加拿大、英國都指控烏克蘭客機被伊朗飛彈擊落，伊朗：美國別玩心理戰

烏克蘭航空一架從伊朗起飛的客機8日墜毀在伊朗境內，機上176人全數罹難，包含大量加拿大乘客和3名英國乘客。9日，美國官員、加拿大總理、英國首相都表示，資料顯示飛機是被伊朗導彈擊落。伊朗則反控美國政府「撒謊、從事心理戰」。

《自由時報》報導，烏克蘭航空（Ukraine International Airlines）一架波音客機8日自伊朗首都德黑蘭起飛後不久後墜毀，機上176人全數罹難，烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）透過推特公布罹難者國籍，含82名伊朗乘客、63名加拿大乘客、3名英國乘客、2名烏克蘭乘客以及9名烏克蘭籍機組人員，另外還有17名德國、瑞典、阿富汗的乘客。

由於正值美伊情勢緊張時刻，因此這起烏克蘭航空客機墜毀意外也引起外界不少遐想，不過烏克蘭駐伊朗大使館表示，飛機失事原因應為引擎故障，排除遭飛彈擊落或遭遇恐攻的可能。《中央社》報導，飛機剛失事時，也有西方情報機構初步評估認為，飛機很可能發生技術故障。

加拿大、英國都指控飛機是被伊朗導彈打到

然而，美國官員、加拿大總理杜魯道（港譯「杜魯多」）、英國首相強森（港譯「約翰遜」）先後指控，這架飛機是被伊朗的飛彈打中。

《紐約時報》報導，美國不願具名的高級官員9日表示，美國用來 追蹤導彈發射的衛星，偵測到伊朗短程攔截飛彈被發射。官員說，美國情報機構後來接獲伊朗通訊，確認該飛彈系統擊落了烏克蘭客機。 根據美國防空系統，飛彈在飛機附近爆炸，產生彈片，但並沒有直接擊中它。報導指出， 導彈可能在飛機外面引爆，彈片和碎片飛散穿過機身，當機長試圖轉回機場，機身便開始不受控地墜落。

《中央社》報導，兩名美國官員指出，華府認為，在伊朗和美國緊張局勢升溫之際，這架飛機被擊落是意外。美國總統川普（港譯「特朗普」）則表示：「這是一件悲慘的事。但是，另一方面，可能有人犯了錯。」但他沒有提供任何細節，只強調，不認為這是機械問題。

杜魯道（Justin Trudeau）9日也表示，加拿大掌握情資顯示，這架飛機是遭伊朗防空飛彈擊落，擊落飛彈很有可能不是故意的。杜魯道也在記者會上表示：「罹難者家屬和所有加拿大人要答案⋯⋯那代表結案、透明、究責和正義，不然這個政府不會善罷甘休。」他重申要求徹底調查，且強調加國調查員也須參與。不過2012年以來，加拿大和伊朗就沒有外交關係，加拿大若想參與調查，會有一些難度。

《中央社》報導，加拿大總理聲明後，英國首相強森（Boris Johnson）對這起空難發表聲明說：「現在有大量資訊顯示，這班飛機是由一枚伊朗地對空飛彈擊落，很有可能是無意間造成的。」強森還表示：「我們正與加拿大和國際夥伴密切合作，現在需（對這起空難）展開完整、透明的調查。」不過強森呼籲：「各方緊急降溫，以減輕區域緊張態勢」。

伊朗反控美國政府撒謊

針對美國官員、加拿大、英國指控客機被伊朗導彈擊落，伊朗民航組織首長、政府發言人都駁斥這樣的訊息，伊朗發言人甚至指控這是美國的心理戰手法。

《中央社》報導，伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，伊朗民航組織（Civil Aviation Organization）首長阿貝德查迪（Ali Abedzadeh）今天接受新聞電視台獨家專訪時表示：「從科學觀點而言，這架烏克蘭客機不可能遭到飛彈擊落。」

阿貝德查迪說：「根據目擊者說法和從飛機零件蒐集到的數據，這架飛機起飛3分鐘後著火。機長在飛行高度8000英尺（2400公尺）時試圖讓飛機折返，但因為火勢，飛機墜毀而且爆炸。」他接著表示：「我們可以這麼說，考量飛機墜毀方式，以及機長試圖折返何梅尼機場而沒有在空中爆炸，因此，徹底排除它被飛彈擊落這樣的說法。」

《中央社》報導，官方伊朗通訊社（IRNA）當地時間10日報導，出現一項精心計算過的心理戰手法，引述美國國防部沒有具名的消息人士，發布新聞指稱這架烏克蘭客機遭到兩枚飛彈擊中。

政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）在聲明中指出，建議美國政府注意委員會所作結論，「不要撒謊和從事心理戰」，聲明說：「美國政府的心理戰系統，及基於故意或無意但予以支持者，為了達成自身目的而運用心理戰，拿這些謊言在痛失親人的家屬傷口上撒鹽、欺騙受害家屬，令人遺憾。」

聲明也提到，已經根據國際民航組織（ICAO）的規定組成委員會負責調查，「我們也邀請有公民在這起悲慘事件中罹難的有關國家參與調查」，且烏克蘭的代表已經抵達伊朗。

同時，《路透社》引述伊朗民航組織（Civil Aviation Organization）官員巴瓦瑞希（Farhad Parvaresh）報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已經接受伊朗邀請，將參與調查。

《中央社》報導，專門調查交通事故的國家運輸安全委員會表示：「已指派一名獲得認可的代表前往調查墜機事件。」委員會還表示，如同向來參與的任何一項調查，這次也不會揣測墜機原因。

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核稿編輯：羊正鈺