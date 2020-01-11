【2020總統大選】蔡英文破史上最高紀錄狂掃817萬票：「不會因為勝利就忘記反省」

（2019/07/09 22:20更新）今（11）日總統大選，投票從11日早上8點至下午4點為止。開票30分鐘後，蔡英文與韓國瑜的差距就一路穩定增加，截至晚上約9點半時，蔡英文贏韓超過260萬票，票數更突破台灣總統直選以來得票的最高紀錄，根據中選會開票結果，總共拿到817萬票。上一次的記錄是2008年馬英九和蕭萬長的765萬9014票。

蔡英文於9點時和副總統陳建仁以及前行政院長賴清德，在競選總部舉辦國際記者會發表感言，她向所有今天有去參與投票的人道謝，表示這場選舉展現出台灣人有多珍惜現在的民主自由的生活方式以及這個國家。她也向韓市長和宋主席致意，感謝他們一起完成這段民主之旅，對民進黨的建設性批評，她在開啟下一個任期後會謹記在心，也相信大家會有合作空間。

蔡英文表示，今天台灣人民用選票，讓民進黨繼續執政並維持國會多數，表示過去4年，他們走在正確方向上。謝謝大家選擇民主進步的價值以及團結改革的道路，她也向大家保證，不會因為勝利就忘記反省，過去4年來民進黨雖然有些成績，也有不足的地方，台灣人民願意再給4年，民進黨會努力把做不夠、來不及做的，會做得更好更快，包括更完善的社會照顧、更有競爭力的經濟結構、給民眾國際化的就業和就學環境。民進黨會持續鞭策自己，持續推動改革，並且守護台灣的主權。

另外蔡英文也談到兩岸關係。她表示，台灣願意和國際社會合作、承擔責任，台灣應該成為國際社會的夥伴而非異己。面對中國對台灣節節進逼，包括一國兩制的台灣方案，要台灣在主權上讓步，吞下無法接受的條件，台灣未來必須持續強化民主防衛機制，並且建立足以保護台灣安全的國防力量。

蔡英文也特別強調，她過去為兩岸關係和平穩定所做的承諾並不會改變，但雙方都有責任致力於確保台海的和平穩定，今天她要再次誠懇呼籲對岸當局，和平、對等、民主和對話，是兩岸重啟良性互動的關鍵，和平就是對方要放棄武力威脅台灣，對等是互不否認彼此存在的事實，民主是台灣的前途要由2300萬人來決定，對話就是雙方能坐下來談未來關係的發展。她也希望北京當局能夠理解，民主台灣、民選政府不會屈服於威脅恫嚇，這場選舉結果就是最清楚的答案。

最後蔡英文也再次呼籲，選舉已經結束，過程中的衝突應該到此為止，不要有任何刺激對手的言行，要擁抱彼此，面對國家的困境，大家都必須團結在民主的旗幟之下。下一個階段台灣會持續和所有理念相近的夥伴合作，在民主價值、人權對話、資訊安全等合作都會持續擴大。

破紀錄的得票數

蔡英文在上一次2016年總統大選，以689萬票贏過朱立倫的381萬票，成為台灣史上首位女性總統。在立法院民進黨更拿下不分區、區域總共68席，迎來首次民進黨的全面執政4年。蔡英文任內推動年金改革、能源轉型、長照2.0及同性婚姻合法化，這次選戰主打「護國保台」主軸，強調要讓台灣保有自由民主的生活方式。

兩岸議題依然是這次台灣的大選熱點，蔡英文稱要抵抗中國勢力，通過國防、自主經濟和立法等來防止中國滲透台灣社會。韓國瑜則認為重建對話機制，並提出台灣民主化，供中國大陸借鑒，而宋楚瑜則主張兩岸「維持現狀」及對等協商。

蔡英文的得票數超過2008年馬英九所獲得的765萬票，當年馬英九大勝對手220萬票。蔡英文上次大勝朱立倫超過308萬票，這次則以約260萬票的差距打敗韓國瑜。

蔡英文和韓國瑜的民調差距從7月中開始一路擴大，到了12月又再度拉近，不過蔡英文始終保持領先，根據各家民調比對，最後雙方差距約落15-20％，實際開票出來的選舉結果則約差距21％，可見雖然韓國瑜曾呼籲支持者對民調「講反話」，但並沒有產生太多效果。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範