德語媒體眼中的台灣大選：一場自由民主的保衛戰

文：鄭嘉瑩博士

台灣將在這周末同時舉行總統與國會改選，中國也正密切關注台灣的選舉，台灣大選的任何結果，都將對中國產生深遠的影響。

令人莞爾之處，中國在播報台灣總統大選相關新聞時，台灣官方的「中華民國」國旗、口號，會遇到如同台灣獨立標誌的待遇，在中國媒體的任何新聞中，一律都會遭到馬賽克遮蔽、消音。乃至台灣官方公職職稱，例如蔡英文「總統」等皆毫無例外的會被先行處理，避免對中國內部民眾傳達出一個多年的事實，「台灣是一個有自主權且能民主選舉的國家」。

近一個月，歐洲德語區國家的媒體相繼來台採訪。對台灣而言，總是有聲音認為德國是歐洲的傾中國家。實情上，無論德國因為經貿問題靠攏中國，或礙於聯合國非常任理事國身分等政治因素，德國對台灣國際地位的認知確實不脫「一個中國」政策的框架；但德語媒體眼中的台灣大選，仍有許多值得身處在這塊土地上的我們，藉由他者的旁觀視角，看見我們所忽略的盲點。

德國公共電視一台於1月3日周三專題報導〈Mittagsmagazin〉播出來台採訪的新聞。新聞中點出台灣在中國因素下，這場選舉並非單純一個民主國家的政黨間相互競爭的大選，而是牽涉背後中國勢力介入台灣大選，期望由代理人達成中國在政治上對台灣統戰的最終目的。

採訪中，台中基進黨候選人陳柏惟提到，這場選舉就是一個對抗親中勢力在台的大選，台灣沒有選錯的機會。更提到對手藉由過去他曾在中國工作的經歷，反過來用錯誤訊息打擊選情的荒謬。

蔡英文總統新年談話也提到，台灣正面臨著中國不斷施加的統戰壓力，這都將影響著台灣這塊土地習以為常的民主與自由，使台灣成為對抗威權的第一線，也是捍衛自身所信仰的民主自由。

當前中國面對台灣內部的狀況，處於一種「動態政策」修正的模式。對中國來說，當然最不樂見現任民進黨的蔡英文總統連任，同時該黨在國會亦取得優勢席次，若是這樣的結果，將代表中國對台灣動用龐大政治與經濟資源的攏絡政策，是不切實際也是失敗的。

中國最佳選擇是中國國民黨候選人韓國瑜，以及該政黨的國會參選人雙雙贏得此回大選，並取得國會優勢的席次。中國期待中國國民黨所認同的「九二共識」，能藉著大選推向台灣各界。

上海華東師範大學研究台灣的專家包承柯（Bao Chengke）博士在訪談中提到，沒有任何國家會希望領土遭到分裂，中國自然也不例外。包承柯認為，若蔡英文認為她可以走向獨立，那將給台灣與中國雙邊關係帶來災難性的後果，中國人無法接受這一點。中國浙江大學台灣研究專家孔小輝（Kong Xiaohui）亦表示，若蔡英文再執政四年，將令台灣與中國的關係產生非常負面的影響。

台灣中國因素的臨界點？

德國公共廣播電台的採訪，則提到台灣於2014年太陽花學運中，抗議政府與中國簽署不透明的貿易協定，以及一廂情願相信與中國往來，就可順勢解決台灣內部經濟上諸多的結構性問題。

這場學運也引爆出台灣在民主化後，其經濟發展在結構調整上的困境與緩慢。於1990年代起，台灣廠商多數都只是藉由搬遷到生產成本相對低的中國，解決當時所遇到的人力成本高漲、環境意識抬頭等問題。

同時間，中國改革開放大力發展經濟，為了吸引來自台灣的企業投資與資本，以及中國自身對台統戰目的的需求，因而給予台商諸多其他國家所無法給予的高額補貼優惠，這對90年代到千禧年後的台灣來說，形成了強大的磁吸效果。

這無疑導致台灣內部產業空洞化的現象，使得台灣產業發展出現仰賴特定產業，以及並未全面產業升級的困境。更因台灣內部長期政經資源分配不公，形成一個內部分配不均的相對剝奪感。這亦成為此次大選中，幾組候選人不斷強調靠向中國，打造更緊密產業鏈的政策呼籲，並認為這也能同時解決政治上的與中國間的僵局。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統候選人韓國瑜（前右）、副總統候選人張善政（前左）9日晚間在總統府前凱達格蘭大道出席「台灣安全、人民有錢凱道勝利晚會」，號召百萬庶民站出來，攜手催票衝刺選情。 中央社記者裴禛攝 109年1月9日

台灣產業近年可說單靠特定產業的成長在維持，尤其是半導體業。瑞士新蘇黎士報（Neue Zürcher Zeitung）1月7號的報導提到，台灣的半導體產業，已成為全球下一代科技發展的希望，無非是台灣半導體業掌控了龐大的關鍵技術，以及其高靈活性，成功打造出一個獨一無二，也難以取代的產業鏈。

報導指出，以台灣2千3百萬人口來說，台灣控制了全球65%晶圓生產、50%的半導體封裝測試，同時在IC設計與光學零組件上，也都有著高比重的市場占有率，使台灣成為一個無法忽略的產業巨人，以及全球半導體供應鏈上的關鍵者。

