《融入宗教與靈性的心理諮商》：佛法與心理諮商看似對立，實則互為所用

文：楊蓓

【第四章 佛法對生命苦痛的回應與化解】

（前略）

第三節 佛法與心理諮商

一、兩者終極目標看似對立，實則互為所用

自 1890 年開始，佛洛伊德致力於發展精神分析理論，之後的不同理論流派基本上是以精神分析理論為基礎，或批判、或繼承，成為當代心理治療實務的主要理論依據。而無論是精神分析理論、 認知行為理論，還是人本主義理論，以及在這三大基礎上所發展出 來的各種理論和方法，都有一個共同的特點，即都是關於個體的理論和方法。後來，在系統理論上發展出來的家族治療理論，從個體轉向系統，由整個系統動力來看在系統中的個人。但是，系統理論的思想在個人治療中鮮少採用，目前主要流行的個人治療方法，仍然是以個體自我取向的理論為主。

以個體自我為基礎發展起來的理論，其實是西方個人主義思想文化背景及實體主義哲學傳統，以及現代工業社會的社會環境結合的產物。其中的發展，可謂互為因緣與因果，亦即心理治療在解決社會發展所帶來的心理問題時，也在使用心理治療的理論重塑和建構現代人的「自我」。於是，西方個人主義式的理論，透過全球化在各地植入了「人」和「自我」的概念；然而當前吹起心理學東風西漸的風潮，正是因為此一取徑已現瓶頸，因此，要突破當下的很多問題，佛法有關生命的觀點就非常值得借鏡。

具體而言，佛法認為沒有一個實體不變的我，而是一個不斷變化的我。因此，佛法並不否定「自我」，而是認為自我是因緣和合而成，處在不斷的變易中，正是很多痛苦的根源，因此生命的終極目標是了悟「無我」，而現代心理學是建立在實體主義哲學的基礎上，因此，認為有一個「實體的自我」。兩者的觀點有根本的差異存在。

但從實際經驗而言，自我的生成是需要一個過程的，而此過程中，心理治療的理論與方法，在一定程度上幫助了自我認識、自我肯定與自我成長，尤其是現代社會的複雜性與日俱增，在人們很難有足夠的時間和空間沉靜身心時，使用心理學的知識和方法來幫助人們整理心行是可行的。然而，要達到生命的長治久安，則需要佛法的智慧幫助我們看見生命的實相，解除痛苦，找到根本的歸宿。

故而，「自我」的建構與「無我」的修鍊是有階段性的共同方向。由於佛法的修行強調萬物一體的整體觀和互為因緣，因此看到 生命的存在是「空」。一般人對佛法有一誤解，即在於認為佛法是否定自我的存在。曾有人問聖嚴法師，悟境中是否有自我的存在？ 法師答道：「其實是有的，如果我不存在，便不能做任何事情，被除去的，只是『私我』，……即是消滅了對自我的執著。」而「無我」一詞，即意為消融自我中心之後，體驗出萬物一體，眾生平等，卻又都是互為因果的「自性空」。然而在這漸修的過程中，按聖嚴法師的理論，轉化歷程會經驗到認識自我、肯定自我、成長自我、消融自我等四個階段（釋聖嚴， 2005 ）。事實上，前三階段都 是與建構自我和淨化自我有關，如若沒有前三階段的漸修歷程，是無法進入到消融自我的悟境。

當然，倘若修行者根基深厚，境遇絕佳，是可以以「超越」的躍進而明心見性的，但是在個人、文化、社會等等不同條件下，「轉化」的漸修，不失為多數大眾依傍而行的扶手。所以，在建構自我和淨化自我的階段，心理治療的知識體系和方法是可以互為所用的。畢竟心理學歷經自然科學與人文科學的洗禮後，產生與現代人的生活狀態較為貼近的語言和思惟模式，的確較易為人們所接受。

綜上，應用心理治療的知識體系與方法，可以協助人們建構一個較為成熟完整的自我；而佛法作為東方智慧的表徵之一，則在「小我」轉化為「大我」、進而進入「無我」的圓滿覺悟，為人類作出貢獻，協助人類由「獨立」邁向「融合」，兩者並行不悖，且可階段性地相互為用。

