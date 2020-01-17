用人性與科幻電影解讀「路易莎 vs. 星巴克」的咖啡之爭

文：老爹談影

即便距離《銀翼殺手》上映以經38年過去了，民生社區大部分還是併排的五樓公寓，即便增添紙醉金迷的信義區，莊敬路與吳興街還是保留了十幾年前的樣貌。那個高聳入雲的大廈並沒有取代熟悉的風景。

面對社會秩序的制約，我們愈渴望人性的保留。

路易莎咖啡廳遍地開花，擠壓了咖啡龍頭星巴克的存在。雖然不少人主張是價格優勢使然，但我認為路易莎咖啡館雖然是連鎖店，但每家分店都有自己的風格，暖色系的木製傢俱，保留紋理的石灰牆，星巴克比較像是統一出場的系統家具，布置都有統一的規格，其實感受不太到居家般的放鬆感。

Photo Credit: 中央社 咖啡連鎖品牌路易莎（Louisa）強調平價也能喝到好咖 啡，站在消費者立場思考，進一步提供多元服務。學區 附近的輔大門市，就有不少學生喜歡到店內自習、討論 ，因此門市內引進長桌，並廣設插座，客人停留時間變 長，同時也提升客單價。 中央社記者裴禛攝 108年4月5日

面對制度加諸在己的壓迫，我們更渴望脫離冰冷的框架，想要在都市叢林裡感受自己的存在被重視。四十幾年前的科幻，總是表達人際關係愈疏離，但四十幾年後的現在，人們卻主動想要拯救瀕臨消逝的連結。

每個人喜歡科幻的理由不一樣，有人因為影像中的科技奇觀而著迷，也有人愛上蘊藏奇觀影像下的哲學糾葛，我個人則是喜歡日常生活在未來延伸的真實感，若科幻裡有太多超乎我常識之外的事物，我會比較沒有安全感。

現在最引人著迷的科幻，主題都圍繞在對抗機械化社會制度，我們每個人都希望自己獨一無二的生命經驗，能被用各種方式保留下來，若要達到這種目的，就必須跟周遭的人產生積極的連結。

咖啡館某種意義上，就是抵抗機械社會化制度的存在。我認為一間咖啡館要開的好，你個人要懂得生活，懂得如何充實自己的生命，因為一間咖啡館裡的角落跟擺設，都會暴露出經營者的生命痕跡，喜歡電影跟喜歡烹調的人開出來的咖啡館絕對不會一樣。星巴克毫無個性的裝潢，就像是千篇一律的無聊科幻電影，缺乏了想讓人探索的動機。

Photo Credit: AP/ 達志影像

科幻電影裡出現的百層大樓，究竟是因為我們希望它出現而出現，還是恐懼它的出現而出現？幾十年下來，有些科幻場景沒有被實現，或許之所以讓它們在電影裡出現，是顯現對於它的存在的恐懼，就像我們或許會喜歡《機器戰警》裡酷炫的機器人，但我們應該不樂見現實有人除了大腦之外其餘都被改造成機械，因為電影裡的生化機器人，象徵著人類被資本主義活生生的解構與重組，我們的靈魂困在冰冷的算計跟體制裡，我們外在的身分要因應世界的規則做替換。或許《銀翼殺手》裡高聳入雲的大樓，並不是希望未來能出現這樣的高樓大廈，而是象徵著我們害怕與別人失去連結吧？

Photo Credit: IMDb

我喜歡的科幻電影，並不是那些刻意把未來描寫的愁雲慘霧的類型。擅長拍攝科幻電影的好萊塢導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron），並不會讓悲觀論占據整個未來的世界。

《阿凡達》雖然也有用戰爭科技征伐外星民族的場面，但另外一群科學家卻藉由科技，努力地與納美人產生善意的交流。人類的文明從會使用火開始，但人類會因為火災而停止使用火嗎？或許最有趣的科幻故事，是著墨於如何用科技保持人性這件事吧？

Photo Credit: IMDb

路易莎咖啡在連鎖體系下，准許了靈魂用自己方式呼吸的空間，就像在未來的科幻故事裡，人性的溫度不見得要完全被犧牲。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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