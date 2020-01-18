所以我說那個醬汁呢？──《中華一番》李嚴的悲劇性缺陷

文：罵克伍陸

本文試圖透過各種分析方式，回答龍蝦三爭霸裡兩個經典問題：

所以我說那個醬汁呢？ 你怎麼帥成這樣？

我們發現這兩個問題看似亂七八糟，但要追尋合理的答案卻也不容易。比如醬汁問題儼然已經成為一個鄉民梗，但卻沒人爬梳其問題脈絡，甚為可惜。

另一方面，「你怎麼帥成這樣」，一開始看來是字幕組的惡搞，卻歪打正著地說中觀眾對李嚴的觀感。動畫的世界從來不缺美型帥哥，但像李嚴這樣臉上有傷的大叔卻還能獲得眾人的稱讚。我們只能假定：李嚴之「帥」並非外表上的，而是有某些鋪陳而造成的，顯然是一個值得深究的美學問題。

圖片來源：作者提供 作者小川悅司為李嚴做了兩種簽名板，據稱是台灣人的委託。

就《中華一番！》整個故事來說，李嚴的登場原先是要帶出主線──黑暗料理界的存在，樹立正邪對決的楔子。但龍蝦三爭霸卻自成一格以下剋上，成為經典橋段。綜觀動畫52集的《中華一番！》中，24－27集（也就是李嚴出現的劇情）[註1]總是深得人心。據鄉民指出，每逢21小時後，李嚴的出現總是能提高15－20％的收視率（雖然我們未能掌握真實的觀測數據）。鄉民們更將這4集稱為「中華一番劇場版」或「中華一番之李嚴傳奇」。

關於龍蝦三爭霸之所以經典的原因眾說紛紜，有人認為是李嚴太帥，有人認為是這幾集畫工精美。但本文認為最重要的是：龍蝦三爭霸的結構成功複製了希臘悲劇的傳統結構及人物型塑，讓李嚴扮演的悲劇性角色，達到了淨化觀眾情緒的效果（也就是亞里斯多德的catharsis）。也唯有如此，我們才能說龍蝦三爭霸其實是一個文學經典（classic）結構的重現與創新。

〈神秘邀請函，面具廚師的陷阱〉做為一個開端

圖片來源：《中華一番》 預示（foreshadowing）是希臘悲劇慣見的手法，角色的命運往往在一開始就被（明確地或是隱晦地）呈現出來。

首先必須了解的是，龍蝦三爭霸打一開始就充滿著文學手法中所謂的「預示」（foreshadowing）。在這個第24集《神秘邀請函，面具廚師的陷阱》中，就預埋了3個不祥的可能：

當天為梅香的忌日 天氣不好 梅麗所說的「聽說爹在年輕的時候，碰到過不少事」

也許有人會說這簡直大驚小怪，但這與我們所熟知的《中華一番！》敘事完全不同。就整個《中華一番！》來說，這種預示手法非常少見。比如，昴星他家菊下樓被砸之前，我們可以說是一點也感受不到沉重的氣氛，甚至刀神順信還告訴我們他會幫忙解決這幾個奧客。即使是關係傳說中的廚具的「宴席料理四回合戰」中也沒有類似的鋪陳方式。

綜上所述，我們發現整個龍蝦三爭霸在這些預示之下，線性的敘事已埋藏了一個過去的導火線，就只等待事件的進展慢慢揭開。

〈神秘邀請函，面具廚師的陷阱〉很成功地扮演了一個「楔子」的角色、一開始就引領了觀眾到一個神秘而不可知的氛圍、場景也設定在「異人館」，一個歐風的荒廢建築。隨著劇情進展，觀眾們知道這是一場廣邀廣州料理界名人的宴會，而且「這個廚師的手藝跟品味都不錯」。

正當這一切看似順利之時，一道蠔油炒鴿肉打破了這種行禮如儀的宴會[註2]。這裡的震撼度《冰與火之歌》中的紅色婚禮不相上下，整個賓客權利（guest right）被踐踏得體無完膚。在狂妄的笑聲中，只見一位帶著面具的人跟著紅色LED緩緩出現，將整個詭譎氣氛拉到最高點。但這楔子至此還沒完全結束，趙瑜師傅被迫與這位面具廚師決一高下。正當觀眾跟劉昴星站在同一視角看這場對決時，趙瑜就突然倒下了。少狼主你死得好慘阿。

性格即命運：李嚴的悲劇性缺陷（tragic flaw）

完美的悲劇情節，照理應有一單純的結局，也就是英雄的命運之轉變是由幸福到不幸，而不幸的原因又非出於其他的罪惡，而是他本人的某些重大過失。 ──《詩學》，亞里斯多德

故事至此，李嚴的詭計可說是層出不窮、精心設計的。甜蜜的復仇就在眼前了（這也難怪，畢竟他想了16年）。但是這樣一個完美角色所籌畫的完美計劃，卻是因為自己的悲劇性缺陷而導致全盤失敗。

