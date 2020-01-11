川普改寫朝鮮半島遊戲規則，是「天滅中共」的展現？

文：夏小強

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩會面，可謂史無前例，這是歷史上第一次美國總統與北韓最高領導人的直接會晤。川普此舉，改變了持續多年的朝鮮半島遊戲規則。

中共和北韓是如今世界上僅存不多的共產主義政權，具有共同的意識形態和革命目標：金正恩通過發展核武器，最終用武力統一朝鮮半島，把朝鮮半島變成共產主義政權的半島；這與中共在向全世界輸出共產主義意識形態和革命一樣，也是中共顛覆自由世界和毀滅人類計劃的組成部分。

中共花費巨資和曾經犧牲幾十萬中華兒女的生命來支持北韓，容忍北韓的耍無賴和敲詐，其根本原因是：北韓是中共維持共產政權統治來對抗自由世界的最後一道防線，也是中共在最危急時刻的轉嫁政權危機和視線的工具。

北韓的背後有中共和俄國，北韓的「人質」有韓國與日本。朝鮮半島的危機，其實質就是一場美、中、朝、俄、韓、日六國之間的政治遊戲。從上個世紀九十年代開始的遊戲規則，由中共主導做中間人進行所謂的「談判」，中共與北韓則持續表演雙簧戲或苦肉計，把美國和國際社會玩弄於掌股之間。

其結果是，面對從金正日到金正恩多年來的核訛詐，美國和國際社會多次的重啟談判和經濟制裁等方案都沒有顯著成效，因為幾乎所有的經濟層面的制裁，都無法真正切斷中共對北韓的祕密資源供給。

但是，自從川普就任美國總統之後，其鮮明地對抗共產主義和回歸傳統的施政方向，正在影響和改變著世界的局勢。朝鮮半島此前的遊戲規則和形勢走向也將隨之改變。

從川普和金正恩達成會晤的消息來看，也顯示出外界很多人把金正恩當成可笑的「瘋子」的誤判。長期以來，金正恩一直給外界一種失去理智、陷入瘋狂的假象。相反，金正恩在「瘋狂」背後的動作，其實都有精細的政治考量。

對於金正恩來講，不斷試射導彈和進行核試驗，製造中國與韓國、美國之間的緊張和裂痕，是其維持金家政權的必要手段。通過這樣的方式，讓美國對中共施壓。金正恩在多國之間的政治博弈中，不斷試探各國之間的底線，來達到平衡。而不管川普和金正恩的會面結果如何，金正恩起碼都達到了暫時緩解制裁的目標。

朝鮮半島出現如今的局面，最為主要的原因則是川普。川普不像他的前任，經常以個人政治利益得失為首要考量的政客那樣行事。川普具有強烈的責任感和使命感，來擔當美國總統的重任，讓美國更加強大，對抗共產主義，回歸傳統。因此，朝鮮半島局勢，可能將要發生實質的改變。

雖然，鑑於金正恩政權多年來對國際社會的欺騙和玩弄，外界對川普與金正恩的會面雖有一定期待，但並不完全抱樂觀態度，擔心美國仍會被金正恩的拖延戰術欺騙。但是，川普不是歐巴馬（Barack Obama），川普敢說敢幹，真刀實槍，結果可能會有不同。

美國國會重量級參議員吉姆・里施（Jim Risch）在接受美國之音訪問時說，「北韓領導人金正恩必須認識到，川普總統是一位與其他前任非常不同的總統，他將堅定地捍衛美國本土、保護美國在該地區的盟友及公民。川普不是歐巴馬。」

國會資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）日前在Twitter上發表聲明，直接警告金正恩說，想要和川普「親自會面」，並「戲弄川普總統」，對他沒有好果子吃。「如果你那樣做的話，這將會是你和你的政權的終結。」

川普和金正恩會面，釋放出的最為關鍵和實質的信息則是：朝鮮半島局勢走向出現了一種令人期待的可能性：中共可能將會逐漸並最終失去對北韓的控制，這預示著中共也就失去了對抗美國和自由世界的一個工具，這將會是對中共政權的一大打擊。

從更深層意義上來看，這可能也是「天滅中共」這一天意在世界政治層面的展現之一。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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