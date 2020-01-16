《再忙也不會出錯的完美工作執行力》：辦事周到的人，懂得適時轉換這三種視點

文：鳥原隆志（Takashi Torihara）

「周到化工作術」高手的三個視點

綠川的視點增加了

課長與綠川結束了出差的行程，正要返回公司。

「綠川，你這次出差表現不錯，辦事周到多了。」

「謝謝課長的誇獎。」綠川有些靦腆的道了謝。

「喂，綠川！聽說飛機可能會停飛！」

一到機場，課長就愁眉苦臉的說道。

「不會吧？明天還得向客人提案，今天我們非回去不可。」綠川說道。

「唔……這可真傷腦筋。」

「課長，你一定要想想辦法……呃，不是，我的意思是說我來想想辦法。」

「嗯？你有什麼好主意嗎？」課長問。

「呃……」綠川陷入了沉思。

（得先確認機票能不能退費，不然錢就浪費掉了……不，等等，以前我好像也幹過類似的事情，結果被課長罵『沒有搞清楚重點』……）

綠川將雙手交叉在胸前，進一步思考。

（對了，這種時候應該站在整件事情的角度來看。對，應該先確認有沒有辦法搭乘飛機以外的交通工具回去。而且要做好最壞的打算，如果今天沒辦法回去，得趕緊訂飯店，而且明天的提案也得先找到同事代勞才行。）

三十分鐘後，綠川回到課長的身邊。

「綠川，如何？有辦法解決嗎？」

「只要搭在來線的電車到新幹線的車站，再轉搭新幹線，就來得及在今天之內回去。飛機現在是處於候位的狀態，如果一小時後還沒辦法等到機位，就搭新幹線回去吧。不過為了保險起見，我已經聯絡客戶，將明天的提案時間延後兩小時了。」

