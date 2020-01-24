雙手平舉時單手無力，需警覺可能是中風症狀

宜蘭一名年約64歲黃姓婦人，上週末參加雲林縣燦林國小同學會，與國小同學們至溪頭兩天一夜旅遊。結果在遊覽車上準備回程時，黃婦突然感到身體右側沒有知覺，無法動彈，接著大冒冷汗。想說自己的狀況，卻發現連話都已說不清楚。

同學們趕緊向司機反應，接著將遊覽車開至衛生福利部南投醫院急診，診斷為腦中風，即時為病人施行血栓溶解劑治療，目前患者恢復狀況良好。

雙手平舉時單手無力，需警覺是中風症狀

南投醫院神經內科鄭耕兆醫師表示，腦中風主要是因為腦部血流受阻，導致神經性缺損或腦部缺血、缺氧，造成暫時性甚至永久性的腦功能異常。而腦中風的患者在黃金治療時間內送醫，經醫師評估後使用血栓溶解劑治療，可大幅提升預後比率，有機會恢復正常功能。

缺血性腦中風的患者，應把握住治療時機。鄭耕兆醫師提醒，當出現臉部表情不對稱、說話不完整、講話不清晰、雙手平舉時其中一支手會無力、甚至無法舉起等症狀，就要警覺可能是中風的症狀。民眾應趕緊記下時間，盡速送醫，爭取治療的時間，能夠降低失能與神經功能障礙的風險。

鄭耕兆醫師也呼籲民眾別嘗試民間流傳的硬幣刮手、拿針刺手指頭甚至放血等方法，只要即時就醫治療，就有機會恢復正常功能。

並非所有醫院都有提供24小時的腦中風治療，鄭耕兆醫師呼籲民眾，在緊急當下應聯繫119，救護人員接獲通報後，會隨即送往腦中風緊急醫療處置醫院，而南投醫院為急救責任醫院，設置腦中風小組，把握緊急治療時機，將病患的肢體偏癱等後遺症降低。

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