多虧了眾鄉民的努力吐槽，我們才發現李嚴身為一個復仇者確實是非常失敗的，但也必須承認，他是很有格調地在實踐自己的復仇方式。首先，由於當年他被梅香的毒針刺到（但誤以為是趙瑜下的手因而對其懷恨在心），他選擇以眼還眼的方式在龍蝦裡放毒蠍刺傷趙瑜，可是，為何不多放幾隻順便把昴星也刺死呢？如果真要復仇，又何必準備解藥呢？

圖片來源：《中華一番》

如果這裡的悲劇性缺陷還不夠清楚，那等到炸龍蝦跟砂鍋對決時就昭然若揭了：李嚴的悲劇性缺陷就是──人太好、過度要求完美。以復仇角度來看，李嚴大可不擇手段，反正毒死趙瑜跟梅麗就對了。但他過度想在料理上打擊對手，反而讓對手有可趁之機。以計劃而言，李嚴可以說是規畫的很出色了。但是實踐上卻是：

在可以一走了之的情況下卻被他人挑撥到迎戰。 在劉昴星蒙眼切龍蝦時，李嚴驚訝於昴星的實力，此時他仍可以選擇一走了之，或是一刀劈死他。 為了完美，浪費時間做了擺盤跟炸了三支鳳尾蝦。 自爆醬汁還沒做。 提供昴星過多的材料協助。 提醒昴星要瀝湯中雜質。 在四郎說自己那鍋很好吃時，偷笑了一聲。

以上7點只要有一點不一樣，或許結局就會不同。從亞里斯多德定義的悲劇英雄之中，悲劇英雄並非原自墮落或是邪惡，而是自身的「錯誤判斷」。這點對於我們理解李嚴的失敗十分重要。好比《伊底帕斯王》自己對身世的執著，當眾人奉勸他不要再追尋真相時他仍一意孤行。另一部經典悲劇《安蒂岡妮》則是克雷翁王堅持不埋葬叛徒，而導致安蒂岡妮跟妻兒相繼自殺的人倫悲劇。

換句話說，亞里斯多德認定的悲劇是：個人無意間的重大過失，因為自己的強力堅持下反受其害，正是悲劇之所以為悲劇的原因。而李嚴就是典型錯判形勢的悲劇英雄，與其說是沒做醬汁的技術性失敗，不如說是李嚴潛意識裡太過重視料理的勝負，才導致說溜嘴（slip of tongue）的出現。醬汁就是這樣一個經典案例[註3]。

我認為這樣的討論之所以合理還有另一個原因，來自於《中華一番！》動畫與原作的差別。在原作漫畫裡劉昴星並不怎麼忌憚李嚴的料理實力，甚至可以說是以輾壓的方式打倒李嚴。但動畫中卻一再強調，我們的主角昴星其實贏得不怎麼輕鬆。

圖片來源：作者提供 相較於漫畫裡的無動於衷，動畫裡劉昴星多次被李嚴的實力震驚。

換句話說，動畫有意塑造出兩人實力相近的氛圍，加強整個對決氣氛。如果從這個方式下去思考的話，就會發現李嚴的敗北與料理技術沒啥關聯，全然是心理上的問題。如果不提醬汁，是否李嚴早在第二場對決就獲勝了？當然我們無從得知，但就動畫版的呈現來說，可能性很高。

我們不滿足於這樣的論述，進一步去問：為何李嚴會有這樣的悲劇性缺陷？講的簡單點就是：李嚴到底在堅持什麼？這又使我們回到了在24集中所形塑的「神秘而不可知的氛圍」，也就是趙瑜不為人知的過去──16年前為了爭奪梅香才舉行的龍蝦三爭霸。

這麼說來，整個異人館龍蝦三爭霸就線性史觀來說，是一個中間敘事（In medias res），唯有先倒回去理解了這段過去，情節才有往未來推展的可能[註4]。李嚴過去為了得到梅香，因此工具人化一個人炒了30盤炒飯。他對梅香的想像越是完美，他就越覺得自己必須扮演這個配得上她的完美形象，而料理正是他展現對梅香愛意的最高形式。

也因為如此，不論是在過去或是異人館的龍蝦三爭霸，他都執著於要表現完美。也難怪古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）說「性格即命運」。李嚴性格上的缺陷，導致了他自己的告別演唱會。反觀紹安摔進海裡都沒麼帥、向恩說跳崖就跳崖、阿貝過勞死等等，這實在是《中華一番！》難得一見的超豪華便當。