「噢，你成長了不少。」

愈是忙碌的時候，愈應該重視這些視點

做事情的方式要變得周到，就必須學會以三種視點來看事情。

這三種視點分別是「概觀的視點」「遠觀的視點」及「深入的視點」。

辦事周到的人，必定懂得依照情況從這三者中挑選出適當的視點。像這樣學會以各種角度來看事情，才能應付工作上的各種狀況。

首先我想先說明「概觀的視點」。

這個視點，有助於發現太過專注於局部時無法注意到的事情。

我的公司附近有一座樹林。近看就只是一座普通的樹林，但如果以航空鳥瞰圖來觀察，會發現這座樹林的形狀看起來像是鑰匙孔。事實上這是一座形狀為「前方後圓」的古墳遺跡。

同樣的道理，只要稍微拉遠距離，往往會發現眼前的事物變得截然不同。

工作上也是一樣，如果能站在公司整體的角度來看，而非只在意自己的所屬部門，往往能發現過去沒有注意到的風險，或是想到過去從來不曾想過的創意點子。

第二個視點，是「遠觀的視點」。

簡單來說，就是要預先猜測未來會發生的事情，不要只顧著眼前。藉由預測未來，就算沒辦法迴避可能發生的意外，也能夠知道該事先做哪些準備。

前陣子我到東京國際展示場參加了一場教育相關主題的展覽會。在那裡，我看見了十年後的小學生學習環境。包含桌上的平板電腦，以及校園內的安全系統，都令我嘖嘖稱奇。

未來的學生教育，不能再像從前一樣只著重於紙本教材，必須致力於研發如影片、VR（虛擬實境）等更容易讓孩童接納的教材。在那場展覽會上，我思考了教材開發的可能性。

換句話說，對未來的預測能夠成為判斷自己現在該做些什麼事的參考資料。

最後一個視點，則是「深入的視點」。

例如深入探討風險的根源，分析其原因。必須站在這樣的視點，才有辦法做出假設及蒐集資訊。

就算只是乍看之下微不足道的變化，也有可能釀成重大意外災害，這在職場上是相當常見的情況。因此唯有深入探究其變化的根源，才能夠降低發生意外的風險。

當工作忙不過來，被時間追著跑的時候，我們往往很容易就會忘記這三個視點。

要重新找回這三個視點，首先必須明確掌握自己現在的狀態。

以我自己為例，當我很忙的時候，我反而會安排時間讓自己休息一下。喝杯咖啡，看看窗外，讓自己恢復冷靜。如此一來，就能夠以不同的視點來觀察事情。

我舉一個例子。

假設有一天，我得知公司內部出現足以對業績造成嚴重影響的疏失。這時我不會立刻把負責人員叫過來臭罵一頓，而是會先深呼吸，好好思考該如何處理這個問題。

如此一來，我就能做出較具建設性的指導，而不會流於感情用事。我能夠較理性的考慮清楚該怎麼做才有助於公司的中長期發展，並且好好看清楚整件事情對公司整體的影響。

請大家也試著在忙碌的時候，先停下來做一次深呼吸，切換自己的視點，相信一定能有新的發現。

提升工作能力的步驟：擁有「概觀的視點」 「遠觀的視點」及「深入的視點」。

事先取得共識

綠川不再排斥私下協調

「綠川，上次我拜託你那件事，你告訴課長了嗎？」同事藍川問道。

「那件事……啊，你說的是課長打算下個月舉辦烤肉活動那件事？我打算等等在會議上提出來呢。」

「這麼說來，你還沒有對課長說過？」

「是啊，有什麼問題嗎？」

藍川低聲說道：「課內的女同事們全都反對舉辦這次的烤肉活動，但如果在會議上突然這麼告訴課長，難保課長不會惱羞成怒。」

「實話實說有什麼不對？只要站得住腳，管他課長會不會生氣。」

「話是這麼說沒錯……但私下協調畢竟還是挺重要的事。」

「我是個處事正直的人，從來不做那種卑劣的行徑。」

「私下協調只是為了避免無謂的紛爭，我一點也不認為這是卑劣的行徑。」

「唔……是嗎？」

「是呀，所以我認為在會議開始前，最好先跟課長說一聲。」

綠川心不甘情不願的走向課長的座位。

「課長，有件事想跟你商量……」

「怎麼了？綠川，為什麼苦著一張臉？」

「課長上次不是說，下個月要舉辦烤肉活動嗎……？其實女同事們都覺得……」

課長皺起了眉頭，問道：「咦……她們不贊成嗎？」

「是啊，我打算等等在會議上提出這件事。」

「原來如此……我以為大家會開心，沒想到……綠川，謝謝你的告知。等等你就提出來吧，大家討論看看怎麼做比較好。」

「謝謝課長的體諒。」

「如果在會議上突然聽到，或許我會一時無法接受。不過基本上，我還是尊重大家的意見。」

「謝謝課長。」綠川心裡暗自慶幸自己做了正確的決定。

辦事周到的人必定擅長私下協調

在我的演講會上，曾有臺下聽眾這麼告訴我：「我給了上司正確的建議，但上司不接受。」

我以前也有過類似的經驗，所以我非常能夠體會那位聽眾的感受。但另一方面，我也很清楚這種事情並不見得完全是上司的錯。

我猜想那位聽眾一定沒有好好做到私下協調，因此向他再三強調了這麼做的重要性。

我的公司每個月會舉行一次全公司會議。每次舉行會議前，有事情想要在會議上提出討論的主管，都會事先針對內容徵詢我的意見。我並沒有要求他們這麼做，但我自己認為這是相當好的作法。因為會議時間有限，私下協調能夠節省會議時間，讓提案的決議更加有效率。

即使如此，會議上還是常常出現令我大吃一驚的發言。有些提案甚至還沒有獲得許可就已開始執行，往往讓我不知該如何處理才好。

更何況有些建議雖然正確，但難以立即做出判斷。

總而言之，私下協調能夠讓事情進行得更加順利，可說是相當重要。

可惜有些人誤以為私下協調是卑劣的行徑，或者是嫌麻煩，抱著船到橋頭自然直的心態。像這樣的人，往往會遇上意外狀況或遭到非預期的反對，而讓工作無法順利進展。

如果能夠私下協調，就能夠避開無謂的麻煩，讓工作進展得更加順遂。

除此之外，私下協調也是一種帶有同理心與同情心的舉動。

先將訊息傳達給對方，能夠先給對方一些心理準備。事前的討論與報告，也能夠增加深思熟慮的時間。

因此比起在會議上突然提出，不如事先讓相關同仁知道「我要提出這件事」，不管是在心情上還是在工作效率上都能有所幫助。

請記住一點，私下協調不僅是為了自己，更是為了給他人一些調適心情的時間。

提升工作能力的步驟：私下協調不僅是為了幫助自己， 更是為了體諒他人。

書籍介紹

本文摘錄自《再忙也不會出錯的完美工作執行力》，樂金文化出版

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作者：鳥原隆志（Takashi Torihara）

譯者：李彥樺

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Photo Credit: 樂金文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航