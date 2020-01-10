拉近台灣與民主自由的距離，從停止使用「恐懼」拉票開始

選舉倒數兩天，臉書牆上出現各種拉票文，還有焦慮、擔心和恐懼在網路上蔓延，不管哪個陣營的支持者都有，有的媒體開始發「選舉焦慮」的文章，同事也預先準備選後修補社會撕裂的報導。1月9日晚上韓國瑜在凱道造勢，主辦單位「號稱」百萬人，照片在社群媒體傳開後，又是一陣⋯⋯你懂的；隔一天，凱道上則換成了蔡英文。

跟身邊朋友的心情完全不同的我，忍不住在臉書發了幾句心得：

選前兩天，為何我一點也不覺得焦慮，相信誰就投給誰，有上沒上都是結果，不管是什麼結果，台灣都不會因此垮了。 這才是民主，這才是自由。這才是我相信的台灣。 整天那邊擔心、害怕，用恐懼來拉票、在動員的人，才是最不相信民主自由的。拜託一下，現在是選總統和民意代表，不是在選皇帝或共產黨黨主席好嗎？

結果短時間累積一堆朋友的留言，有少部分贊同，但有更多人不認同，歸納之下有幾個原因：

不該把民主視為理所當然，以為「換人做做看」無所謂、或以為「藍綠一樣爛」。

無法樂觀與苟同，認為民主還是很脆弱。

假消息滿天飛，事實查核追不上，無法在「有正確資訊」前提下，交給選民自己決定。

換個人做，很可能死一片。二流的首長會用三流的人，光是誰當市長差異就很大。

對此，我想就幾個點來解釋：

不是不要拉票，而是別再用「恐懼」拉票

我有說不能拉票、不能動員嗎？沒有。我說的是「用恐懼」拉票和動員，我不贊同。

當然可以拉票，這本來就是選舉的一部分，如果你支持蔡英文，那就告訴我為什麼支持？過去四年執政哪裡做得好？哪裡不好？再給她四年可以把台灣帶到哪裡？如果你支持韓國瑜，那就告訴我，為什麼相信他可以做好一個總統？請具體讓我知道他的政策可行性。

這些討論都好，但不該只用「讓民進黨下架」、「誰當總統就亡國了」這種論述來當作投票的唯一依據。

什麼叫用恐懼拉票，範例很多我隨手找兩個：（還有更多在LINE上面流傳的）

截圖自Facebook

截圖自Facebook

不擔心、不害怕，不等於就是「樂觀」

我不擔心，不害怕，是因為我認為民主「不只是」這一次投票，選舉總是有輸有贏，不管如何，最後就是接受結果，但選完之後，就是繼續監督，繼續關心政治、研究議題，有必要的話走出來集會遊行、站出來抗爭，甚至不惜流血。這才是我相信的民主，民主從來都不只是一次選舉而已，我們也不是靠投票來讓台灣更民主。

我不擔心，不害怕，不等於樂觀，真的「樂觀」的人，是以為投對一次就可以睡四年的人。對我來說，不管選輸還是選贏，我都知道自己接下來該做什麼讓台灣更好。我會選我比較相信的那個人、那個黨，然後不管是誰上台了都會監督他，做得不好，就努力公諸於世；選得不好，就試著罷免他；如果都沒用，就想辦法自己站出來改變。

我不會擔心，不會害怕，因為擔心害怕不會解決問題。

而假新聞、資訊戰、統戰、以香港為戒⋯⋯這些都是威脅，也都存在，但我不期待要靠選上一個人，才可以抵禦這些威脅。如果說藍營很多假消息好了，綠營就沒有假消息嗎？那些挺綠的粉絲頁上假消息也沒有少過吧？反之亦然。

就算強勢通過《反滲透法》的民進黨又一次全面執政，就不會有這些問題嗎？我不這樣認為。而就算這次國民黨勝選，不管是總統還是國會過半，真的推了什麼「不符合民意」的法案，有那麼容易就過了嗎？我也不這樣認為，誰知道會不會再來一次佔領立法院。

真正的「民主」，不會只由一次選舉的輸贏決定

接續上段，我的意思並不是「藍綠一樣爛」、或是「換黨執政、換人做做看」就好，我當然有我的立場和選擇。但我覺得不管選舉結果是什麼，台灣也不會因此就垮了，民主當然不是理所當然，但我相信這麼多年的體制、教育和觀念，還有那麼多前輩的流血奉獻，現在的台灣，不會因為任何一人上台了，就沉了，也不會因為任何一個人上台了，就什麼事都解決了。

如果我們有體制，有越來越多每天都願意關心、監督，甚至站出來的人們，那還需要擔心什麼？害怕什麼？但問題是，我以為的「民主」，不是體制，而是人，是我們每一個人的想法和行為，是我們的所作所為，決定了台灣現在、和未來的體制，也決定了我們的民主、自由，而不在於一次選舉的輸贏。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九

別忘了，不管選輸、選贏，這兩晚在凱道上的人、鍵盤上的人，都是台灣人，都是在這塊土地上努力生活的人。選舉結束，輸的一方也不用跳海、不用驅逐出境，不管輸的、還是贏的，都是要在這個島上生活的。

所謂的「自由」，是尊重每個人的決定，但盡量用不傷害彼此的方式，去做自己覺得對台灣好的事，然後努力的去找到共識，讓社會緩慢前進。

當然，民主還不夠好，我們又有外部的壓力，網路、封閉社群都助長了情緒和極端思想的傳播，這些都只會越來越嚴重。所以，我們還有很多事要做，選完之後繼續做。

「撕裂」社會的，是外人還是我們？

回到主題，為什麼我說，不該用「恐懼」來拉票、動員呢？因為用這種論述來拉票，只會更容易讓支持不同立場的人彼此「仇視」或「對立」，最後只會造成社會的「撕裂」，但台灣需要的是選前、選後都可以持續對話，凝聚共識才對。

什麼是「撕裂」？撕裂的前提是，有兩個相反的力道在拉扯，而且都不願意放手。如果兩方意見不同，其中一方沒有一定要說服另一方，而是選擇傾聽、多了解對方的想法，並且願意告訴對方自己的想法（如果對方願意聽），那怎麼會撕裂？

如果我們只想說服別人，或想與跟自己立場一樣的人對話、當朋友，那麼，社會「被撕裂」不就是我們造成的嗎？如果不贊同對方，就用批評對方，醜化對方，仇視對方的方式面對，社會不「被撕裂」也很難吧？然後在選舉之後，原本的「敵人」還是要變回「家人」，這時我們又該如何自處？

我希望，台灣與民主的距離可以繼續拉近，要做到這件事，我們能從別再用「恐懼」拉票開始，從別再以為「選輸」就亡國了開始，從選後跟「不同立場」的朋友或家人聊天開始。

延伸閱讀

核稿編輯：丁肇九