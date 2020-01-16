《遇見榮格》譯序：關於榮格傳記的一段往事

文：王一梁

譯序：關於榮格傳記的一段往事

（前略）

三

《記憶、夢和反思》（以後簡稱「自傳」）是從1957春天開始寫的，榮格回答嘉芙的提問，嘉芙將之記錄下來，然後找出已發表的相關文章或手稿，將它們編織在一起，成為意思連貫的可讀性作品。但是，這種傳統的撰寫傳記的方式卻突然中斷了。

1957年年底的一個早晨，榮格對嘉芙說，他想自己寫早年的生活。這就是「自傳」中的前三章，完成於1958年4月。此外，榮格還為嘉芙的這本書寫了〈後期思想〉與〈非洲之行〉中肯尼亞和烏干達的部分。到1959年9月，榮格便寫完了所有為「嘉芙工程」 寫的文章：達一百五十多頁，佔「自傳」的三分之一篇幅。

如果說，「自傳」中的大部分內容表現的是榮格的第一人格，借助於嘉芙對世界所說的話，那麼，在榮格自己寫下的這四章多的真正「自傳」裡，更多的則是榮格的第二人格在說話。可以簡單地把第一人格的話語理解為，那主要由對話構成。這就是為什麼嘉芙可以透過訪談與編輯舊文，幫助榮格去完成這部分的「自傳」。但是，它卻無法代表榮格的第二人格發言，因為，當一個人的第二人格說話時，往往採用的是獨白形式。說到底，第二人格的話語是世界本身的告白與我們對世界的禱文。

1959年1月，住到波林根鄉下別墅的榮格，每天早晨都仔細地審讀業已成形的章節，當讀到已編好的〈論死後生活〉時，他對嘉芙說：「它觸動了某種我內在的東西。坡道已經形成，我必須寫作。」所謂「內在的東西」，在這裡，指的是無意識和自性，也就是永恆的第二人格。所謂坡道，即意識與無意識之間的關係——要嘛往上爬，要嘛向下墜。

由榮格自己來寫他人生的最早期經驗與晚期思想，這好理解，尤其是當它們的主題還觸及到榮格的第二人格的時候，可是，為什麼榮格還會親自去執筆寫〈非洲之行〉中的部分章節呢？這看上去似乎有些令人費解。但只要知道，在榮格看來，他二○年代在非洲遇到的非洲人還像原始人一樣，處於無意識之中，與代表著理性意識的歐洲相比，非洲大陸就相當於集體無意識，這一切就變得容易明白了。在「非洲」的一章中，榮格「看到一個棕黑色人，一動不動地站在陡峭的紅色懸崖上；手撐長矛，俯視火車。」「我被這一幕迷住了：這是一幅完全不同於我外在經驗的陌生畫面，但另一方面，我又有一種強烈的sentiment du deja-vu（似曾相識的感覺）。我有種感覺，我曾經歷過這一刻。我一直就知道這個世界，只是時間把我們隔開了……」

芭芭拉．漢娜（Barbara Hannah）在她所著的《榮格：其生平和著作》（Jung: His Life and Work）中，將這個棕黑色人視為直接代表著榮格的第二格：「他的第一人格和第二人格同時都活躍了起來。這個棕黑色的人，對他的第一人格說來是陌生的，因為在他的五十年生活中，從來沒有見過或遇到過類似這樣的人。但是他不受時間限制的第二人格卻透過無意識的層面，觸及到原始的祖先們。他感到一切都那麼自然，好像早就認識這個人，只是時間將他們分開了。」

由於我們現在討論的就是「自傳」的擅改問題，因而，我盡量使用我手頭上已有的其他資源。關於非洲，在這本《遇見榮格》中，還有更多的描述：

他說，原始人是始終處於無意識中的。他在非洲與埃爾貢山的土著人在一起的時候，他讓他們做任何事，都必須用非常戲劇化的表達才能使他們明白。 原始人的行為方式⋯⋯一切都浮在表面，一切都不隱藏，也無法隱藏。 心靈中有許多東西都是我們不理解或尚未被發現的，這就是他去非洲、去印第安普韋布洛部落，以及去印度的初衷。他想去研究非洲原始人的心靈。