然而，台灣與中國高度產業密切連結，在中美貿易戰的局面中，台灣勢必得思考自身在國際產業鏈的地位。近年中國不斷扶持自身企業，透過龐大補貼去模仿、學習諸多產業，台灣引以為傲的半導體產業也不例外。這不但是貿易戰中的價值選擇，對台灣來說更是一個「生命線」的價值。而這都還未考量中國長期以來藉由台灣對中國的經濟依賴，進而形成以經逼政的態勢。

這都深遠的影響著台灣，也對此回大選帶來深遠的影響。隨著貿易的時間、戰線拉長，台灣正站在十字路口中，必須得選擇自身下一個定位何在？以及是否藉由貿易戰吸引台灣回流投資之餘，促進內部產業轉型的可能。

被中斷的對話，對外拓展的機會窗

近年，北京因民進黨政府的執政，片面中斷與台灣之間的溝通管道，以及緊縮中國旅客訪台的名額限制。中國冀望藉由經濟面上的施壓，希望民進黨能承認「92共識」，並擴大與台灣在野黨的訪問、交往，多管齊下希望能威迫民進黨政府妥協、改變民進黨潛在的「台灣優先」價值。

蔡英文總統則在上台後，不斷呼籲中國應理性、冷靜且不帶條件的與台灣對話。而在2019年初中國國家主席習近平的談話上，中國也顯露出並無所謂「92共識」，而僅有中國所認定的「一個中國」，以此加大力道對台灣施加壓力，企求能「質變、量變」的改變台灣民情。

然而，隨著2019年夏天香港情勢的發展，台灣許多人逐漸意識到中國所承諾的保證，不必然是可被信守的。這在台灣與中國間複雜的歷史問題糾葛上，出現一個難以「釐清」、「認清」的機會之窗，使台灣內部意識到習以為常的民主、自由，並非是一成不變的。

Photo Credit: AP/達志影像 香港跨年夜，民眾遭警方以催淚彈驅散。

經濟上，近年台灣執政當局很清楚內部需要經濟結構的轉型，台灣極度仰賴對外貿易，更需擺脫當前近50%的對中貿易依賴問題。台灣開始鼓勵廠商前進各個新興市場，以及投資未來的技術開發。隨著貿易戰的發酵，許多台灣廠商也選擇回到台灣，重新打造自身產業的高價值產業鏈。

固然這些政策有所效果，但在民眾渴求快速達成效果的期望心理，以及自2018年地方大選以來，中國藉由台灣內部的各類不實訊息，不斷發動打擊台灣經濟、政治（尤其是同婚合法議題）的資訊戰，使得蔡英文政府面臨前所未有的挑戰，且在政治、經濟上都難以迴避、回擊。

資訊戰背後的台灣，面臨選後撕裂的麻煩

身為樂手，同時也是知名樂團出身的立委林昶佐受訪時說到，台灣必須為自己甩脫中國因素，找到一個獨立自主的方法。然而，包括他自身所屬的樂團，以及開明與台灣獨立意識的價值，卻都嚴重威脅著自身選情，而這也是其他類似立場候選人遭遇的同樣問題。在資訊戰下，支持台灣人權、綠能議題的國會議員，無不飽受不實資訊的困擾，以及自身選區選情遭受嚴重打擊的事實。

《經濟學人》近期所刊出的台灣大選報導，以及2019年12月德國世界報的報導。台灣這場大選不僅僅是價值性的選擇，更突顯出台灣內部在野黨，透過資訊戰的威力，撕裂台灣內部長期以來所困擾的地域認同、人權價值。

國民黨候選人韓國瑜在近月台灣內部所舉辦的總統大選辯論會上，依照台灣事實查核中心所統計、考據的結果，其錯誤資訊比例高達50%，而這卻無損於其受到民眾歡迎的事實。

Photo Credit: 中央社 2020總統大選電視辯論會29日下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文（右）、國民黨總統候選人韓國瑜（左）、親民黨總統候選人宋楚瑜（中）出席與會。 中央社記者裴禛攝 108年12月29日

在蔡英文近年內政大刀闊斧下，台灣內部許多人卻相對緬懷過往的生活。包括年金改革、同性婚姻法案的通過、擴大台灣基礎建設的完善等。諸多的不實資訊，成功的煽動被改革者，或相對較不關心人權議題、以及既得利益者的支持。無論選後哪一組總統候選人贏得大選，都將嚴重改變台灣內部的平和，產生難以撫平的對立性。

固然蔡英文近來不斷強調中國對台灣民主、自由的生活與價值所帶來的威脅，同時在近半年香港情勢的狀態下，台灣越來越多人認清到對中國的想像，其實並非是如此的美好；人們也越趨擔憂中國對台灣的威嚇與影響力。

另一方面，中國則不斷加大對台資訊攏絡的影響力，並透過台灣地方組織推進中國自身話語權的影響範圍，企盼藉著中國國民黨等政黨，達成影響台灣選舉的實質效果。台灣則於近日通過了《反滲透法》，加大對抗中國資訊戰的武器。

台灣研究資訊戰專家沈伯洋受訪談到，許多帶有錯誤訊息的資訊，藉由境外網路進入台灣，並影響著社群網路上的言論、分享，而追查後都會發現這些訊息多跟中國有所關係，也間接證實中國的確藉由各種管道，乃至新興社群媒體，試圖影響、操控台灣選舉，並希望達成中國所期望的結果。

而台灣在這樣的選戰氛圍下，也的確受到資訊戰的影響，使得包括國會大選與總統大選，都成為一個極可能成敗皆在此的狀態。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航