圖片來源：《中華一番》 臨死還在想別人老婆，這不是悲劇性缺陷，什麼才是悲劇性缺陷？

嚴格說來，或許悲劇性缺陷不能說是一種缺陷，或說這種缺陷是人人都有的。每個人都有其執著的事情，這份執著或許在平日不會展現，但遇到相關事情時就會影響判斷，無可厚非。就是因為有這些悲劇性缺陷，讓我們感受到自己的渺小、而非全知全能的存在，也讓李嚴這角色在《中華一番！》中熠熠生輝，硬是把主角劉昴星給比了下去。

反觀昴星邊比賽邊罵人「卑鄙小人」，一點氣量也沒有、更沒有了解前因後果，贏了比賽還用紙鍋丟人，沒品到了極點。你看人家李嚴罵人多文雅阿，「我就知道你從以前就看不起我」、「你真是太過分太無聊了」、「真是太囂張了」等等，連髒字都沒有啊。

在〈龍蝦三爭霸〉中這4集，很明顯的，透過亞里斯多德所說的「透過行動引發憐憫和恐懼」並使觀眾「情感得到疏洩」的人是李嚴，而不是劉昴星。相較於李嚴的犧牲，一生充滿皺摺靠媽媽的劉昴星，與黑暗料理界之後的對決就顯得失色不少。

結論：龍蝦三爭霸的悲劇敘事

圖片來源：《中華一番》

推導至此，我們總算得到一些「李嚴怎麼帥成這樣」的答案了。一方面是敘事架構上的擬仿，龍蝦三爭霸這4集幾乎就是悲劇的正、反、合，也是唯一在《中華一番！》中符合悲劇中的「三一律」的典型（即情節一致性、時間一致性、地點一致性）[註5]。再來是悲劇元素上的擬仿，透過料理對決，李嚴、趙瑜及梅香3人的過去，慢慢被觀眾了解、接受、到同情。甚至讓觀眾在某種程度上支持他的復仇行為。

從開頭梅香的忌日，到最後讀者也參與了趙瑜在李嚴墳前的哀悼，為他致上最後的敬意，一個逝去者引發的風波到此才算結束，首尾相連。當然也是因為現代常有的工具人論述，導致我們對李嚴這角色有了更多同情而非責備，達成了「淨化」（catharsis）的效果。我們從分析中看出希臘悲劇即便到了現代還是有其價值的，甚至可以讓我們顛覆原本以主角為大宗的文本分析，轉向對這些配角的關注。

最後，筆者還是忍不住要說：「李嚴，你怎麼帥成這樣？」

註解

這4集分別是：〈神秘邀請函，面具廚師的陷阱〉、〈承襲決戰意志，異人館的血戰〉、〈致勝王牌，輕狂的惡魔〉、〈壯烈，復仇的最後樂章〉 有人認為蠔油炒鴿肉為「好友炒girl」之諧音，即暗示了李嚴透過這道菜表達自己愛人被奪的恨意。必須承認這是個很有趣的巧合，但在此並不採信此說法。 佛洛伊德在《日常生活之精神病學》就針對「說溜嘴」進行過研究。儘管至今關於「說溜嘴」的現象該如何解釋有許多看法，然而說溜嘴可能是潛意識介入言說的現象、或是主體心中一再反覆思考的想法化作語言仍是主流觀點。 這種In medias res在希臘悲劇中也很常見。比如伊底帕斯王就先以城中有詛咒做為開端，前王的死因必須被揭開才能得到解脫。阿伽曼儂由於獻祭自己女兒以求自己在特洛伊的戰事順利，結果惹來王后的殺意。 情節一致性對亞里斯多德來說最為重要。情節必須合乎常理，展現必然的發展。前文已述及為何李嚴的復仇是一場必然的悲劇，故不再贅述。龍蝦三爭霸雖然分成4集，但故事發生在同一天的異人館內，故同時也符合了時間與地點的一致性。

參考資料

亞里斯多德，2014，《詩學》，譯者：劉效鵬，五南出版社 小川悅司，1995，《中華一番！》，東立出版社 西格蒙德·佛洛伊德，2003，《日常生活精神病理學》，譯者：高秋陽，華成圖書 索福克里斯，2009，《索福克里斯全集I伊底帕斯三部曲》譯者：呂健忠，書林出版社 劉毓秀、曾珍珍，1984，《希臘悲劇》，書林出版有限公司 張錯，2011，《西洋文學術語手冊：文學詮釋舉隅》，書林出版有限公司 M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham，2012，《文學術語手冊》譯者：吳松江，編者：蔡佳瑾/編譯，書林出版有限公司

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