五個飲食相關片語：bread and butter、bring home the bacon⋯⋯

看完後,有沒有覺得食指大動、躍躍欲試呢?在學料理的同時,也和希平方一起學習各種與飲食有關的片語吧!

bread and butter

在許多西方國家,抹上奶油的麵包是幾乎每天都會食用的主食,這也是為什麼bread and butter衍伸的片語意思是「謀生的職業」、「主要收入的來源」,舉個例子:

She is a musician on weekends, but being a tutor is her bread and butter.(她在週末時是個音樂家,但家教是她謀生的職業。) I work as a hairdresser in a small town, and the neighborhood is my bread and butter.(我在一個小鎮上擔任髮型設計師,街坊鄰居是我主要的收入來源。)

bring home the bacon

許多西方人也常食用培根,算是主要的蛋白質來源,那麼把這麼重要的食物帶回家bring home the bacon的衍伸意思就是「養家活口」,舉個例子:

My mother works hard every day to bring home the bacon.(我的母親每天認真工作以養家活口。) These days, it is pretty common that both the husband and wife bring home the bacon.(現在,夫妻倆都有工作收入是相當普遍的。)

spice something up

料理美味的訣竅除了食材外,更在於調味、添加香料(spice),讓料理的味道變得更豐富、濃郁。而spice這個字衍伸出來的片語spice something up就是指「為...增添趣味」,舉個例子:

Jimmy loves to spice his lessons up by telling some silly jokes or stories.(Jimmy喜歡在上課時講一些愚蠢的笑話或故事來增添趣味。)

另外,當名詞時spice也有「額外的刺激、趣味」的意思,舉例來說:

The juicy gossip added a little spice to the mundane office life.(這精彩的八卦為單調的辦公室生活增加了一點樂趣。)

put all your eggs in one basket

不論在東西方,雞蛋都是相當重要的營養來源。如果把這麼重要又脆弱的食物全都放在一個籃子裡,不小心摔破後豈不是損失慘重?所以put all your eggs in one basket衍伸的片語意思就是「孤注一擲」、「將所有資源、希望集中在一個地方」,舉個例子:

I've applied to several companies because I don't want to put all my eggs in one basket.(我應徵了許多間公司,因為我不想把所有希望都賭在某一間公司。) Don't focus on a single stock; it is not wise to put all your eggs in one basket.(別只關注單一股票;孤注一擲並不明智。)

someone's cup of tea

看了這麼多食物的諺語後,是不是該來一杯茶呢?在英文裡,someone's cup of tea的片語意思是「某人的偏好、喜好」,常常會用於否定句中,舉個例子:

She loves Game of Thrones, but The Witcher isn't really her cup of tea.(她很熱愛《權力遊戲》,但她不是很喜歡《獵魔士》。) Thanks for inviting me, but clubbing isn't my cup of tea.(謝謝你邀請我,但我不太喜歡上夜店。)

將這些實用的片語學起來後,別忘了好好吃一餐犒賞辛苦的自己吧!