二、全球正念風潮興起的現象，值得深入省思

自從 1969 年馬斯洛修改他自創的「需求階層理論」，在自我 實現的需求層次，再加上「超越性的需求」之後，藉著超個人心理學的興起，東方思想正式進入與西方心理學融匯的階段。其中，心理學研究的領域漸由病理性的精神分析和認知行為治療，走向成長性的人本存在，更進入整體性的靈性超越，可說是西方心理學的演進歷史。時至今日，由卡巴金（ Jon Kabat-Zinn ）在 1979 年，以南傳禪修為基礎所設計的「正念減壓」課程（ Mindfulness - Based Stress Reduction ，簡稱 MBSR ），協助人們以正念禪修處理壓力、疼痛和疾病，獲得多方肯定，每年數以千計的研究，報導在全球各個地區的實施效果。

此一風潮的確可視為東西方融合的成功典範，然而探究此風潮的成功之處在於：（一）只取用禪修的「技術」，巧妙地以去宗教化的立場，鑲嵌進西方基督宗教文化；（二）成功地以醫療化的姿態和量化的科學典範獲取專業的地位。這其中，牽涉到禪修中對佛法認知的弱化，於是佛法修行方法的目標和正念療法的運用之間，出現了宗教信仰和心理治療之間的張力，也就是說，不了解佛法的人說佛教是迷信，迷信的宗教如何能和科學的心理學掛勾呢？

MBSR 的興起是踩著科學的步伐而邁進，這其中最大的誤解在於 : 「佛法」的核心理論「苦」、「空」和「無常」無法以科學驗證。然而佛法其實是一自然法則，闡釋著自然現象，它是一種生命教育，可以不需要以「宗教」的姿態呈現，而是以一種生命觀或宇宙觀，來協助人們體悟時間、空間和物質世界的本然，這種視角事實上正在被量子物理學界逐步證實。霍金的「弦論」證實了我們所熟知的物質世界是不存在的，這個世界只有心的震動和覺性的頻率，而沒有實體，所以當「緣起性空」之說被科學家證實後，佛法的核心理論「苦」與「無常」，就不過是人們「心隨境轉」的分別心而已。

卡巴金運用巧妙的方法在心理學界植入「靜觀」，並未想以 MBSR 為心理療法，但是禪修的背後原就根植於佛法，所以，佛法的觀念會逐漸藉由「正念減壓」擴充為「正念禪修」，甚而「正念療法」。即便有越來越多的研究論述，在討論禪修或正念的負面效果，但其核心問題是：正念離開了佛法的基本論述，還是正念嗎？這正如禪宗千年的發展雖然不立文字，卻是留下大量典籍文字的宗派，因為在修行的過程中，若沒有正確的佛法觀念引導和師資的教導，人心雜染的確容易走偏方向，誤以虛妄為悟境。

因此，對於從事心理治療或諮商的專業工作者而言，浸泡在佛法的瀚海中，透過實修的過程體悟生命與現象界的本質，方能在助人的歷程中，以佛法的終極關懷為依歸，善巧地運用心理學的理論與方法，幫助人們面對、接納生命的苦境，而逐漸轉化對立、矛盾、失落等，使身心得以安穩。於是佛法、修行方法和諮商歷程三者之間，如何階段性的相互為用，是值得心理工作者依著自身的體驗與理解，逐步探索實踐，而不能僅以技術的角度來看待佛法的修行。

第四節 佛法在心理諮商中的應用

由於佛法受到佛教在東漢初年由西域傳入中土的影響，和漢文化歷經交流融合，而成為漢文化三大支流之一，因此其理論與方法根植於人心已兩千年。即便不是佛教徒，佛法用語也會在生活中俯 拾皆是，例如因緣、因果、業報、輪迴、四大皆空等。在當前心理學「本土化」的風潮中，對心理工作者而言，佛法是一容易貼近來談者生命觀的善巧取徑。如前所述，佛法是一套現象界自然法則的理論系統，並不一定需要以宗教信仰為依歸。因此，只要心理工作者對佛法有正確的體認與了解，站在文化的立場上，就可以善加運用。以下謹就筆者粗淺的經驗歸納出以下的重點，尤其是在轉化歷程中可以運用的部分。

一、在諮商歷程中善用「止」、「觀」元素，在安定 中看見自己

「止」是「安定輕鬆」，「觀」是「清楚明白」。對來談者 或心理工作者而言，「止」是建立專業關係的基礎，因此以安定放鬆為根本，才能建構起安全信任的關係；而「觀」對心理工作者而言，更為重要，因為「觀」使工作者不易陷入各種投射，進而能對 來談者的生命脈絡看清楚其來龍去脈，為轉化歷程作準備。此外，在諮商歷程中，如何協助來談者在「安定中看見自己」，則需要諮 商者有能力帶著來談者漸漸理解並善用這兩個元素。

