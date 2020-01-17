那位業務先生說：你要做個聽話的孩子，這樣才不會混得很慘

文：達達令

參加過一次分享會，是關於性格分析跟情緒控制的小方法討論，我是個喜歡躲在角落裡的人，所以即使我是第一個到場的，但我還是獨自坐在最後一排，然後看著門口陸陸續續進來的別人，大部分都是跟我差不多年紀的人，手裡滑著手機，拿著一杯星巴克就進來了，還有一些人約莫比我年紀大一些，拿著公事包，還有拿著一個資料袋進來的，頗有一番召開主管會議的樣子。

分享會開始，大家一一自我介紹，基本都是進入社會工作2、3年左右的白領，互聯網和金融領域的人數最多，還有一些是工作了5年以上的中層管理者，那些我覺得看起來比較像來參加主管會議的，一個是已經在家很多年的全職媽媽，一個是製造業的業務人員，還有幾個是自由職業者。

分享會的主辦人開始發言，大概講述了今天的主題，以及關於調理生活情緒的一些關鍵點，剩下的時間就是分組討論了，我跟做業務的那位先生分配到了一組，另外還有兩個男生，兩人看起來都要比我小一些。

討論的主題是大家要畫一幅畫，如果現在讓你設計自己的房間，對你而言，你希望自己的房間是怎麼擺設的，最後挑選出自己最不能丟掉的一樣東西。

討論的時間只有5分鐘，然後每一組派出一個代表到台上發言。

我們4個人一直定定的坐著，兩個男孩依舊玩手機，當其他的小組開始熱烈討論的時候，我們小組居然開始陷入了無比的安靜當中。

為了打破尷尬，我向大家提議，要不然我們先大概快速的描述一下自己吧？

沒有人出聲。

於是我說，我先跟大家說一下，我出來工作3年了，現在在一家公司做電影企劃，平時算不上活潑，但是也喜歡跟人探討關於心理情緒的問題，所以也會比常人敏感一些。

接著做業務的先生發言了，他說自己在一家公司做了10年的業務，現在準備換個行業轉型試試，他還加上一句，你們別看我這麼大剌剌的，其實我也是個對情緒比較敏感的人，我這份工作壓力很大，所以我也想試著找找方法，看能不能緩解自己經常緊張的情緒。

接下來就剩兩個男生了，有一人開口了，我才剛參加工作1年，沒什麼經驗，就是覺得好玩才來這裡的，另外一個男生直接說了一句，我也沒什麼好說的，就這樣。

我看著旁邊的業務先生明顯開始有了不高興的樣子。

我提醒大家，說1分鐘過去了，大家要抓緊時間討論了。

結果還是沒有人出聲。

我看了一眼兩個男孩，有一個說話了，我本來就是想來這裡聽聽別人說話的，幹嘛弄得這麼正式呢？早知道我在家裡打遊戲算了。

另外一個男孩直接就低頭玩手機，也不說話。

我看了一眼業務先生，說您的工作經驗比較豐富，要不然您先說說吧！

業務先生笑了，然後開始尷尬搖頭，要怎麼說呢？我就是前來學習一下的，我也沒什麼值得說的地方……

我於是解釋，說這裡只是一個分享探討的主題，沒有什麼誰厲不厲害的說法，大家主要是描述出自己性格當中比較看重的一部分，然後用圖畫表達出來就好。

業務先生開口，說那你們兩個小男生先說一下好不好？

滑手機的男生依舊沒有抬頭，另外一個男生說，呵呵，不好意思，我真的不知道說什麼。

業務先生的聲音提高了幾度，然後說，那如果是在公司，主管要你說話的話，你總要多少說一點什麼吧？

滑手機的男孩這一刻終於抬頭，然後說了一句，如果是在公司那也是沒辦法的事，可是在這裡，又沒有規定誰都必須發言，再說了，你又不是我主管。

最後這一句，明顯就把業務先生惹怒了，當我準備想辦法開始緩和局面的時候，突然聽到有小組已經完成了討論，並且開始發言了。

沒辦法，我只能在別人悠哉的聽著分享的時候，急急忙忙在白紙上畫上幾筆，一個大大的房間裡，有書桌，檯燈，電腦，鏡子，衣櫃以及一張靠窗邊的大床。

等我畫完的時候，所有的小組已經發言完畢了，我下意識的站起來，巴拉巴拉講了一堆我後來根本一個字都不記得的話，然後是掌聲，然後我坐下了。

分組討論完畢，大家也就各自分開了，業務先生卻坐到了我身邊。

剛才真是幸虧有你，不然我們就丟臉了，他笑著安慰我。

我說，說得好不好無所謂，團隊裡總得有一個人站出來就好。

他說，那兩個小孩也真是的，這麼不懂事，不參與發言也就算了，但是態度也不能這麼差。

我說沒關係的，大家都是陌生人，在一個陌生的環境裡臨時被分配到一起，沒有任何心理準備，加上他們的條件反射，我覺得他們並不是不愛說話，而是覺得有些害羞，然後就順便酷酷的拒絕了發言，僅此而已。

