澳大利亞射殺上萬野生駱駝，只因喝水太多

文：李京慧、任琛（德新社、美聯社、法新社等）

據澳大利亞當局公佈的消息稱，野生駱駝威脅著偏遠地區的原住民村莊。據南澳大利亞州環境部稱，現在，已經有大批成群的駱駝闖入原住民居住的地區尋找水和食物。這些駱駝污染飲用水，搶走庫存不多的糧食。

這是澳大利亞皮詹加加拉和陽昆加加拉（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara）地區首次採取的此類物種淘汰措施。在澳大利亞這一人口稀少的偏遠地區生活著約2300名原住民。

澳大利亞農業部稱，射殺野生駱駝不僅是為了保障人的生存，也是為了保護牲畜。已經有牲畜和動物因乾旱缺水致死或因搶食搶水被踐踏致死。駱駝將由乘坐直升機的狙擊手射殺，並按照動物屠宰最高標準盡可能減少動物的痛苦。

19世紀中期，澳大利亞首次從印度引入駱駝。如今，澳大利亞沙漠中的野生駱駝可能比世界其他任何地方都多。在2010年通過的《全國野生駱駝行動計劃》中，調查報告的作者估計澳大利亞的野生駱駝超過100萬隻。如果不進行控制，八到十年之後數量就會翻倍。駱駝在澳大利亞是不受歡迎的動物，因為它們會污染水源，在覓食時踐踏自然植被。

煙霧跨洋到南美

2019年是澳大利亞有史以來最乾旱的一年。極端乾旱是引起該國持續數月的毀滅性大火的主要原因之一。由此產生的煙霧已經飄到1萬1000公里外的南美洲。

氣象學家證實，智利中部萬里無雲的天空因煙塵變成了灰色。從阿根廷巴塔哥尼亞南部到柯爾多瓦和布宜諾斯艾利斯等中部省份，都可以見到煙霧。據阿根廷氣象局SNM稱，煙雲的高度約為5000公尺。因此不會構成健康風險。只是天空變的灰濛蒙，到了傍晚夕陽顏色更紅。

自10月份大火爆發以來，澳大利亞共約11萬平方公里的土地被燒毀，相當於保加利亞的國土面積。大火至少造成25人喪生。

根據一位科學家的估計，大火至少導致十億隻動物死亡。雪梨大學生態學家兼教授迪克曼（Chris Dickman）說，僅在東海岸的新南威爾斯州，就有超過八億隻哺乳動物，例如無尾熊、袋鼠、爬行動物和鳥類死亡。迪克曼說，這些數字還只是非常謹慎的估計，死亡動物的實際數量應該更高。

他的最新估計是基於2007年動物保護組織「世界自然基金會」的一份報告。該報告介紹了新南威爾斯州野生哺乳動物（不包括蝙蝠）、爬行動物和鳥類的密度。青蛙、昆蟲和其他無脊椎動物沒有被計算在內。

現在多個國家已經伸出援助之手。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）便發推文說：「歐盟及其成員國已做好準備付出更多努力。」據米歇爾說，到目前為止，歐盟已經為方便救援而提供了地圖。此前，美國總統川普（Donald Trump）在與澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）會面時表示願意提供援助。

新南威爾斯州消防局局長菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）說，目前的少量降雨和氣溫稍微降低對減緩火情「要有利得多」。現在，最重要的抓緊這一短暫的降溫時刻，防止火勢繼續蔓延。但是，數不勝數的叢林和森林大火火勢太猛，無法撲滅。只有持續的降雨才有可能滅火。

澳大利亞當局預計到週五（1月10日）氣溫將再次上升。

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