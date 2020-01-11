【2020立委選舉】民進黨立院過半再度「完全執政」，雲林以南「百發百中」

2020年大選，民進黨再次鞏固執政勢力，除了在總統部分由蔡英文以817萬高票連任、創下台灣史上總統當選最高得票紀錄之外，民進黨在國會立委總席次上更是大有斬獲，再次成為國會第一大黨。蔡英文稍早在國際記者會結束後，再度面對支持者發表勝選感言，表示「我們一起守住了這一塊自由的土地，我們一起守住了這一個民主的堡壘。」

本次立委選選舉，民進黨一共獲得了61席，比2016年的68席少了7席。

區域立委：46席（已經過半，區域立委席次共73個）

原住民立委：2席（平地原住民陳瑩、山地原住民伍麗華）

不分區立委：13席

立法院立委席次變化

2016年：民進黨68席；國民黨35席；親民黨3席；時代力量5席；無黨聯盟1席；無黨籍1席

2020年：民進黨61席；國民黨38席；民眾黨5席；時代力量3席；台灣基進1席；無黨籍5席

艱困選區5上5下

民進黨在區域立委上一共獲得了46席，比2016年拿下的49席少了3席。不過，選前公布的10個選戰陷入「五五波」的膠著選區，其中5個五五波的選區，包括新北市第十二選區的賴品妤、桃園市第二選區的黃世杰、新竹市第一選區的鄭朝方、台中市第五選區的莊競程、彰化縣第一選區的陳秀寶都勝選。

不過台北市第三選區吳怡農與第七選區許淑華、桃園市第四選區鄭寶清、彰化縣第三選區洪宗熠、花蓮縣蕭美琴，則宣布敗選。

Photo Credit: 中央社

至於新北市淡水區呂孫綾、台北市港湖區的高嘉瑜，選前評估稍微領先，不過選舉結果出爐，高嘉瑜擊敗老將李彥秀確定進軍國會，但呂孫綾則不敵國民黨新秀洪孟楷，宣布敗選。

另外，民進黨也在雲林以南全拿，號稱「濁水溪以南最艱困選區」的雲林縣，2席立委都由民進黨拿下；嘉義市1席、嘉義縣2席也由民進黨立委勝選，另外在鐵票倉台南6席全拿、高雄更是「八仙過海」，屏東提名1席勝選。

總統蔡英文稍早向待在競總外的民眾表示，謝謝台灣人的勇氣堅持，一起守住了這一塊自由的土地，民主的堡壘。剛剛她召開國際記者會，向全世界媒體說明這一次選舉的意義，「此時此刻我的心中只有感謝，謝謝大家！」

Photo Credit: 中央社

蔡英文表示，台灣人民再一次展現尊嚴、自信，今天大家的勇敢自信決定，將成為明天全世界各大媒體的焦點，每一個人都是主角，相信民主國家、香港的朋友，都會為台灣人民今天的決定感到高興。「中華民國台灣，這美麗而勇敢國家，怎麼捨得不多看他一眼呢？在這裡，我要跟大家說，領導這個國家，是我畢生最大榮幸。謝謝大家給我這個機會。」

蔡英文也對支持者喊話，我不會忘記對你們的承諾。我還有4年的時間，我一定會留下一個更好的國家給你們。也感謝沒有投票給他的人，過去3年多來，大家對蔡英文的執政表現並不滿意，未來會繼續努力，「我們都是台灣人，所有的台灣人，都是家人」。再次呼籲支持者今晚開始放下對立，擁抱彼此。

選舉結束了，明天太陽升起，台灣人民仍舊一樣的善良。

蔡英文也提到，這次選舉，民主的聲音，相信對岸也聽到了。正是人民的選擇，兩岸雙方都有責任致力確保台海和平現況，也誠懇呼籲北京當局，「和平對等，民主對話」這8個字是兩岸長期穩定的關鍵，也是兩岸人民拉近距離的關鍵。

蔡英文也感謝兩位競選對手，表示選舉中難免有一些意見不一致，但感謝他們共同推進台灣民主。蔡英文強調，民進黨贏是民主，國民黨贏也是民主，親民黨贏也是民主！台灣人民最引以為傲的是，從來不是特定政黨勝利，最感到驕傲的是，總是在每一次民主選舉後彼此鼓勵包容。為下個目標不分黨派合作。

黨主席卓榮泰：選舉結果不代表贏得人民信任，只是給予再一次機會

卓榮泰也率團隊表示國會過半，代表台灣人民對於民進黨執政的肯定。

卓榮泰說，蔡英文總統的連任成功，代表台灣人民向中國傳遞了3個重要的訊息，包括拒絕習近平主席所稱的一國兩制台灣方案，向中國說不；台灣人民捍衛民主制度、保衛民主安全的意志堅定；我們的總統展現強大的領導力，守住亞洲民主的前線，特別替香港朋友加油，民主的道路上，台灣與你們同行。

卓榮泰說，當世界的民主面臨嚴峻的挑戰，中國威權擴張滲透各國，境外假訊息排山倒海而來，民進黨與台灣人民在這次選舉中力抗共產黨與國內親中勢力的步步進逼，十分困難，未來也會更加困難。

蔡英文順利連任，黨主席卓榮泰除了感謝台灣人民做強而有力的後盾，也感謝國際友人的強力支持。卓榮泰說，雖然中國在過去3年斷了台灣7個邦交國，但台灣不會放棄將會持續與國際社會合作，希望國際社會能給予台灣支持。

卓榮泰也說，感謝人民給民進黨再一次機會，雖然上次九合一大選的失敗，感謝大家給再一次機會。卓榮泰說，這次的勝利不代表贏得人民的信任，只是給予另一個機會，民進黨要謙虛以對，絕對不能驕傲，不能輕忽各界給的期待，要戰戰兢兢迎接未來的4年。最後他說，

致民主，致自由，致偉大的台灣人民。

Photo Credit: 蔡英文競選總部 提供

民進黨不分區立委名單排序：

吳玉琴（現任不分區），台灣社會福利總盟理事長 洪申翰，綠色公民行動聯盟副秘書長、反核運動人士 范雲，社民黨前召集人、台大社會學系教授 羅美玲，來自馬來西亞的南投縣議員，新住民代表 邱泰源（現任不分區），中華民國醫師公會全聯會理事長，曾任台大醫學院教授 周春米（現任不分區），曾任法院法官、執業律師 游錫堃，前宜蘭縣長、行政院長、總統府秘書長 柯建銘（現任區域），民進黨黨團總召 管碧玲（現任區域），高雄市立委、前高雄市文化局長 莊瑞雄（現任區域），屏東縣立委 沈發惠，前新北市議員，民進黨中常委 林楚茵，三立電視主播、台北市議員梁文傑太太 湯蕙禎，桃園市政府民政局長

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核稿編輯：羊正鈺