【圖輯】韓國瑜選前最後凱道集結，主辦單位稱百萬人高喊「下架民進黨」

國民黨總統候選人韓國瑜今（9）日晚上在凱達格蘭大道舉辦「勝利之夜」選前大造勢，前總統馬英九、黨主席吳敦義、榮譽主席連戰、台北市前市長郝龍斌、中廣董事長趙少康都出席站台，另外全台15個國民黨執政的縣市包括新北、台中、台東、花蓮、宜蘭、新竹、苗栗、南投、嘉義市、雲林、彰化和離島金門、連江、澎湖縣市首長都到場。



韓國瑜的支持者身穿中華民國國旗衣、手中揮舞國旗，除了國民黨立委候選人的支持者外，更有不少人穿著「海外助選團」背心。約在下午5點，人潮就滿到景福門圓環周邊，並持續往自由廣場、信義路仁愛路延伸，主辦單位在晚上8點半喊出現場突破90萬人，最後結束時則喊出現場超過100萬人。

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現場站在「搖滾區第一排」的幾位韓國瑜支持者表示，他們已經跟著韓國瑜在全台灣各處跑了好幾場不同的造勢，包括高雄的挺韓大遊行，今天的凱道集結，他們更從中午12點就到現場等待。一位民眾林小姐表示，以前的國民黨是權貴，韓國瑜跟他們不同，講話很真、很親切，不會高高在上。



不過幾位受訪的支持者都表示，自己的孩子支持蔡英文：「小孩支持蔡英文，以後他們的孩子受到什麼教育，同婚、搞性教育、男男女女可以結婚，你要把小孩送到國外受教育。」

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現場也有多位來自美國的學者選舉觀察團，美國史丹佛胡佛研究所研究員陳仁宜表示，這次選舉，呈現台灣的民主發展很成熟，民間展現很多能量，大家都很期待。尤其是香港反送中運動後，加上美國與中國正在經歷貿易戰，台灣這場選舉對美國來說也很重要。對最近澳洲的共諜案，他表示中國現在的目標是影響全世界，現在是對台灣，美國11月也有選舉，所以美國也要很小心。

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競選總部主委朱立倫在最後8點多時登場，對台下支持者喊話，朱立倫表示，大家都知道全台灣最大黨叫做「討厭民進黨」，但民進黨這段時間透過各種操作，抹黑、抹紅，希望把這場選舉變成「討厭共產黨」的選舉，但國民黨會永遠站在中華民國的立場，永遠堅守自由民主的價值，請大家放下小我、放下自我，團結支持韓國瑜。

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韓國瑜在最後接近9點時和李佳芬一同登場，現場支持者紛紛高喊「總統好」，痛批民進黨這3年半的執政令人失望，台灣經濟停滯不前，人才流失、無法和國際接軌、斷交的國家一個接著一個，而且還用改課綱，打算一刀刀砍斷中華民國儒家底蘊，打算讓中華民國「消失」。

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韓國瑜也說，民進黨已經變了，以前的民進黨最討厭國民黨黨政不分、立法院多數暴力、新聞不自由和司法不公，但現在支持者應該都已經「清醒」看到民進黨的腐敗無能真面目，他不相信大家會願意看到台灣繼續這樣下去，

「大家只剩下手上的中華民國國旗，和一張選票，除此之外，我們已經一無所有！」

高聲呼籲要支持者一起用選票下架蔡英文和民進黨，將選票集中支持國民黨，給中華民國一個新的未來。最後現場群眾和台上一同高喊「國政領航、台灣富強」「下架蔡英文、下架民進黨」「韓國瑜！凍蒜！」等口號，並大合唱「等一個人」作為結束。

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核稿編輯：黃筱歡