可以說，榮格的非洲之行不是一般意義上的旅行，就是榮格所謂「如夢如幻的印度」之行也無法與它相提並論，因為，印度有自己已經成熟的東方文化，而非洲人卻一無所有，就像原始人一樣生活在集體無意識之中。因而，他寫「非洲之行」，就是在寫他與「集體無意識」、與「他的第二人格遭遇」的故事。

「在接下去的幾個月裡，一反常態，對已經寫好的章節，他從來沒有表達過任何意見，不管是正面的、還是反面的。」 （嘉芙：《榮格的最後歲月》）「在接下去的幾個月裡，」當指榮格1959年9月寫完《非洲之行》以後的日子，因為到第二年的1960年年初，「自傳」就已全部完成。對榮格說來，他自己寫的「自傳」已經結束了，儘管「嘉芙的工程」還遠遠沒有結束。

四

現在，我們來看榮格自己寫的「自傳」開頭：

當我寫作時，總是有意無意地設想有一個聽眾站在我面前。而我的寫作始終都是寫給世界的一封信，因而，我找到了你們，我親愛的孩子們！站在禮堂第一排的孩子們。我想告訴你們，我是如何成長的，這意味著，我將從黑暗的記憶中，一點一滴地說起。

這個開頭聽上去像童話一樣。孩子們的人生是從對古老的遙不可及的神話記憶開始的：這時候，心靈還沒有徹底擺脫中陰身，意識半明半暗，正在逐漸甦醒過來。這種童話式的寫作，符合榮格「一生發展心理學」的諸階段。然而，頗為意外的是，這段話在正式出版的「自傳」中卻被刪掉了，理由就是這個開頭童話意味太濃。尤其使人大跌眼鏡的是，這不是嘉芙無意識的「篡改」，而是有意識的刪節，並且，刪節者也不是嘉芙，居然是榮格作品的主要英文翻譯者赫爾（R. F. C. Hull）。最終的定稿就是我們現在看到的「當我六個月的時候，我父母親……」

赫爾不是「自傳」的翻譯者，這本書的翻譯者是溫斯頓夫婦（Richard and Clara Winston）。儘管赫爾非常想翻譯這本書，但因為正忙於翻譯榮格的鉅作《神祕的結合》（Mysterium Coniunctionis），同時，也由於他的譯文被認為過於正式，不適宜翻譯這本「有點直率，有時不免粗魯」（榮格語）的書。在這場「去老處女化」的過程中，他主要扮演的是調停者的角色。如果一直沿著榮格這種「有點直率，有時不免粗魯」的風格寫下去，「自傳」倒確實有希望成為一部別具風格的作品，在榮格卷軼浩繁的著作中獨樹一幟。

熟悉榮格的人知道，即使在正式場合，譬如說在接受記者採訪時，榮格也喜歡不時地使用一些俚語。榮格從小是在鄉下長大的，按照格里．拉赫曼在《神祕榮格 》中的說法，有時榮格會使用「農民式的粗野語言」。顯然，在我們的無意識中，除了古老的文獻語言，我們還使用方言和俚語，或者乾脆就是罵山門！一個大家比較熟悉的著名例子就是「上帝拉 屎」。那是榮格十一歲時，望著藍天下的大教堂，產生的上帝幻象：

我看見眼前的大教堂，天空蔚藍；上帝坐在他的黃金寶座上，高高地在塵世之上，在大教堂上拉屎；從寶座下，掉下一塊巨大的糞便。

在出版的「自傳」中，刪掉了「在教堂上拉屎」，成了「上帝坐在他黃金的寶座上，高高地在塵世之上；從寶座下，掉下一塊巨大的糞便。」由於刪掉了動作過程的描寫，給我們的印象也隨之黯淡了下來。

五

在《榮格最後的歲月》裡，有一段描寫榮格旅行歸來後的歡樂心情：

一次由他的美國朋友福勒．麥考密克（Fowler Mccormick）開車，露絲．貝利（Ruth Bailey）小姐作陪的瑞士境內旅行，可把他樂壞了⋯⋯回來後，他把我們的工作擱置一邊，對我繪聲繪色、 津津有味地講述起一路上的所見所聞。