二、帶領來談者貼近苦境，在知苦、濡苦和觀苦中，體驗無常藏於執著之中

來談者陷於苦境時，總會以種種方式來逃離苦感。由於工作者以「定」支撐來談者，逐步面對「苦」，經由「知」、「濡」、「觀」，不離不即地與苦同行，會發現「苦」是一個感官與認知的運作過程，其中千變萬化，而最終仍落於「執著」一點，其實是視野限縮，把自己的心綑綁於一隅的結果，才會發現以「無常」為「常」，進而再由「知」、「濡」、「觀」來產生不一樣的思維模式，接納無常的生命現象，拓寬視野。

三、由「業感緣起」邁向「緣起性空」的過程中，體驗實踐良知良能的慈悲與智慧

佛法認為所有順境逆境皆因業力所感，再加上因緣條件，引發五蘊和合的作用而起，因此要體悟「性空」，即是修行的過程，才能消融煩惱。而其中「緣起」是在諮商過程中較易運作的，因為 看懂緣起的過程，就是看明白困境是如何被放在因緣的框架中被解 讀，其中的愛恨情仇實為一些互為因果的模式所纏繞，而這些糾葛可以因為深刻的明白與省思而鬆綁，這是智慧；而這來龍去脈間雖是纏繞，但畢竟一路行來，盡力了，這是接納，也是慈悲。這過程，是修行，也是王陽明心學的核心：致良知，所以漢文化中倫理性的知行合一，就和佛法中的解行並重相互參照。在打破積習已久的舊行為模式，建立新的行為模式時，如同在規則僵化的系統中置入新的規則。產生系統內的改變，是需要知行合一的，而由這些「觀」而體會並觸及「自性空」才更有可能，所以在佛法中稱之為「空慧」。

四、以「願力」轉化「罪疚」與「業障」，以「因陀羅網」的概念自利利他

業障的概念在佛法中自有其論述的原委，但在常民社會中常有似是而非的解讀；在諮商歷程中，助人者並不是要用佛法來作宗教教育，而是助其轉化；因此業障一詞可與自我價值低落、骨子裏認為自己不夠好等作連結，在自卑與自信之間相互參照。但是轉化的機制需由西方理論中強調「愛自己」的範圍，擴充為「利益眾生」，把自己視為眾生的一部份，以整體的角度來看自己的定位，超越西方個人主義的範疇，轉為東方集體主義的視角，以「願」易「怨」，原本已深植人心的「善惡果報」的概念，在淡化其評價的同時，將之歸於個人內化統整的自我方向，才能在平靜接納的過程中，逐漸安頓自在。「消業障」這一概念就不再只是命定下無奈的作為，而是積極的「愛自己」和「愛自己所愛的人」，以此轉化自怨自艾、怨天尤人的低自我價值。

上述的看法為筆者在修學與實踐中的一些心得，限於篇幅，無法細敘。然而心理諮商工作者本身實為促進來談者轉化的「道器」，如同任何理論的實踐一樣，都必須融入並內化於心理工作者本身的生命經驗，方能在會談室的一隅，因人、事、時、地來應機運用。因此，心理工作者切實修行，體驗佛法，心地漸漸清澈明白，方能在助人的視框中滲入佛法，感知佛法助人離苦得樂的真諦，就會在專業實踐中自然而然地呈現出來。這過程中牽涉到心理工作者的視框，由「心理」轉向「生命」，由「個體」轉向「整體」，由「促進改變」轉向「如實接納」。在東西方不同文化下，佛法與心理治療可互為主體地參照與對話，各取所長，讓助人工作更能貼近深層的生命結構，此一專業實踐，就能利人利己，不負初衷。

總結

心理諮商與心理治療的發展有百年多的歷史，而佛法流傳人間已超過兩千五百年，其間因其發展的時空背景而各有擅長，對應到現代社會亦各有不足。心理學的發展因為侷限於心理，且受實證自然科學典範的影響，被分割為各種碎片，無法因應「全人」的需求；佛法因為太為古老，其文字背後的哲理不為現代人所理解，無法進而加以應用。然而兩者皆有共同的方向，都期待人類的生命可以透過努力而更充實圓滿，尤其佛法始終伴隨華人文化的演融而深植華人的生活世界，因此兩者之間的對話、參照，互為所用，對以專業助人工作自居者，是應然，也是必然，而目前則正是處於一個整合的歷程中。

