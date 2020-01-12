【插畫】憂鬱症並非只要「想開一點」就好

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

憂鬱症是現代人的一大文明病，根據統計，台灣約有200萬人患有憂鬱症——意即每10人當中，就有一人深受所苦。

話雖如此，許多人對憂鬱症仍有很大的誤解，例如有許多人覺得憂鬱症不算病，但醫學早已證實憂鬱症是精神與腦部的疾病，可能是因為基因、遺傳、賀爾蒙、壓力等症狀引起；也有人會說「想開一點就好啦」，但憂鬱症的患者不是不想，而是不能，因為失去了「開心」的能力和對事物的熱情，就像是失去了腿無法走路一樣。

此外，也有些人看到周遭朋友樂觀的外表，就覺得他不會得憂鬱症，卻不知道其實他正在壓抑自己的情緒，更有些人覺得憂鬱症只是逃避偷懶的藉口，這些都是錯誤的認知。

科技愈進步，卻愈壓得人喘不過氣；許多人努力生活，最後卻被無形的「憂鬱」擊垮，甚至選擇離開了人世。身為21世紀最大的文明病，它需要被更多地了解與認識，盼遺憾的事能夠不再發生。

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航