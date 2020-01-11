【2020立委選舉】濁水溪以南「最艱困選區」被民進黨拿下：雲林縣蘇治芬、劉建國自行宣布當選

選情激烈的雲林，國民兩黨選前一路纏鬥，目前兩選區雙雙由民進黨拿下。第一選區由民進黨老將蘇治芬擊敗雲林張榮味之女張嘉郡，自行宣布當選連任；而「山線」（第二選區）民進黨現任立委劉建國也自行宣布當選。

雲林縣向來綠大於藍，民進黨這次在雲林二選區派出的候選人蘇治芬和劉建國，也都為現任立委、具有現任優勢，不過，國民黨「海線」立委參選人張嘉郡的姑姑為雲林現任縣長張麗善，「山線」參選人謝淑亞則為雲林縣副縣長，也都具有行政優勢，因此雙方陣營都傾全力輔選，選前戰況猛烈膠著。

此得票數是根據中選會11日下午6時39分的數據，最終得票數及當選確認以中選會公告。

蘇治芬稍早發表勝選感言，向支持者表達感謝。蘇治芬說，

雲林這是我長大的地方，雲林人應該很清楚，過去在四湖鄉，民進黨要贏一票真的不容易。我們連這裡都贏了，特別感謝兄弟姊妹全部投入進來選戰。 我的哥哥姊姊，固守各處非常辛苦，我們蘇家兄弟姊妹不求什麼，就是求台灣的民主正義。

再度連任，蘇治芬也承諾，將兌現對每個鄉鎮的政見，「大家給我4年，雲林一定會更好，天佑台灣，台灣萬歲，民主萬歲。」

「挺同立委」劉建國成功連任，確定四連霸

雲林縣第2選區，則是民進黨現任立委劉建國對上曾任古坑鄉長、斗六市長的雲林副縣長謝淑亞。由於斗六市是雲林人口最多的鄉鎮市，因此劉建國雖然民調仍居於領先，但也不敢大意。

50歲的劉建國來自雲林斗六市，曾擔任雲林縣議員、3屆雲林縣立委，2016年更以近七成的選票，擊敗國民黨籍的對手吳威志。

本次劉建國爭取立委4連霸，適逢去年立法院三讀通過同婚專法，雖然讓婚姻平權成為蔡政府的政績之一，但許多投下贊成票的立委坦承受到地方不少壓力。劉建國日前就表示，雲林選區不少抹黑的布條氾濫成災，批評民進黨挺同性戀滅絕子孫，他也在造勢時一再向鄉親保證「我們絕對不會絕子絕孫」，直說如果有同理心的人都很清楚，這完全沒關係。

Photo Credit: 中央社 由民進黨提名的雲林縣第2選區立委參選人劉建國（中）爭取四連霸，希望守住雲林立委席次。

雲林張家尋求「完全執政」遭挫

這次的雲林第一選區，一共有民進黨蘇治芬、國民黨張嘉郡、台灣革命黨李昭儀、無黨籍林富源4人參選，但外界認為這仍是「蘇張之戰」– 37歲的張嘉郡對上66歲的蘇治芬，被視為關係到雲林張家班是否能在雲林「完全執政」。

張嘉郡的父親、前雲林縣長張榮味掌握全台農漁水利會系統，張嘉郡的姑姑張麗善在2018年又以過半選票擊退民進黨尋求連任的李進勇，當選雲林縣長，若此次張嘉郡選上雲林立委，張家鐵三角將在全縣扎根。

蘇治芬曾擔任2屆雲林縣立委、9年雲林縣長，也是雲林首位民進黨籍的縣長，在雲林特殊的政治生態下，被認為少數有實力抗衡張家的參選人。被綠營內部評估為「濁水溪以南最艱困選區」，民進黨原本提名前麥寮鄉長許忠富，但因民調低迷，9月中旬臨時換上老將蘇治芬。蘇治芬為現任雲林立委，父親是知名的前雲林縣議員蘇東啟，曾因「台獨叛亂組織」遭警總逮捕，一度被判死刑，後共坐牢15年。

不過張嘉郡也不是簡單的對手，擁有英國南漢普頓大學國際關係碩士學位的她，本次選戰訴求「青年接棒」，選前透過各種YouTube影片介紹雲林打網路戰，沖淡政治家族色彩。

蘇家與張家的對決，從去年11月中的「花生之亂」開始燒起（疑似因網路操作，雲林地方盛傳政府進口花生導致產地花生進而價跌，農委會因此提高收購價格讓花生價格止跌回穩），到選前雙方各指對方賄選、抹黑，向地檢署提告。

Photo Credit: 中央社 雲林「花生之亂」延燒，雲林縣長張麗善（中）到水林鄉了解花生收購情形，呼籲中央延長收購時間，保障農民。

Photo Credit: 中央社 為穩定花生價格，農委會主委陳吉仲（中）數度造訪雲林，民進黨兩位雲林立委候選人劉建國（左2）和蘇治芬（右2）也陪同與農民座談。

Photo Credit: 中央社 民進黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（右）選前舉行記者會，公布一段在遊覽車上所拍影片 ，質疑民進黨發放「走路工」、「假造勢、真買票」。

Photo Credit: 中央社 民進黨雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬（右2）選前也公布地方拍攝到對手張嘉郡陣營疑似買票畫面。

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核稿編輯：楊士範