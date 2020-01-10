為何深黃台灣人投韓總？朋友跟我說要回家，投韓國瑜一票

台灣選戰臨近，面書上充斥著不同朋友到台灣觀影的打卡、合照和行程更新，甚至有人說，這幾天，這幾天在西門町、士林夜市，碰見港澳朋友的機會，比平日在港澳時還要高。

我人不在台灣，也沒有到台灣觀戰的打算，但每次想起這選戰，都想起以下幾幕令我難以言說的時刻。

圖片由作者提供 你不投票，別人代你去「投」——這道理，放諸四海皆準。

其一是一個生活在香港多年的長輩，痛恨共產黨，其子女也是標準的「深黃」，然後某一天，長輩跟我說，「我1月要回家投票了，投韓總」； 另外一個則是朋友的台灣夫婿，他的一票也會投入「藍營」；還有就是看著社交平台上那些「韓粉父母無助會」、「韓粉兒女自救聯盟」，一篇又一篇令人笑中有淚的貼文⋯⋯

起初我會驚訝：身處香港，見證著這幾個月來的事，怎麼可能會覺得韓國瑜是個投得下手的人？又，就算覺得蔡英文這四年來的表現欠佳，但何以會相信台灣真的會有「讓他上去試試」的空間，而不是「生命無Take Two」？

懷著這些疑問，以及覺得不能輕易將香港和台灣的「藍」劃等號的心態，我認真地向這位長輩和「過埠新娘」朋友請教，結果綜合出不同的原因：情意結、成長過程中對兩個政黨的不同印象、對經濟現況的不滿、「天下烏鴉一樣黑」的想法等之類，但其實我認為，最核心的原因，是他們仍然對自己鍾情的政黨、政治人物有一份難以動搖、近乎瘋狂的信任——而這種信任，早已消失在香港人心中。

因為香港人知道，沒有永遠可靠的政治人物，只有一直堅持的靠自己。

我知道小薯如我，根本無力去改變「韓粉」、「藍營」人士的意向，我只希望，假如你是手上有一票的台灣人，假如你在過去七個月，曾經為香港的事而動容、生氣、憤恨過，請你忘卻機票的價錢、無視路途的遙遠，拋棄「發大財」的偽命題，好好地去善用手上一票，去阻止台灣變成香港。

沒有「今日XX，明日YY」的想法了，因為在極權當前，所有變改都是極速，哪裏還會有二十四小時的時間差？

本文獲授權轉載，題目編輯所擬，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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