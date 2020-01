refuse還是reject：兩種「拒絕」有什麼差別？

英文中的refuse、reject、decline都有拒絕別人的意思,但我們可以根據自己喜不喜歡、資格符不符合、或者說話的場合來區分使用方法及時機。

refuse

(v.)拒絕、婉拒(n.)垃圾、廢棄物

Photo Credit:世界公民文化中心

「只要我不喜歡,即使你是100分,我還是要拒絕你。」refuse用在強調自己的立場,跟事物本身的對錯、條件,沒有關係。refuse當名詞時有「垃圾」的意思,此外它也是這3種「拒絕」中使用頻率最高的字。

例子:

My friend refuses to loan me $1,000 for buying a concert ticket. 我的朋友拒絕借我1000塊買演唱會門票。

reject

(v.)拒絕、否定(n.)報廢品

Photo Credit:世界公民文化中心

「雖然我很喜歡,但因為你沒有100分,所以抱歉──我要拒絕你。」reject用在事情有絕對門檻的時候,決定者只是依照條件給予接受或拒絕的判斷。reject作名詞使用時有「報廢品」的意思。

例子:

The manager rejected our new project. 經理否決了我們的新企劃。

decline

(v.)用言詞拒絕、減少(n.)衰退

Photo Credit:世界公民文化中心

「不好意思,你很不錯,但我還是要婉拒你。」無論何種原因都可以使用,但是語氣比起另外兩個更委婉、溫和、客氣。decline當名詞時有衰退的含意。

例子:

The princess is believed to have declined various proposals of marriage. 據說公主已經拒絕各式各樣的求婚。

參考資料:englishgramma、BBC、portlandenglish

