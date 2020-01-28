日治中期穿搭哲學〈高等學校男生篇〉：具備獨立思想、不受體制束縛的象徵

文：台灣服飾誌

蔽衣破帽

大家進大學的時候，有遇過什麼新生禮嗎？筆者的大學有迎新茶會，朋友的大學則有「扣門禮」：新鮮人穿著學士袍站在門的一端，敲響門，而師長穿著博士袍在門的另一頭迎接，象徵學生入學後開始尋求智慧的旅程。當然除了學校舉辦的新生禮以外，還有學生們之間傳承的新生禮，《三個傻瓜》裡就有演過學長把學弟叫出來進行新生禮的橋段，雖然一不小心可能就會變成了集體霸凌事件，失去原本的意義。

日本時代台灣的大學，便有一些從日本傳來的，不成文的「新生禮」。中一中畢業後進入臺北高校的楊基銓說：「在中學校唸書時尚被認為是小孩，一旦進入高校，突然受成人一樣的款待，學生可以留髮，不必剃光頭。」，在這樣的基礎上，便發展出了一套名為「敝衣破帽」的儀式。

Photo Credit: 國立台北師範大學 臺北高等學校第三屆文甲學生於永樂町合照，可見高校生典型穿著為身穿立領制服，肩批斗篷，腳踩木屐、頭頂白線帽，蓄髮抽菸。

台語研究學者王育德曾回憶道，剛入學時，同住的三年級學長一邊把玩著他剛買的全新黑絨制帽，臉上慢慢浮現神秘的笑容，一邊說如果沒有經過頂上局部「開封」這一關，就稱不上「獨立自主的高校生」。接著學長便和同伴使勁的撕破帽頂，之後特意用白線縫上。戴著破帽，把頭髮拉出帽外，腰纏長巾，腳踩木屐，「弊衣破帽」的行頭才算完成。

立領學生服

大家時常在日劇裡面，看見的這種立領的學生服，一般被稱為「詰襟」，但在日本時代大多是高等學校生（相當於如今的大學）在穿著。雖然中學校（高中）一開始也是詰襟再加上綁腿，但因為之後太平洋戰爭的開打，中學校制服逐漸變成卡其色的制服，因此在繪製上，我們仍是以大學生的穿著參考。

Photo Credit: 台灣服飾誌，委託繪師：崔小熊

角帽+校徽

搭配「詰襟」的，還有帽子、西裝褲、皮鞋等等，而帽子是其中非常重要的配件之一。學生服的分為「正帽」和「略帽」，略帽是草桿帽，是夏天的帽子；正帽則是冬天戴的，通常是黑色的角帽或是海軍帽，正中央鑲飾每個學校的校徽。日本高校角帽與海軍帽除了圖中全黑的角帽，幾所學校如台北高等學校、台北醫學大學，在帽緣有縫製有白線，因此大學生戴的帽子也被稱為「白線帽」，是一種知識份子的象徵，當大家看見「白線帽」時，很容易會對你產生敬佩（或是獲得女孩子的芳心）。

Photo Credit: 翻攝自邱威翔〈日治時期臺灣學校制服之研究〉

詰襟（つめえり）

詰襟是一種立領的黑色西裝，現在也可以在許多日劇的男高中生身上看到。詰襟原先是在歐洲被作為軍人和公務員的制服，在明治時代時被引入日本，被作為軍人、官員、警察等制服使用，1880年代陸續被日本普及成中學、大學的制服，而後引入台灣。詰襟的衣領是立起的，通常會是一個前低後高的狀態，後面的衣襟高度標準在4±0.2公分。

另外在學校教育中要求必須「襟を正す」（端正衣領），也有著「端正個人品格」、「遵從社會秩序」等意義。另外，詰襟下擺的扣子則通常需要扣起來，若敞開會被認為不禮貌。

鈕扣

詰襟上的鈕扣也是很引人注目的一部份，不只金光閃閃的引人注目，如今也有「第二顆鈕扣是最靠近心臟的地方，把它送給喜歡的人代表自己的心意」這樣的象徵。詰襟上的鈕扣大多是金色的，材質多為金銅，也有一部份是鋁製的，有些鈕扣上還會有校徽。除此之外，袖扣是用一種「あきみせ」的方法鑲在袖口的，あきみせ是指袖口的鈕扣是為裝飾用，並非真的可以扣起。

Photo Credit: 維基百科

西裝褲＋皮鞋

搭配詰襟的是西服的西裝褲，有些人會露出腳踝，或在一些崇尚「蔽衣破帽」的校園裡，會將褲管捲起搭配木屐，已表示大學生有獨立思想不受體制束縛的象徵。

日本時代的學生運動

日本時代的台灣學運，有一個極大的特色便是「由外而內」，在日本留學的台灣人受到當時大正民主的風氣啟發，進而帶領台灣本島的社運與政治發展。而蔣渭水等人成立的「文化協會」，便是將這種風氣擴展到校園的重要推手之一。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供

「文化協會」的一千名會員中，大部分皆為仕紳，但仕紳因為年紀與身份的關係，比較沒有時間放在活動與倡議上。這時裡面約佔兩百七十人的學生們，就是一股很重要的能量了。參與學生運動的學生，又以師範學校（國語學校）的人數最多。學者們認為，除了醫學校以外，國語學校便是最高的學歷，幾乎可以算是台灣的菁英；另一方面，會去唸師範學校者，有不少人是因為家境清寒，無法留學或讀醫，而較為清寒的學生，對於階級問題也比較看重，更有民族意識。

雖然查閱當時的衝突事件，導火線常常會讓現在的大學生感到匪夷所思（比如：畢業旅行地點分歧、學校靠左靠右行走規定不合），但之後往往因為校園裡的警察拔刀威脅，或是台灣學生必須要向日本學生敬禮等長年歧視原因，而演變成大規模的學生抗爭。許多學生在抗爭活動中，遭到退學處分或是面臨刑罰，而文化協會也曾因為報紙攻擊，而使得退出者高達四百多人。

「自由這種事情，沒有前人種樹後人乘涼的，就是一直種就對了，因為永遠有人想要剝奪你的自由。」

這句話來自朋友的大學教授，一如這個百年後的今天，雖然已經不用面對日本殖民台灣那種「二等公民」的悲哀了。但社會上不公的事情仍是層出不窮，校園裡仍有許多事情需要發聲。那時候所付出的努力，也是我們這一帶人所需要面對的，願所有公民皆能擁有自我的意識，願所有學生都保有初心。

參考資料

邱威翔〈日治時期臺灣學校制服之研究〉、藍博洲《日據時期台灣學生之運動》、鄭麗玲《躍動的青春：日治臺灣的學生生活》、鄭麗玲《阮ê青春夢──日治時期的摩登新女性》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航