【2020大選】國民黨總統、立委皆大敗，吳敦義、郝龍斌提總辭將黨「打掉重練」

2020年總統大選及立委選舉結果出爐，國民黨在總統選舉上，韓國瑜以552萬2119票輸給對手蔡英文的817萬186票，差距約264萬票。區域立委選舉也以25席輸給民進黨的48席。黨主席吳敦義稍早在中央黨部發表談話，表示總統選舉遇到挫折，立委選舉不如預期，會向中常會提出「負責」，就是辭去黨主席職務，另外中央黨部包括2位副主席曾永權及郝龍斌在內的一級主管以上，也會共同負起敗選責任。

吳敦義表示，主席副主席秘書長以及所有一級主管重要幹部下個禮拜會開中常會，請求准許總辭。黨主席、副主席、一級主管全部「總辭」，黨中央權力中心也將全面改組，除了黨主席要進行補選，黨務也將進入全面「看守階段」。

吳敦義在談話時面色凝重的表示，國民黨可以挫折，但不能放棄，也不能放棄廣大民眾對他們的期待，將來還會越挫越勇，會重新找回能夠讓中國國民黨堅強、成功、服務、忠誠，真正達到中國國民黨始終如一的目標。

談到總統候選人韓國瑜，吳敦義也說，韓國瑜同志「雖敗猶榮」，要向他致上最深的謝意和敬意，韓國瑜代表中國國民黨，也代表中華民國全體國民的風度和氣質，希望韓國瑜如同他自己在敗選感言所說的，會以高雄市長的身分，對高雄市的市政展開積極、有建設的貢獻。

另外副主席郝龍斌也發表聲明表示，「這次的選舉結果，韓國瑜市長是非戰之罪。面對這樣的局面，我即刻起，辭去國民黨副主席。」郝龍斌聲明並說，

「同志們，我們的黨還有什麼路可以走呢？除了『打掉重練』還有他途嗎？唯有如此，才有希望在廢墟中重新站起來！每逢挫敗我們就高喊要革新、要團結，但這麼多年過去了，革新、團結在那裡？革新，必須從領導中心開始。團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。」

國民黨副秘書長杜建德在選前曾表示，總統選舉「審慎樂觀」，可能差距不大但依然能得勝，區域立委則穩定領先共30席，不分區立委預估有14至16席，總計立委可拿57至60 席，對於國民黨國會過半深具信心。不過今天票開出來，除了總統票輸超過264萬票，區域立委僅拿下25席，政黨票則拿下約33.3%，可進入國會的不分區立委據計算應有13席，自己排名在第14位的吳敦義確定落選，不過這個得票率其實和民進黨的33.9%差不多。`

國民黨選區立委狀況如何？

台南市這次投票要選出6席立委，但台南本來整體就屬於藍軍艱困選區，從市長、議長與立委都由泛綠陣營掌握即可知，被認為是全國最綠選區，知名度最高的前國民黨主席洪秀柱，親自參選有「南關線」之稱的第六選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇，但稍早已經宣布敗選。

洪秀柱在競選總部宣布敗選時，也對黨中央開砲，表示這次的選舉從一開始就亂了套。國民黨初選選舉規則改了又改，黨主席絕對要為選舉結果負起最大的責任，國民黨必須要檢討，聽到這裡，台下的民眾紛紛大喊「說得好」。

高雄市的部分，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺12月時曾表示，高雄8席區域立委選情相當樂觀，有5區穩定領先5~22%，3區則打成平手，選情翻轉的關鍵是烏龍共諜案、卡神案及誰對不起高雄人等事件發酵，而領先幅度最高的是第3選區黃昭順，但後來開票結果出來，全數敗選。

而過去一直以來被視為藍營鐵票倉的幾個選區，這次民進黨則派出數名「刺客級」的新人挑戰，包括港湖區的台北市議員高嘉瑜挑戰現任立委李彥秀成功、新北市第十二選區賴品妤也打敗李永萍、台北市中正萬華的林郁方輸給無黨籍的林昶佐，另外台中市第二選區的顏寬恆也被台灣基進的陳柏惟打敗。

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核稿編輯：楊士範