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2023/10/08,
中國

中國疫後經濟復甦緩慢，近三成年輕人一年內離職，還辦慶祝派對

中國疫後經濟復甦緩慢，近三成年輕人一年內離職，還辦慶祝派對
Photo Credit: Odyssey@Flickr CC BY-SA 2.0

我們想讓你知道的是

離職那天，朋友幫他辦了一場派對，敲鑼打鼓彷彿像一場傳統婚禮般熱鬧。小梁的朋友們也離職不久，他們在他胸前別上一朵花，上面的布條寫著「我們受夠這份爛工作了」。

（中央社）中國緩慢步出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾之際，經濟和社會面臨諸多衝擊，20多歲年輕人近期掀起「離職派對」風 ，紛紛以低薪、筋疲力盡等理由辭去工作。這股離職潮恐加劇中國經濟難題。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，今年以來，中國社群媒體已出現數以百計的「離職派對」貼文。

中國年輕人慶祝離職：受夠爛工作

今年5月辭去銀行工作的小梁（化名）即是其中一個例子。他原本在中國浙江省工作，離職那天，朋友幫他辦了一場派對，敲鑼打鼓彷彿像一場傳統婚禮般熱鬧。

小梁的朋友們也離職不久，他們在他胸前別上一朵花，上面的布條寫著「我們受夠這份爛工作了」。

據官方統計，中國今年6月的城鎮青年調查失業率升至21.3%，在中國經濟前景低迷、青年失業率創新高之際，慶祝辭去銀行的工作看似有點奇怪。不過，27歲的小梁離開銀行工作後一邊從事內容創作，一邊經營咖啡廳。他直言，現在比較快樂。

小梁向《CNN》表示，之前在銀行公關部門工作，「陷入機械化模式，重複相同工作，消耗好多精力」，而且創意點子經常被駁回，然後就消失殆盡。

中國求職平台脈脈指出，1554名來自各領域的受雇者於2022年1月至10月期間受訪，其中28%在當年離職；有意辭職但還沒辭的人數則多了一倍。

職場競爭過激烈，出社會後理想破滅

中國年輕人經歷激烈升學和企業升遷競爭，面對過勞的現實，許多人不免感到理想破滅。專家分析，這股離職潮可能加劇中國經濟難題，生育率下降再加上勞動人口減少恐為經濟成長帶來問題。

美國西北大學經濟學教授錢楠筠認為，中國以外的西方人無法理解在中國為人子女有多麼辛苦，「年輕人正面臨因辛勤工作而產生的失望、疲倦及不滿」。

這些年輕人成長的階段正值中國經濟全速成長、對未來充滿希望的年代。受到中國過去一胎化政策的影響，年輕人大多為獨生子女，父母對其寄予厚望。錢楠筠分析，他們從小常聽到犧牲奉獻就能換取財富，但他們現在卻面臨薪資停滯、工作負荷大、經濟低迷的環境，讓他們「完全累壞了」。

另有專家分析，年輕人理想破滅也跟他們具備的教育程度和技能，與實際工作機會間存在落差有關。

哥倫比亞大學社會學系教授姚璐（Yao Lu，音譯）在研究中發現，許多人都是大材小用，他們的學歷和技能遠超過目前職位所需。

報導指出，許多離職的年輕人尚未完全離開勞動市場。接受《CNN》訪問或在網路分享離職經驗的人，都換了職位或轉換跑道。目前還不清楚這波離職潮會持續多久。

「在我這個年紀，還可以想辭職就辭職」，小梁坦言，「但是也許一兩年後，還是必須沮喪地重回職場吧」。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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