「之前大選只影響兩岸，這次可能牽動印太局勢」300位學者記者來台觀選

台灣將於1月11日舉行總統以及立委大選，這次吸引300位學者及外國媒體團隊前來採訪、觀察選舉。中國因素，以及台灣選舉對區域局勢的影響，成為多數外媒關注的重點。而美國媒體近日也發表選舉分析，認為假新聞、反送中運動很大程度的影響了台灣選情，此外，國防也是選戰重要焦點之一。

（中央社）台灣將總統以及立委大選吸引約百家外媒團隊派員前來採訪，中國因素以及選舉結果對區域的可能影響，是多數外媒關注的重點。

日本媒體：我們關心的是，誰當選總統會導致中國更活躍

日本《共同通信社》台北支局長松岡誠向《中央社》表示，此次台灣大選跟之前的不同之處，在於美國與中國在區域的對立。因此，之前台灣總統大選牽動的可能只是兩岸關係，而這次可能影響整個印度太平洋區域的局勢。

松岡誠認為，從國民黨執政時期迄今的台日關係來看，台灣這次選舉結果不會對台日之間友好關係帶來重大變化，因此多數日媒更關心的是中國的存在。

他說：「去年香港發生反送中事件，台灣人有一種說法，那就是『今日香港，明日台灣』，那也許後天就是日本了。從這個角度來看，我們關心的是誰當選總統會導致中國的活動更活躍。」

另一家日本媒體《時事通信社》的台北支局長佐佐木宏表示，他個人關心的是執政黨民進黨能否在立法院維持過半的席次、台灣民眾黨等小黨能在立法院取得幾席，以及中國介入台灣選舉的方式將來會有何變化。

他並說：「我關心未來台灣的政治是否繼續由兩大政黨主導，還是會受到第3、4個政黨影響而變得更加多元。我也關注投票率，因為2016年的台灣總統大選創下史上投票率最低紀錄，我要觀察這樣的趨勢是會繼續下去或是有所反彈。」

佐佐木宏在點出造勢活動以及候選人與網紅互動等新興選舉趨勢之餘，也提到地下賭盤文化。他認為，地下賭盤的問題必須馬上解決，否則將對台灣的民主發展帶來很大的傷害。

中國介入選舉，成為外媒關注焦點

台灣外籍記者聯誼會前代理會長李可珍（Jane Rickards）向《中央社》表示，除了兩岸關係之外，她也對香港反送中示威潮對台灣選情的影響感到高度興趣。

已在台灣生活16年、現為多家外媒撰稿的李可珍說，許多外國媒體人都想知道中國影響台灣選情的企圖是否會奏效。

《新唐人電視台》節目「中國解密」（China Uncensored）主播柴普爾（Chris Chappell）說，台灣選舉展現出華人也能享有活躍的民主，而非如中國政府所稱民主制度不適合華人世界。

對於在中國的試圖干涉下，民主制度仍能在台灣穩定且成功的運作，柴普爾感到欣慰。他並稱，美國民眾已經開始關注中國因素對生活的衝擊、中國各種行為的背後目的、以及中國所稱與世界的雙贏合作模式能否實現。

南韓媒體：特別關注蔣萬安、吳怡農之爭

南韓媒體《New Daily》記者許東爀則表示，總統大選的結果看似底定，因此他目前關注的焦點在立法院選情，特別是台北市第三選區的蔣萬安、吳怡農之爭，這將是觀察台灣民眾對特定政黨的滿意度的指標。

許東爀也點出兩岸關係與南北韓關係之間的差異。他認為，在1980年代，兩者的關係基本上相似，但現在南韓出現了一位親中、親北韓的總統，在這一點上面，台灣目前與南韓大不相同。

根據外交部截至7日的數字，合計約有100家國際媒體、超過210位外籍記者將在台灣採訪大選，此外還有100多位來自北美、歐洲地區學者專家前來觀選。

《聯合報》報導，外交部表示，這次來台觀選的外媒人數，合計約有100家國際媒體、超過210位外籍記者將在台灣採訪大選；與上屆2016大選來台採訪的外籍記者人數相近。

時代雜誌：假新聞、反送中運動嚴重影響大選

除了超過300位學者、記者前來觀戰。不少美國媒體，也針對台灣大選發布相關分析或報導。

值得一提的是，美國《時代》（Time）雜誌6日發布的報導提到，這次台灣大選充斥著「假新聞」和性別歧視。《中央社》報導，《時代》雜誌9日刊出的蔡英文專訪也提到假新聞和香港反送中運動對大選的影響。

文章引述蔡英文指出，假訊息或者民粹主義對於執政者的挑戰非常大，由於有北京潛伏在旁並在幕後控制，台灣所面對的挑戰更大。文章說，蔡政府及多位獨立分析師都指出，大部分這類假新聞都源自中國共產黨統一戰線工作部，雖然中國政府否認有從事相關活動。

談到香港情勢，文章表示，香港過去6個月來的民主抗爭及持續動盪，可能是蔡總統與國民黨總統候選人韓國瑜支持度差距拉大的原因。文章指出，中國國家主席習近平去年1月暗示，香港「一國兩制」最終也可能適用於台灣，但多數台灣民眾並不支持這想法。蔡英文指出，香港情勢的發展，導致台灣人在心裡對中國的信賴度大打折扣。

金融時報：中國進犯威脅升高，國防成為大選核心議題

《中央社》報導，《金融時報》9日則撰文指出，台灣對於中共進犯威脅的擔憂升高，國防因此成為台灣11日大選的核心議題。

美國官員雖然不認為中共會使用武力，但也同意可能性不再那麼遙遠。解放軍過去10年大規模發展武力，壓制美軍在亞洲水域及空域的自由，北京則是同時發表越來越具威嚇性的言論，而這項議題已然成為台灣這次大選的核心。

報導指出，現任總統蔡英文比起台灣過去30年來的總統更加強調國防，她在選戰中強調捍衛台灣主權與民主，對抗專制鄰國。

美國協助強化台灣國防，但在台灣的海岸之外，區域的平衡傾斜，顯示美國與中國逐漸白熱化的競爭。中國與美國的軍事專家都認為，台灣很有可能成為中美某一天發生軍事衝突的地點。

上海政法學院軍事專家倪樂雄表示，中國不會排除與美國進行持久戰。而即使美國提供台灣最新戰鬥機與隱形戰機科技，台灣在沒有外援的情況下，也不太可能長時間力抗解放軍。根據台灣與美國官員以及軍事學者分析，中共會從網攻開始著手，目的是阻斷台灣內部以及與美國的聯繫。

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核稿編輯：羊正鈺