川普危險的短視行為，反讓中國成為一種理智的建設性聲音

文：Frank Sieren

若美國人攻擊伊朗，也會直接傷及中國的戰略利益。和世界各國一樣，1月3日夜間，北京也只能眼睜睜看著美國總統川普（Donald Trump）如何指令清除伊朗悍將蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。此後，即便是敵視伊朗的巴格達政府也要求美國軍隊撤出伊拉克。1月8日夜間，伊朗以對伊拉克境內的美軍基地實施導彈攻擊作出反應。

對中國而言，中東地區局勢也是「茲事體大」。原油消費全球排名第二的中國從該地區進口的原油佔進口總量的50％。雖在向中國出口石油的國家中僅位居第七，但數年來，伊朗已成為北京的一個密切的經濟、外交夥伴。中國是伊朗最大的貿易夥伴。中國在該國的投資也不停上升，——從2005至2018年，投資額超過270億美元。去（2019）年夏季，兩國達成一致：未來25年裡，中國向伊朗能源領域投資2800億美元、向基礎設施和製造業投資1200億美元；作為交換，北京獲得價格更低的原油；相關生意以中國人民幣或俄羅斯盧布結算，因為，俄羅斯企業亦將被邀請參與其中。

伊朗——對「新絲綢之路」有重要意義

這樣，對中國的「新絲綢之路」而言，伊朗扮演著日益重要的角色。這一地理戰略的百年大計項目的最重要軸心之一是從中國經巴基斯坦和伊朗，直抵伊斯坦堡，再從那裡繼續延伸至希臘的比雷埃夫斯港（Piräus）。而巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）深水港毗鄰巴－伊邊界和全球40％的原油運輸所經由的荷莫茲海峽。根據計劃，未來應能經由巴基斯坦境內經濟走廊，將原油和貨物從該港直接輸往中國。巴基斯坦有著與伊朗和中國的共同邊界，而若走北方路線，貨物需經過3個中亞國家。

因此，中國政府無論如何都要阻止，因美國的干涉地區局勢不穩，以致爆發一場公開的戰爭。川普肯定不是有著高度外交敏銳感覺的地緣政治大家。不過，軍事打擊伊朗也會觸及中國人，這一點，他也該清楚，而且，很可能，這一點也符合他之所願。

北京在中東的戰略具長期眼光，講求作為一種平衡力量影響德黑蘭，——注重生意，但無意於軍事冒險。而隨著美中關係自川普就任以來越變越糟，重心出現了位移：北京日益重視以一位親密夥伴和反制美國霸權主義要求的平衡力量的形象出現。

中國和伊朗深化雙邊「戰略關係」

去年12月底，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）剛在北京會晤了中國同事王毅，以「繼續加深戰略關係」。這是兩國間一年內的第四次高階會晤。軍事上，兩國也靠得更緊：多年裡向德黑蘭出售軍火的中國新近剛同伊朗和俄羅斯武裝力量在阿曼灣舉行了為期4天海上演習。中國國防部稱，這只是三國武裝力量之間的一次「正常軍事交流」；而伊朗海軍上將塔哈尼（Gholamreza Tahani）的說法就露骨得多了：此次軍演是「伊朗無法被孤立」的明證。

此言並非杜撰，這一點也可從有關伊朗核協議的討論中看出。因軍事打擊被逼到牆角的德黑蘭現在宣佈要退出。2015年，在伊朗和聯合國安理會5個常任理事國——美中俄法英及歐盟之間談判達成的核協議旨在遏止伊朗在地區的主導地位。很多人慶賀該協議是外交成果。北京和布魯塞爾，但還有俄羅斯，還從未像在這件事情上一樣如此密切合作過，當時的關鍵是，說服時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）相信，與伊朗達成這一交易對世界穩定而言是好的。時任德國外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）和中國外長王毅當時扮演了重要角色。

「史上最糟交易」

川普的看法則截然不同，並於2018年5月單方面宣佈退出這個「史上最糟交易」。當時，歐盟就已不願參與川普的制裁及其「極限施壓」戰略。當時，德國與中國就有著比同美國更大的政治共同點。然而，德國政界過於猶豫，未能明確宣示，川普的政策不符合我們的利益和我們的傳統。

畢竟，伊朗外長扎里夫宣佈了，若所有各方——包括美國在內——承認核協議、華盛頓取消制裁，伊朗願意重返談判桌。中國外交部也表示，該協議是遏止全球核武器擴散、保障中東和平與穩定的一個「重要支柱」。當然，各方都知道，川普不會同意。對他來說，更為重要的是，在總統選戰中以一名堅定的領袖的面貌示人，並因此轉移人們對比如所面臨的彈劾調查程序的注意力。在此，正如在迄今的任期內那樣，他的行動充滿風險、極其短視，尤其讓北京得個正著。

中國——理智的建設性聲音

這樣一來，中國正可以再一次在伊朗和世界舞台上顯示出自己是一種理智的建設性聲音：白宮裡的川普將比過去任何時候都更多地聽到尤其是來自新興國家的呼聲——要「一帶一路」，不要「炸彈和磁碟列陣」。國際法上大成問題的對一名伊朗高階軍人的清除，以及川普關於必要時不惜轟炸伊朗境內文化遺址的狂妄宣佈，使得本身亦侵犯人權的中國竟顯得像是一個首先關注多級穩定的溫和世界大國。而鑑於中國新近自己也成了美國的世界稱霸訴求的犧牲品，北京在此便得到了更大的可信度。

中國外交部發言人耿爽批評美國在伊朗的所作所為時表示，「強權政治不得人心，不可持續」。他知道：美國以其戰爭言論和花費巨大的衝突在國際間日益喪失可信度、導致國際社會越來越分裂之時，中國的游戲空間則在增加。美國由此留下的每一個權力真空，中國都將立即試圖填補。——悄然而行。

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