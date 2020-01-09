NBA的David Stern時代（中）︰分化高手？

史坦（David Stern）任NBA總裁期間，NBA發生過四次停擺（lockout）。在1995年前，NBA從未試過因為勞資糾紛而出現過球員罷工或者是停擺，而史坦無可避免地在這幾次糾紛中都扮演著為資方爭取最大利益的角色。

事實上，早在史坦成為NBA總裁前的一年（即1983年），他就以NBA球隊東主發言人的身分參與了集體談判。1983年的集體談判協定，就引入了「薪酬上限」（salary cap）的制度，即球員薪金不得超過NBA聯盟收益的53%。自此，薪酬上限的存廢或計算方法就經常成為NBA勞資糾紛的重點。

1995及1996年兩次NBA停擺都沒有令到NBA比賽要取消，但1998至1999年那次停擺則不同，每支球隊的常規賽賽程因為停擺而減至五十場。這次停擺以資方大勝落幕，NBA成為北美職業運動中第一個為球員個人工資設立薪酬上限的聯盟。而2011年同樣令賽季縮短的停擺，結果也是資方取得較理想的結果。球員能分得到的收入比例減少了，領取最低工資的球員更要面對凍薪兩年的困境。

勞方當然不是甚麼也沒有爭取到，或者完全未能令到資方妥協，但在史坦任NBA總裁期間，確是資方比勞方更能得到他們想要的東西。或者這跟史坦本身的手段有關係，勞資談判其中一個比拼點就是團結與否，史坦就積極要令公眾和球員相信東主是團結一致的。為了達到此目的，他甚至用過頗為出格的手段，例如在2010年，他曾對華盛頓巫師東主李昂西斯（Ted Leonsis）罰款十萬美元，原因是後者未獲授權就透露了資方的談判立場。

而同時史坦亦擅長分化球員。在1998至1999年停擺前效力聖安東尼奧馬刺的普度（Will Perdue）回憶當年的停擺時曾指史坦「擅長分化球員、分化經紀、離間球員與經紀，球員根本不知道可相信誰」。

當然，史坦能分化球員需要一定的客觀條件存在。球員之間最主要的矛盾，就是天皇巨星與低薪球員之間的利益問題。無論是勒邦占士（LeBron James）還是那些領最低工資的無名小卒，總會有共同的利益。但當大家的地位、知名度和生涯規劃完全是兩回事時，要令到彼此之間放下矛盾，大概比挑撥他們之間的分歧更為困難。

如果史坦是精於分化之道而且為資方立下了汗馬功勞，為何他離世後眾多球員都對他表示肯定？或者主因就是球員也得承認，在史坦任總裁期間，NBA的地位、形象和收入都提升了。所以就算在勞資談判上他們往往處於下風，亦不得不感恩於史坦。

上篇就提過，史坦帶領NBA成為全球矚目的賽事，是有外力之助，不能抹煞了史坦的能力，然而他部分所用的手段，也不是沒有爭議的。

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