jordan）透過選秀進入了NBA。米高佐敦的實力、魅力和Nike圍繞他的營銷手段，不但令他和Nike在全球聲名大噪，也順帶令NBA進入全球視野。

NBA全球化之過程，當中起碼還有幾個要素。史坦積極推動海外賽是其中一個。而如果說本世紀初姚明的旋風（別忘了姚明之前其實有王治郅和巴特爾）是NBA風靡中國的關鍵，那麼其他國家的球員加盟NBA，也會在球員的祖國帶來相近效果。

歐洲球員大舉進軍NBA也是八十年代末和九十年代初開始出現的事情，當年不少東歐球員被NBA選中，例如塞爾維亞人戴域（Vlade Divac）和克羅地亞人古高（Toni Kukoc）等。而東歐球員加盟NBA的現象能出現，與南斯拉夫等東歐社會主義政權垮台有關。同時，如果不是奧運會開放予職業運動員參加，1992年巴塞隆拿的「夢一隊」也根本不可能登場。

當然，我不是要說史坦純粹是在適當的時代當上了NBA總裁一職。但如果要記下他的貢獻，或許更重要的是以下兩件事︰第一，是推動WNBA的成立，讓女子籃球員找到一個職業賽的殿堂；第二，是應對魔術手莊遜感染HIV的態度。

1991年底，莊遜宣布因為感染了HIV而退役，但他又當選成為翌年NBA明星賽的參賽球員。當年不少球員都不想莊遜參賽。史坦為了讓他參賽成為事實，找了醫生向各支球隊講解愛滋病的相關資訊。在那個覺得與HIV帶菌者握手都會受感染的年代，東岸球員在開賽前逐個與代表西岸上陣的莊遜擁抱，莊遜亦以25分9助攻5籃板的成績當選為當晚的MVP，並在半年後參加了巴塞隆拿奧運會。

Photo Credit: Chris O'Meara / AP Photo / 達志影像

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