業務先生說，我覺得你說得不對，先不說會不會說話的問題，首先是一個起碼的尊重，他們連我提出的建議都不給予回饋，而且還說我不是他的主管所以沒有必要回答我，你說這樣的孩子出來工作了也不會多有出息對不對……

我明顯感覺對話有些氣氛詭異了，於是我玩笑說了一句，年輕人有時候就是比較有個性啦，每個人的表達方式不同而已。

這時候業務先生說了一段我至今都記得的話，他說，家裡的長輩從小就教導我們，不聽老人言，吃虧在眼前，現在的孩子怎麼了？難道我吃過的鹽就不比他們吃過的米多嗎？而且我做業務這麼多年，閱人無數，我一直都很照顧別人的情緒，但是現在的小孩子真是越來越奇怪了，要是我家的孩子敢這麼對我說話的話，我一巴掌就拍過去了……

這一刻我終於知道業務先生為什麼要來參加這次分享會了，就像他的自我介紹一樣，他深知自己是一個對情緒比較敏感的人，期待自己能有一些改變，但是要知道人一旦遇到不友好的狀況的時候，當下那一刻的直接反應就是那個真實的自己的狀態，所以他就開始忽視自我批判這一關，直接評價別人了。

對我而言，參加一場分享會或者主題活動，都是你情我願的事情，一開始大家都是帶著好的期待赴約的，但是我自己心裡一直有一桿秤，那就是你不能對所有的事情都報以美好的期待，因為一場分享會裡只是一群陌生人在這一小段時間裡的相互觀點碰撞，各抒己見。

如果遇見有意思的人當然可以進一步成為朋友，但是要是遇見不對味的人，或者覺得整場分享會下來沒有半點意義，浪費了自己的時間而些許鬱悶甚至是非常不暢快，那麼這些負面情緒早就破壞了分享會的本身主題意義，就是相互分享，相互聆聽，在別人的世界裡重新認識自己。

我不是一個外放的人，所以在分享會上永遠不是那個最活潑出眾的人，但是這不妨礙我總能結交一兩個好玩的人，然後彼此交換社群網站帳號，在後來的日子裡依舊保持聯繫，遇到一些難題的時候也會偶爾請教一番，因為沒有利益相關，有時候反而更願意敞開心扉一些。

後來的時間，我身邊的業務先生果然就再也沒有熱情了，剩下的討論時間也沒有再繼續參與，分享會還沒有到尾聲，業務先生決定要離場了，臨走的時候他告訴我，小姑娘我告訴你一句，在職場裡千萬不能像那兩個男生一樣有個性，否則你會很慘的！

我還沒回過神來，身邊的座位早就空了。

分享會回家那天我寫日記，想寫下一些今天的收穫，結果我發現自己什麼印象都沒有了，只記得那位業務先生臨走時的話，你要做個聽話的孩子，這樣才不會混得很慘。

這個事情已經過去1年多了，當時的我有段時間真的是被這位先生的觀點嚇著了，也是後來我才慢慢自我梳理，發現他的觀點是有很多悖論的。

首先是那兩個小男生，正如我所認為的，或許就是羞於出口說話而又好面子，加上討論環節的時間限制，不可能一下子就迸發出很多觀點。

二是業務先生所謂的那兩個男生的「有個性」，其實就是表達了對於他們不尊重「身為長輩的我」的一種不滿，可是實際上在這種陌生場合裡，不適合熱情聊天並不等同於不尊重別人，而且這種不開口說話也並不等同於有個性。

相關書摘 ▶不要輕易相信30歲以上的人，所以也沒有必要輕視比自己年紀小的人

書籍介紹

《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》，時報文化出版

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作者：達達令

生活是一個無限迴圈的黑洞，我們不停追求自己想要的結果，但是卻很少思考這個方向對不對。

那些沒有人能感同身受的人生難題，時時刻刻上演著，在這些難題之後，不是為了告訴別人我有多厲害，我走過來了，而是這個過程本身讓我們開始學會承受更多，也看開更多，在這個意志力的磨練中順便收穫了許多。這一切的一切，都不過是讓我們變得更像自己，僅此而已。

寫實系心理勵志散文作家達達令在《成為一個厲害的普通人之後》當中說：「因為沒有人在乎你想要什麼樣的生活，所以尋找自己才成了一件十分珍貴的事。」柔軟並堅定的為你開啟一條即便普通，也能活出另一種可能的道路。

而在《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》當中，達達令希望我們可以一起學著變得從容，變得更像自己，無論這個世界讓我們多焦慮。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航