《謀略者》書評：充斥黑色風格的韓國獨裁者暗殺體系

文：彭紹宇（韓國文化觀察家、專欄作家）

台灣書局能見到的韓國文學不算多，成長幅度與韓劇、韓影比較也並不顯著，但近幾年多本小說市場反應不俗，如較知名的韓江《少年來了》、《白》，與金英夏《我有破壞自己的權利》等等，使韓國翻譯小說逐漸得以被看見。去（2019）年搭著電影上映時機，以現代社會男女不平而引起共鳴的《82年生的金智英》，更順勢登上各大書局排行榜冠軍，可預測的，未來將會有更多韓國文學進入台灣市場，類型多元，以及同樣身為東亞國家的語境相似，或許是韓國文學的優勢，也是它們應得的、遲來的春天。

這本《謀略者》出自金彥洙（김언수）之筆，台灣讀者或許對此名字仍算陌生，但他的作品早已跨出韓國市場，除了受到歐美出版界關注，更被翻譯成多國版本，小說版權也已被電影公司買下，是在韓國文壇有一席之地的中生代作家。《謀略者》則是2010年的作品，也是他被台灣書商引入的第一本小說，適合讀者入門，也足以窺見他那殘酷不失幽默，懸疑而不拖沓的文風。

故事架空建立於一座「圖書館」內，那是自日本殖民朝鮮時期即存在的秘密機關，裡頭窩藏各式暗殺者、不可見光的密情、政治勾結與人性醜惡的恥辱歷史。韓國軍政時期，那曾是獨裁者用來剷除異己的白手套，1980年代末期民主化後，暗殺體系非但沒有萎縮，反倒演變為各家爭鳴，其中兩大死對頭派系為「圖書館」的狸貓大爺與從中脫離的漢子。主角來生是狸貓大爺領養的孩子，長大後自然也成為暗殺者之流，故事從此人開始，讀者隨著他進入那不見天日的世界，同為追殺與被追殺著的苟活人生，牽涉社會體制、政治謎團、派系鬥爭、男女情愫，這是一本濺血的書，我們在血泊中搜尋線索。

讀此書時，我其實正在服兵役中，在每個零碎時光閱讀，即是拼湊一點他的世界，每每初識一位人物，便在空白紙上標記出角色關係圖，深怕漏掉哪個小細節，會因而缺了拼好真相的某塊拼圖。我彷彿在冬日蒼涼的戶外電影院，瑟瑟發抖地看著昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的電影，金彥洙的黑色風格在紙上畫面感十足，這也不難想像為何各國競相購買小說版權，因為這是一個太適合被影像化的故事，作者相當熟諳文字運用，在西方電影的暴力美學之下，奠基著韓國社會重視的傳統觀念，諸如家族、忠誠與階級，這或許是《謀略者》得以不拋棄韓國風格，卻又能輕易被各國讀者接納的原因。

書中有這麼一段《訝異的北極熊》的故事，一隻出生在北極的熊不想成為北極熊，於是決定離開北極，前往加州。他乘著冰塊仰賴洋流一路往南，然而冰塊還來不及撐到靠岸就幾乎快要融化，此時在大西洋中央的北極熊只好沮喪地游回北極。作者隱喻殺手被困住的窘境，只是階級的難以翻身、錯誤隨著世代不斷複製，對這個時代的我們而言，恐怕再熟悉不過了。走出人肉市場，謀略者們的殤與喪，在現代文明社會中，不過只是換了個模樣，那把刀，從來都沒鬆手過。

書籍介紹

書名《謀略者》，馬可孛羅出版

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作者：金彥洙（김언수）

譯者：尹嘉玄

韓國文壇最具影響力「文學村小說獎」得主金彥洙，

最新震撼作首次登台！

一場韓國政壇的驚天陰謀，你是否敢挑戰結局。

今生是權力鬥爭中任人魚肉的一顆棋。

來生，你還願意做殺手嗎？

「謀略者」是每個暗殺行動背後的主使，他們掌握國家最黑暗的一面，法、軍、政皆在其掌控之下。隨著韓國民主化，選舉制度確立，經濟迅速成長，暗殺體系愈發蓬勃，使得獨大百年的圖書館遭逢劇變。各派如雨後春筍般紛紛崛起，其中最大勢力便是叛離圖書館自立門戶的暗殺者漢子。

在這場權利鬥爭中，來生發現自己成了那顆關鍵棋子，迎接他的是不再安穩的生活，和連串惡意。至交好友一個接一個死於非命，家中被安裝炸彈。同時，他發現了一張「謀略者」暗殺名單。

他的名字就在上面。

他眼前有三條路可以選擇：忠誠，背叛，或死。但此時，一名女子浮上檯面。因為這名平凡卻神祕的女子，他選了第四條路——

這是一部充滿陰謀、人命交易、政治佈局，人性最深層欲望的犯罪推理小說。被譽為韓國賀寧曼凱爾的當代知名犯罪小說家金彥洙，以韓國民主化的政治背景為舞台，揭開謀略者體系背後的黑幕。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航