日治中期穿搭哲學〈摩登女孩篇〉：張愛玲曾說我們各人住在各人的衣服裡

文：台灣服飾誌

日治潮潮妹，「烏貓」

現代女孩們的時裝被大概分為幾種風格，日系、韓風、復古……甚至「陷阱」等等。而某些打扮特別前衛或跟隨流行的人，偶爾會被戲稱為「潮潮」。 那你知道，台灣的日本時代也有屬於他們的潮潮嗎？

1920年代，多數臺灣女性的衣著仍以臺灣服為主，洋裝真正在台灣普及，要到1930年代左右。然而在1920年代中期，除了大襟衫和西式裙的混搭，也有一些去過上海或是日本的女性，開始穿起全套的洋裝。

Photo Credit: 台灣服飾誌，委託繪師：崔小熊

在1917-1925年間，黃旺成先生在臺中蔡蓮舫家擔任他兒子的家教，那時，他的日記中就提到蔡蓮舫的妾「廖貴」對流行時尚十分敏銳，很早就穿上洋裝。他就曾在1924/04/14的日記寫道：「夜四奶以洋裝往樂舞台觀劇，當場又要現出一怪現象焉！」（晚上廖貴要去看戲，一定又會出現怪象的！）。

之所以這麼說，便是因為當年二月廖貴去上海遊歷完後，回台灣換上最新流行的上海裝去媽祖廟拜拜，就曾引起了眾人圍觀。黃旺成認為當天的劇場一定又會引發大家的注意，於是決定：「吾不與焉。」

到了1930年代時，雖然年輕世代已經有許多人穿起洋裝，但對於老一輩而言，成群的洋裝女孩嘻笑玩鬧還是一個有礙觀瞻的畫面。 在1932年的《三六九小報》中，就出現了一篇〈烏貓烏狗大會〉的文章，用嘲諷的語氣說著這些三五成群的「摩登女孩」，追求時髦與流行，穿著高跟鞋與柔紗洋裝，「四處交際」、「花枝招展」、「亂搞男女關係」。

直到1930年代中期，西服洋裝愈發普遍，不只少女，一些教職員也穿起洋裝甚至長衫（旗袍），穿著的女性不再限於出身上層家庭者，一般中層家庭中的女性也紛紛開始穿起洋裝，洋裝才不再與「烏貓」畫上等號。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供，翻攝自〈洋服、和服、臺灣服－日治時期台灣多元的服裝文化〉 陳菊妹女士於1937年之獨照

洋裝

1920年代左右，歐美地區經歷一次世界大戰，一些女裝開始融入一些中性的設計，而在幾件日用洋裝的藏物之中，則可以看見像是「平翻領」、「筆直圓管狀剪裁」等特色。然而與歐美地區略微不同的是，亞洲的洋裝常會加上墊肩的設計、並常繫上有大金屬扣環的皮帶於腰間，在剪裁上也更為修身一些。

短髮＋洋帽

日治中後期開始流行俏麗的短髮，因此短髮也是摩登女孩的特徵之一，並且還會微微燙捲再戴上洋帽，讓清爽的脖頸更能象徵自由時髦。

平翻領（flat collar）

平翻領是一戰後流行的女裝領扣樣式之一，通常是領口直接翻褶，不具有領座，但我們參考的這件洋裝仍有一些領座的設計，整體看起來更為立體。

墊肩

墊肩是襯在服裝肩部的襯墊物，是日治時期洋裝常見的特色，服裝加入墊肩可以提高與延長肩部線條，使穿著者看起來更挺拔與精神，也正好呼應了當時女性開始接受現代教育，從過往社會的妻子角色轉而追求某種自主的「摩登都會女子」形象。

晚宴包

Clutch Bag 原先流行在19世紀當時的貴族們之間，是種適合宴會場合，作為配件裝飾的輕巧、精緻的手工包，但由於戰爭與各式女性提包的發明，曾經沉寂一陣子。直到二戰過後時裝流行才又回到大眾眼簾。

柔紗布料＋高跟鞋

1931年有一則剖析臺灣摩登女孩（modern girl）的文章，描述當時在街頭上，時常可以見到三五成群的短髮女孩們手牽著手，穿著能讓足部線條更為豐美的白色高跟鞋，配上輕薄、透明到可以見到肌膚的柔紗洋裝，無拘無束又活潑潑地往來著。

雖然現在看起來是誇獎，但其實在當時是有些貶意的。除了新式教育帶來的價值觀差異以外，還有以往中式裙要在裙內加上套褲，然而西式洋裝並沒有這個習慣，因此除了「烏貓」此類稱呼以外，還有更難聽的「露出狂」等等。

政治與自我糾纏的時代

時代在走，價值在變，現在的我們看到這些紀錄或許會覺得有些不可思議，畢竟一百年前的洋裝怎麼看都仍算的上是規矩典雅，甚至不如現在清涼，怎麼會被講得這麼難聽了呢？一如「烏貓」這個詞，歷經幾十年的兜兜轉轉，才逐漸不再有強烈的貶抑。

隨著太平洋戰爭的開打，日本政府在許多物資與言論上，都給了更大的壓力，女性的衣著也受到了一定程度的管制，而逐漸流行的洋裝，便開始成為一個自我意識的出發口，代表著開化進步的思想，也給了一個可以邁向時髦自主生活的想像。

「在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創造貼身的環境──那就是衣服。我們各人住在各人的衣服裡。」—張愛玲〈更衣記〉 。對於許多人而言，女性的衣著代表著這個人的品性，即使到今日也沒有改變。但也許，對於穿著美麗服裝的她們而言，服裝不是被誰觀看的工具，只是表達自我的方式之一。 願每人都能保有自己熱愛的生活，穿著自己喜歡的服裝。

參考資料

吳云代〈殖民地台灣的服裝編制--日治時期身體展演下服飾的意涵〉、洪郁如〈旗袍•洋裝•モンぺ（燈籠褲）：戰爭時期台灣女性的服裝〉、吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服－日治時期台灣多元的服裝文化〉、姚村雄〈日治時期美術設計中之「台灣女性圖像」研究〉、葉立誠《臺灣服裝史》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航