嘉芙描述這一段，是為了表明榮格即使到了生命的最後歲月，仍然非常熱愛生命：「久不消退的興致和生動的記憶，雄辯地證明了他過著一種非常健康的生活。

嘉芙根本不知道的是，就在這次旅行中，赫爾和榮格之間已經達成協議：解決「自傳」手稿中「老處女化」（Tantifizierung） 的問題。Tantifizierung是榮格根據Tante（姑媽或阿姨）杜撰出來的一個德語詞，在英文中，赫爾將它譯為Anntification，意思是將一個正常人變成刻板未嫁的老姑媽。我根據中文習慣將它譯 為「老處女化」。與「老處女化」的刻板形象相反，榮格在「自傳」中試圖展現的，恰恰是自己率真、絕對誠實、親近隨和的一面。

1960年2月閏日（即，2月29日），榮格和福勒．麥考密克與露絲．貝利一起來到了赫爾當時住的地方。

赫爾寫道：「他說想和我談談。就『自傳』問題，他單獨與我談了一個多小時。從中可以看出，文本『真實性』的問題正在繼續爭議之中（直到那時，我還根本沒有見過任何文本）。他給我的印像是，他會盡最大的努力、堅持用自己的方式來寫（『有點率真，有時不免粗魯』），他不想讓這本書『老處女化』。」

「當你讀到文本時，你就會明白我的意思。」榮格說。

於是，赫爾問榮格：「我是否有權對庫爾特（出版商）提供給我的文本做『去老處女化』？」回答是肯定的。

六

美國心理學家、作家艾倫．埃爾姆斯（Alan C. Elms），從八〇年代起，就開始研究「自傳」的各種刪改演變史。1991年，在蘇黎世的一個公寓裡，見到了幾乎雙目失明的嘉芙。那時候，嘉芙已八十八歲，生命行將結束。儘管身體虛弱，可是依然思想 敏銳、口齒清晰。她回答了所有艾倫提的問題。可是她不明白，為什麼會有人想到要寫一部「自傳」史呢？因為她已經寫完全部 了。

1994年，艾倫的書《揭開生活的真相》出版，其中，提出 了究竟是誰讓「自傳」「老處女化」的問題：

在榮格、嘉芙、溫斯頓夫婦、赫爾、庫爾特、榮格幾個成年 孩子及其配偶，再加上各種編輯和萬神殿叢書（Pantheon Books） 的文字編輯之間展開了一系列的爭論。他們就什麼材料該放進榮格自傳中，什麼東西該被剔除，以及如何進行修改展開了激烈的爭論。每個對已編好的英譯稿提出實質性修改意見的人，都使用不同顏色的鋼筆或鉛筆：嘉芙將理查．溫斯頓交來 的手稿用紅墨水加以修改；作為譯者的溫斯頓用黑墨水做修改；赫爾用紫墨水、文字編輯沃夫岡．索爾蘭德使用的是黑色鉛筆。

從這裡可以看出，這裡的任何一個人都有可能使「自傳」「老處女化」，或者對「去老處女化」做出貢獻。最初，赫爾想到，對此負主要責任的人應該是庫爾克，因為他既是「自傳」的老闆，也是這本書的總編輯。後來又認為嘉芙該負主要責任。而榮格卻不這麼認為，他首先想到的是自己的家人：被孩子們刪掉的東西實在太多了！

托尼（Toni Wolff），首當其衝，被全部刪除。榮格給艾瑪的情書也被刪去了：「哪有發表自己父親情書的孩子！「孩子們抱怨道。格里．拉赫曼在《神祕榮格》裡，引用了迪爾德麗．拜爾寫的《榮格傳》裡的一個故事：在一次難得的家庭划船比賽中，作為獎勵，榮格獎賞他當時八歲的女兒一包餅乾。女兒很興奮，跑到艾瑪那裡說：「媽媽，法蘭茲的爸爸給了我一包餅乾。」法蘭茲是榮格的兒子，她不知道自己也是榮格的孩子。可見，榮格在孩子的心中有多麼陌生！附錄中本來有的「榮格家譜」也被刪去了。