（一）兩者之間的參照與探討，宜以助人工作者的長期修行體 驗為基礎，並以正確的佛法觀念為依歸。將古老的佛法放置在當今快速變遷的社會框架下，很容易以自以為是的方式來理解，致使自誤誤人。固然，站在業力的角度，這也是流轉的歷程，但是筆者仍然希望提醒助人者以「正法」為方向，才不致浪費生命資源。

（二）佛法與華人文化所言的「心」，和西方心理學所言的「心」，並不是在同一基礎上，因此值得深入探究，再行對話與參照。東西方文化的差異在對「心」的觀點，有截然不同的指涉。因此，對於「心」的理解，各有擅長，不宜一概而論，應從歷史文化的脈絡細細地理解之後，再予以使用，方不致在用語上產生困惑，反而成為來談者的困擾。

（三）以後現代的精神，解構當前心理治療所建構的認識論，以貼近來談者生命經驗的共情，累積會談室中佛法在來談者身上的體現，以此建立佛法現代化的語言體系。專業主義的特色之一就是「有效率的複製」，心理諮商的發展某種程度也肩負這種特色。然而在跨文化整合的歷程中，為了免於斷章取義，以偏概全，需以累積的案例經驗，來深描出佛法在諮商中的使用，在方法論與認識論之間採用交互並行的核對，方能建構適用於當代的佛法心理諮商。

（四）心理工作者的生命歷程，是契入佛法修行的最佳取徑，用切實修行的態度以對照佛法的論述，練習隨相，離相，即相。「相」是「有」的狀態，可以互相為鏡，也是佛法修行的著力點。來談者是心理工作者的「相」，也是心理工作者的「鏡」；在此鏡中，心理工作者看見自己，修化對照，正是最好的修鍊。因此，在來談者面前的起心動念，助人者都可以深入的反觀自照，善加應用。

本文簡要敘述筆者近年來所知所行，實滄海之一粟，藉分享以拋磚引玉而已。

書籍介紹

本文摘錄自《融入宗教與靈性的心理諮商》，心靈工坊出版

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作者：陳秉華、朱美娟、黃奕暉、楊蓓、趙慧香

當人遭逢苦難困頓時，常會尋求宗教或靈性的寄託，作為心靈方向的指引與情緒安頓的慰藉；以陪伴幫助受苦中的人走過生命困頓為職志的心理諮商專業，亦逐漸認識到宗教與靈性是人的重要資源，在諮商中融入宗教與靈性，可以使人的發展與改變更為整全。因此在過去四十年來，相關領域的實務工作者與研究人員，已開始積極探討諮商可以如何與宗教與靈性接軌，並且投入於科學研究，亦大致肯定去融入宗教與靈性的心理諮商之成效。本書介紹「融入宗教與靈性的心理諮商」之理念與實務，提供諮商工作者一個新的視角，協助案主邁向整全的人生。

本書主要作者，陳秉華教授，既是諮商心理師也是基督徒，深刻體認宗教與靈性是諮商歷程中不可忽略的主題。她多年來推展結合宗教與靈性的諮商員教育訓練，並累積實徵研究，將實務心得與研究發現彙集於本書。本書除了對諮商歷程──從初談、評估、處遇計畫……到結案──每個環節中宗教與靈性議題如何與諮商交織進行，作出詳細說明，也針對諮商師如何提升靈性自我覺察、拿捏倫理分寸等議題，作出深入探討。此外，本書亦在基督宗教、佛教、儒家文化與心理學之間進行多元觀點的對話，雖然所舉之案例以基督宗教背景為多，但對於不同宗教與靈性傳統的助人者，皆有參考價值。

二十一世紀是靈性覺醒的世紀，提升對宗教與靈性傳統的認識，以及與心理諮商結合的知能，是今日諮商工作者不可迴避的課題。本書立基於諸位作者豐厚的諮商理念與實務經驗，將諮商工作的範疇拓展至宗教與靈性層面，是當今諮商心理工作者不可或缺的工具書。

本書特色

台灣第一本結合宗教、靈性與心理諮商的實務參考書。

從心理諮商為出發，融入宗教與靈性觀點，協助案主邁向整全人生。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九