榮格死後的幾個月，榮格的女婿兼遺稿執行人沃爾特．尼修斯建議，將榮格描述青少年時期對宗教的懷疑整個一章全都刪去。他讓嘉芙把這一決定告訴杰拉爾．格羅斯。當這位萬神殿叢書的資深編輯看到嘉芙打來的電報時，嚇了一大跳，因為這樣一來，刪去的將有近二十頁。甚至有榮格的親戚建議，這樣的句子也得刪去：「我開始意識到，我們有多麼貧窮。我父親是個貧窮的鄉村牧師，我是一個更加貧窮的窮牧師的兒子：鞋子上有洞，在學校裡，不得不穿著濕襪子，一坐就是六小時。」

另外在榮格女兒的堅持下，刪去了榮格的母親患病住院的部分，她曾因婚姻上的不幸患病住院，長大後做了精神病醫生的榮格，對母親這次住院的診斷為：患上了神經性歇斯底里；還刪去了少年榮格能夠預知村里誰將會死去。這些刪節還好理解，但因為暴露榮格童年家庭的貧困便要刪去，那麼就會有無數類似的細節都將遭遇同樣的命運。最後，赫爾只好自己動手，行使榮格已經授予他的「去老處女化」的權力。

但是，對類似於像「上帝拉屎」中「shit」這樣的字眼，赫爾卻無能為力。因為，在反對榮格使用粗話上，嘉芙站在榮格家族一方。甚至於就連庫爾特也一籌莫展，儘管他對榮格這樣的寫作風格贊不絕口，讀完前三章後曾對赫爾表示，一定要不惜一切代價保住它。現在，他開始向赫爾抱怨，榮格收不到他的信，因為，那時候所有給榮格的信都由嘉芙拆開、並由她代寫回信，除非是私人信件，但有關「去老處女化」的問題可不是私人信。像這樣一眼就能看出被「老處女化」的地方還好辦，而那些被全部刪掉的部分，以後只要出一個足本問題就可以解決，難就難在那些不是一眼就能看得出的修正，尤其是來自嘉芙的修正。因為她既是最早榮格談話的記錄者，作為編輯，她也是這本書的最後完成者。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《遇見榮格：1946-1961談話記錄》，心靈工坊出版

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作者：愛德華・貝納特（E. A. Bennet）

譯者：王一梁、李毓

榮格說，任何人想寫他的傳記恐怕都不容易。

他說，這需要充分理解他的思想，但沒人能夠完全理解。

——貝納特，1956年

如果明白為榮格作傳有多不容易；如果知道坊間廣為流傳的榮格自傳《記憶、夢與反思》只有部分章節為榮格親撰，且直至榮格過世後仍在多方角力之下調整、刪修，便知任何對於榮格言行的原始、真實紀錄，都極為彌足珍貴，是人們領略榮格生命的瑰寶。

本書即是這樣的一本紀錄文集。作者貝納特醫師為榮格晚年最親近的兩位好友之一，兼具神學、哲學與醫學背景，是少數能與榮格全方位交談的知交。1946年起，貝納特多次拜訪榮格，並當天記下他與榮格的交談內容，前後歷時十四年。這些筆記一字不動地集結成這本《遇見榮格》。

這本書如實描寫了榮格晚年的家庭與生活軼事，在與作者愜意的言談中，榮格毫不保留地說出了對諸多人物、時事、論點的見解——他如何評價佛洛伊德；他如何看待占星與飛碟；他獨特的治療哲學；他的神祕遭遇……，不經意的樸實言論，間接說明了坊間許多臆測觀點的真偽。

對廣大的榮格讀者來說，本書更難能可貴地捕捉了榮格靈光乍現的時刻，展現了他對生命本質的好奇與探問精神，見證了偉大思想的孕育，讓人驚喜不已。

本書特色

最原始的筆記，最真實的側寫，見證榮格晚年生活與他靈光乍現的時刻。

榮格正宗傳人瑪麗－路薏絲．馮．法蘭茲專文導讀。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九